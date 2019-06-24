Ярославский актёр Роман Курцын снял экстремальное видео со львицей

Не каждый решится на такое
Фото: скриншот из видео Романа Курцина
34-летний ярославский актёр Роман Курцын известный многим по фильмам «Крым», «Бабушка лёгкого поведения 2», «Всё или ничего» и сериалу «Меч» выложил видео, которым шокировал своих подписчиков. На нём актёр обнимается с огромной львицей. Тем не менее хищная кошка на внимание кинозвезды отвечает взаимно и тоже ласкается.
— У меня новая любовь, — подписал видео Роман.
Как выяснилось, это парк львов «Тайган» в Крыму. Любой смелый человек также может сфотографироваться и сняться на видео с хищником.
— Даже львица не устояла перед Ромой, — написал кто-то под видео в Instagram.
Роман в отличной физической форме. Не зря он стал фитнес-актёром года. Смотрите его горячие фото.