Какое слово оказалось самым сложным на ЕГЭ по русскому: вы бы написали его без ошибки? Новости 17 июня

У многих выпускников вызвало трудности одно слово в заданиях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 июня.

Правила оказания платных медицинских услуг изменятся с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила оказания платных медицинских услуг. У пациентов появятся новые возможности при получении такой помощи.

Дистанционное заключение договора станет возможным при наличии у клиники доступа к сайту или мобильному приложению. Медицинские организации также будут обязаны передавать сведения об оказании платных услуг в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, пишет ТАСС.

Изменятся и требования к содержанию самого договора. При анонимном обращении пациенту больше не нужно предоставлять паспортные данные. При этом в документе обязательно пропишут сроки оказания помощи, тогда как раньше требовалось указывать лишь условия и время ожидания.

Новый спорт добавят в занятия по физике в школе

Гибридный спорт, объединяющий киберспорт и физическую активность, может стать частью уроков физкультуры в школах. Об этом заявил первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев.

Сейчас в пилотном проекте участвуют 59 школ. Если апробация покажет положительные результаты, фиджитал-спорт войдет в программу как вариативный модуль, пояснил Бугаев в беседе с РИА Новости.

Фиджитал — это направление, где участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а затем выполняют те же упражнения на реальной площадке. В России его развивают с 2022 года, а в 2023 году Минспорт официально признал его видом спорта. Первым крупным международным турниром стали «Игры будущего» в Казани в 2024 году.

По словам Бугаева, эксперимент продолжится и в следующем учебном году, после чего ведомство оценит его эффективность. Главная задача фиджитала — оторвать ребёнка от компьютера и вывести на улицу, мотивируя совмещать игры с традиционным спортом.

Самолет в США упал на шоссе

В Техасе самолет упал на шоссе и загорелся, в результате один человек погиб. Об этом сообщила полиция города Ларедо.

Авиакатастрофа произошла во вторник вечером на шоссе Loop 20. На борту находились шесть человек, один из них погиб, сообщил следователь полицейского управления Ларедо Хосе Баэса.

Источник: LW World News / X

По его словам, пострадавших среди водителей и пассажиров машин на шоссе пока нет. Движение перекрыли в обе стороны.

Очевидцы рассказывают, что люди из проезжавших машин пытались разбить окно кабины, чтобы помочь выбраться находившимся внутри. Одна из них Зайра Гарза рассказала, что ее муж выскочил из машины, чтобы помочь. Затем дверь самолета открылась, и оттуда выбежали трое подростков, а следом — человек, похожий на пилота. Позже из самолета достали еще одного человека без сознания.

Источник: EnElaire / X

«Это выглядело как кадр из фильма. Я был в шоке», — цитирует Гарзу NDTV.

Она также рассказала, что больше всего боялась пожара и того, что самолет мог взорваться в любой момент. На видео с места происшествия видно, что самолет лежит на боку, врезавшись в дорожное ограждение.

В вузах введут курс по беспилотным системам

С 1 сентября 2026 года в транспортных высших учебных заведениях появится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в Совете Федерации.

«С 1 сентября 2026 года вводится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам», — сказал Никитин.

По его словам, подготовка кадров в условиях изменившейся реальности — один из главных приоритетов ведомства. На базе Российского университета транспорта (РУТ), который участвует в формировании новой модели инженерного образования, разрабатываются новые специальности и программы в передовых областях: интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии и искусственный интеллект. Затем их внедрят во всех отраслевых вузах.

Для молодоженов придумали новую льготу

Будущим молодоженам хотят дать право выбора при оформлении свадебного отпуска. Сейчас работнику положено до пяти дней без сохранения зарплаты, а депутат Госдумы Николай Новичков предлагает альтернативу: либо пять дней за свой счет, либо два оплачиваемых дня за счёт работодателя.

«Такую норму надо ввести в Трудовой кодекс. В конечном итоге работодатель заинтересован в позитивном социальном климате на его предприятии. И возможность хорошо подготовиться к свадьбе (а это всегда стресс) отразится на самом деле и на производственных показателях», — пояснил Новичков в беседе с «Абзацем».

Пока поправки не приняли, депутат рекомендует социально ответственным компаниям применять этот подход на добровольной основе. По его мнению, хорошая подготовка к свадьбе снижает стресс у сотрудников и в итоге положительно сказывается на работе.

Компенсацию за детский сад хотят заменить скидкой при оплате

Плату за детский сад могут начать рассчитывать по-новому. Вместо возврата денег после оплаты предлагают сразу предоставлять скидку. С таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову обратилась депутат Госдумы, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Сейчас родители полностью оплачивают пребывание ребенка в саду, а затем получают компенсацию от государства. Однако эта сумма считается доходом и учитывается при оценке нуждаемости семьи. Из-за этого малоимущие семьи могут превысить порог для получения других мер поддержки.

Буцкая предлагает заменить последующий возврат на понижающий коэффициент при оплате. Сумма к оплате сразу выставлялась бы за вычетом положенной компенсации. Это позволит избежать двойного учета средств и упростит получение помощи, не меняя действующих нормативов.

Семьям с детьми хотят предоставить бесплатную няню

Семьям с детьми до трёх лет могут предоставить до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в год. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой

По задумке автора, воспользоваться услугой можно будет через портал «Госуслуги» или органы соцзащиты. Помощь может предоставляться как на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения — в зависимости от потребностей семьи. К работе по программе планируют привлекать специалистов государственных и частных организаций, прошедших подготовку и проверку, сообщает РИА Новости.

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы „100 часов заботы“, предусматривающей предоставление семьям с детьми в возрасте до трех лет права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в течение года за счет средств государственной поддержки», — говорится в письме.

Росавиация ввела новые ограничения на полеты

Росавиация с 20 июня 2026 года вводит временные ограничения на полеты легких и сверхлегких воздушных судов в регионах Центральной России. Решение принято по представлению Минобороны.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Запрет распространяется на высоту до 5,2 километра над Москвой, большей частью Московской области, а также частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями, сообщили в Росавиации.

Трамп назвал условия для возобновления санкций

Возвращение ограничений против российского нефтяного сектора будет зависеть от динамики мировых цен на нефть. Об этом 17 июня заявил президент США Дональд Трамп на саммите G7.

«Мы видим, насколько сильно падает цена на нефть. Она действительно резко падает», — сказал американский лидер, подтвердив, что вопрос о санкциях против России сейчас рассматривается.

В начале года администрация Трампа ослабила санкции в отношении некоторых российских нефтяных компаний, чтобы смягчить дефицит энергоснабжения, вызванный войной с Ираном. Минфин США продлевал это временное исключение в последующие месяцы, но пока не объявил о планах после истечения срока действия текущего разрешения в конце этой недели.

Какое самое сложное слово было на ЕГЭ по русскому

Самым сложным словом на ЕГЭ-2026 по русскому языку оказалось «преддверие» — его написание вызвало трудности у многих выпускников. Об этом заявил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский.

«В этом году словом-открытием для нас и для учеников, по-видимому, было слово „преддверие“. То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан: „в преддверии праздников“, „в преддверии юбилеев“, „в преддверии выходных дней“», — сказал Дощинский на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По словам главы комиссии, это свидетельствует о том, что орфография напрямую зависит от лексического запаса учеников. Чем меньше школьник читает, тем хуже он пишет, объяснил он.