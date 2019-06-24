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Страна и мир

Ярославский актёр Роман Курцын снял экстремальное видео со львицей

На нём кинозвезда обнимается с хищником

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Не каждый решится на такое

Фото: скриншот из видео Романа Курцина

34-летний ярославский актёр Роман Курцын известный многим по фильмам «Крым», «Бабушка лёгкого поведения 2», «Всё или ничего» и сериалу «Меч» выложил видео, которым шокировал своих подписчиков. На нём актёр обнимается с огромной львицей. Тем не менее хищная кошка на внимание кинозвезды отвечает взаимно и тоже ласкается.

— У меня новая любовь, — подписал видео Роман.

Как выяснилось, это парк львов «Тайган» в Крыму. Любой смелый человек также может сфотографироваться и сняться на видео с хищником.

— Даже львица не устояла перед Ромой, — написал кто-то под видео в Instagram.

Роман в отличной физической форме. Не зря он стал фитнес-актёром года. Смотрите его горячие фото.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Серж
24 июн 2019 в 12:38

А давно у нас Кострома входит в Ярославскую обл?