«Мы где-то между Богом и государством». Как живет самый близкий к Кремлю дом — репортаж из исторического здания с панно Врубеля

Рассказываем, как живет самый близкий к Кремлю жилой дом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Знаете, я часто в разговоре с друзьями шучу, что мы тут живем где-то между Богом и государством. А так в этом доме ничего особенного и нет, разве что силовики часто патрулируют эти улицы», — шутит 24-летняя журналистка Ника.

Сидя на бордюре, она слегка щурится от июньского яркого солнца. На ногах у девушки наспех обутые тапочки, одета она в растянутую черную футболку с надписью «Go Vegan», или, если переводить на русский, «стань веганом». Пару минут назад она вышла на перекур с гостем — кудрявым длинноволосым программистом.

В доме по адресу: Кремлевская набережная 1/9 строение 9 Ника снимает комнату уже пару месяцев. Особого интереса у публики за это время девушка не замечала, зато успела насмотреться на проезжающие по Большому Каменному мосту кортежи.

Исторический дом расположился в низине на берегу Москвы-реки. До Кремля рукой подать, всего 150 метров до Боровицких ворот, через которые въезжает Путин, справа вдали сверкает золотыми куполами Храм Христа Спасителя. О том, чем примечателен дом и кто живет по соседству с Кремлем, попытался разузнать MSK1.RU

Панно создавал Врубель, в доме жил Пастернак

Минуя Дом Пашкова и череду светофоров у Волхонки, натыкаешься на собрание домов с героическими граффити: на одном из них изображен портрет полководца Кутузова, на другом — Ржевский мемориал. Кажется, что эти дома необитаемы, — на стенах обшарпана штукатурка, местами разбиты стекла в окнах.

Лебяжий переулок, к которому выходят подъезды самого близкого к Кремлю дома, чем-то напоминает улочки Санкт-Петербурга: та же историческая застройка, те же линии электропередачи с поржавевшими фонарями — растянувшись над крышами домов, они словно делят небо на незамысловатые квадраты.

В 150 метрах от дома находится Кремль, вдали от него виднеются золотые купола Храма Христа Спасителя Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Квартал, где сейчас расположен дом, впервые начал застраиваться в XVII веке слободой стрельцов царского стременного полка. После разгона стрелецких волнений Петром I он передал восточную часть квартала своему учителю и сподвижнику Никите Зотову. На этих землях и разрослась усадьба ближнего советника государя. Долгое время ею владели потомки Зотова, пока в 1868-м его не выкупил губернский секретарь Михаил Попов.

Новый владелец устроил в квартале водочный завод. Впоследствии территория неоднократно перестраивалась, оборудовались складские помещения. А в 1911 году участок приобрел сын известного промышленника Гавриила Солодовникова Петр. По его приказу складские помещения в западной части владения перестроили, а на их месте появился один из первых театров миниатюр с синематографом.

Рядом с новоявленным театром возвели доходный дом в три этажа, а в 1913 году к нему пристроили еще один этаж и оборудовали лифтами — это новшество стало одним из первых в Москве. Под самой крышей дома расположились пять керамических панно, чье авторство приписывают Михаилу Врубелю. По одной из легенд, мозаика с битвой была вдохновлена стихотворением Алексея Толстого «Боривой».

«Сшиблись вдруг ладьи с ладьями, и пошла меж ними сеча, брызжут искры, кровь струится, треск и вопль в бою сомкнутом…»

Благодаря этой особенности здание в народе прозвали Дом с майоликой. Одним из первых жильцов дома на Кремлевской стал выпускник Императорского Московского университета Борис Пастернак.

«Если яблоко поставить на пол, оно точно укатится»

Стоя у дома, в глаза сразу бросаются окна — они в здании большие, панорамные. Местами даже сохранились деревянные рамы с тонкими советскими стеклами, в других уже установлены современные, пластиковые. На подоконниках у одних жильцов стоят живые цветы, у других ничего не разглядеть, всё занавешено кружевным тюлем.

Всего в доме три подъезда: у каждого из них установлены свои мусорки, а стенды рядом полностью занавешаны объявлениями — отметились и «Жилищник», и департамент транспорта, и местные депутаты. Всё как в типовом спальнике — выдают лишь возвышающаяся Боровицкая башня Московского Кремля и шум от Большого каменного моста.

