Рыбинский космонтавт Алексей Овчинин возвращается с МКС на Землю: онлайн-трансляция

Сегодня запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-12» в Международной космической станции. Корабль доставит на Землю экипаж в составе Алексея Овчинина, Ника Хейга и Хаззаа Аль Мансури.

Следим в режиме онлайн за процессом и ждем ребят на землю!

Алексей Овчинин — космонавт родом из Рыбинска Ярославской области. Это не первый его полёт в космос. Кстати, у Алексея есть даже свой космический талисман.