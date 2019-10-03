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Рыбинский космонтавт Алексей Овчинин возвращается с МКС на Землю: онлайн-трансляция

Следим за расстыковкой корабля

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Возвращайтесь на Землю, ребята!

Возвращайтесь на Землю, ребята!

Сегодня запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-12» в Международной космической станции. Корабль доставит на Землю экипаж в составе Алексея Овчинина, Ника Хейга и Хаззаа Аль Мансури.

Следим в режиме онлайн за процессом и ждем ребят на землю!

Алексей Овчинин — космонавт родом из Рыбинска Ярославской области. Это не первый его полёт в космос. Кстати, у Алексея есть даже свой космический талисман.

Ольга Прохорова

Расстыковка прошла!  Экипаж отправился домой.

Следующая трансляция начнётся в 13:30.

Возвращайтесь следить за полётом!

Ольга Прохорова

Корабль чётко проходит расстыковку.

Ольга Прохорова

Всё идёт штатно, экипаж наблюдает работу автоматики.

Ольга Прохорова

О, начинается. 

Ольга Прохорова

На корабле всё готово к расстыковке.

Ольга Прохорова

А дома Алексея Овчинина уже очень ждут, готовят сюрприз!

Ольга Прохорова

Полное расписание того, что будет происходить:

Ольга Прохорова

Утром космонавты провели расстыковку корабля и МКС.

Ольга Прохорова

А вот так взлетала команда. В этой экспедиции у них были основные задачи — работа с российскими и американскими пилотируемыми кораблями, научные эксперименты.

Ольга Прохорова

Приземлится экипаж в Казахстанской степи.

Ольга Прохорова

Роскосмос запустил видеотрансляцию.

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