Рыбинский космонтавт Алексей Овчинин возвращается с МКС на Землю: онлайн-трансляция

Расстыковка прошла! Экипаж отправился домой.
Следующая трансляция начнётся в 13:30.
Возвращайтесь следить за полётом!
Корабль чётко проходит расстыковку.
Всё идёт штатно, экипаж наблюдает работу автоматики.
О, начинается.
На корабле всё готово к расстыковке.
А дома Алексея Овчинина уже очень ждут, готовят сюрприз!
Полное расписание того, что будет происходить:
Утром космонавты провели расстыковку корабля и МКС.
А вот так взлетала команда. В этой экспедиции у них были основные задачи — работа с российскими и американскими пилотируемыми кораблями, научные эксперименты.
Приземлится экипаж в Казахстанской степи.
Роскосмос запустил видеотрансляцию.