Ярославский актёр Роман Курцын снял экстремальное видео со львицей

Не каждый решится на такое

34-летний ярославский актёр Роман Курцын известный многим по фильмам «Крым», «Бабушка лёгкого поведения 2», «Всё или ничего» и сериалу «Меч» выложил видео, которым шокировал своих подписчиков. На нём актёр обнимается с огромной львицей. Тем не менее хищная кошка на внимание кинозвезды отвечает взаимно и тоже ласкается.

— У меня новая любовь, — подписал видео Роман.



Как выяснилось, это парк львов «Тайган» в Крыму. Любой смелый человек также может сфотографироваться и сняться на видео с хищником.