Выходящие из дома жильцы немногословны, они торопятся и быстро садятся в подъехавшее такси. Но вот первая удача — подпирая стройматериалами железную дверь, из первого подъезда выходит парень. На его теле развевается тонкая хлопковая майка, руки все в татуировках.

«А чей раритет стоит?»

«Мой. Он ведь еще на ходу», — с улыбкой отвечает парень, окидывая взглядом зеленый винтажный мотоцикл Yamaha с кожаным сиденьем.

Дополнительного антуража дому придавал припаркованный у одного из подъездов ретромотоцикл Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Герману 20 лет, в Москву он перебрался три года назад из Белоруссии. Отвечая на вопрос: «Почему решил переехать?», он шутит: мол, а что в родном Бобруйске делать. В столице парень «крутится» в индустрии кино.

Большинство квартир в доме на Кремлевской набережной в прошлом были коммунальными. Эта традиция сохраняется и по сей день. Многим владельцам заветные квадратные метры в центре Москвы достались по наследству: сами они в хоромах не живут, зато активно сдают комнаты в них. Одним из таких временных жильцов стал и Герман.

«Хозяин одной из комнат в нашей квартире, например, был заслуженным дорожником. То ли за заслуги дали ее, то ли вместо зарплаты. Сейчас почти все, кто имеет жилье, в доме сами не живут. Здание давно пытаются под снос пустить, а за эти крохотные комнаты в будущем им могут дать „однушки“ где-то здесь на „Кропоткинской“. По этой причине никто и не продает», — объясняет MSK1.RU Герман.

Большинство квартир в доме в прошлом был коммунальными, комнаты сдаются и по сей день Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сам парень нашел объявление по знакомству. По его словам, когда он только заехал, внутри был советский «бабушкин» ремонт, пришлось обустраивать комнату на свой вкус. Из-за того, что дом старый, жильцы регулярно сталкиваются с коммунальными проблемами.

«Окна огромные, очень светло. У нас они новые, но у кого-то до сих пор стоят советские. Летом во время жары квартиры превращаются в теплицы. Спасаемся пульверизаторами с водой и вентиляторами, — рассказывает MSK1.RU он. — Такое ощущение, что полы у нас наклонены градусов на 15. Если яблоко поставить на пол, то оно точно укатится».

О своих соседях Герман рассказывает с улыбкой. По словам парня, несмотря на то, что дом находится в самом сердце Москвы, снобизма к ним никто не проявляет. Ну или почти…

«Все очень приятные. Разве что соседи из девятой смотрят иногда косо. Но это пожилые бабушка с дедушкой, их можно понять. Они нашу квартиру общежитием называют, бывает, замечание сделают. Они, как я понял, и живут в квартире Пастернака», — вспоминает Герман.

По словам Германа, летом дом сильно нагревается и обстановка внутри напоминает теплицу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Чинить дом смысла уже нет — ему хана»

Спустя некоторое время у того же подъезда паркует массивный карбоновый велосипед 40-летний Иван. Родом он из Санкт-Петербурга, но сейчас живет на две столицы. В доме на Кремлевской набережной он должен был остановиться всего на месяц, но задержался на несколько лет.

«Наш островок довольно странный: часть домов нежилая, всё заколочено, а здесь вполне себе обитаемо все. Питер — город-музей, особенно в центре. Застройка в одном стиле. А у нас то дореволюционное здание, то Советский союз вдруг резко проявится. Эклектика, можно сказать», — со смешком рассуждает Иван.

Дом с майоликами имеет охранный статус как объект культурного значения Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Работает Иван в театральной сфере, а объявление ему встретилось в одном из актерских чатов. Так по сарафанному радио он и повстречал дом с майоликами. По словам Ивана, в прошлом хозяйка комнаты и сама жила в ней, организовывала с друзьями коливинг, но компания распалась, и всё сошло на нет.

«Моя комната на 12 квадратов, за нее я отдаю всего 30 тысяч рублей в месяц. По квадратуре это почти конура, но решают всё высокие потолки. Я вот организовал три этажа внутри: на первом я работаю, на втором зона для хранения, а на третьем я сплю. А подоконники по полтора метра, на одном из них я сделал рабочее место», — делится Иван.

По стенам дома уже давно пошли трещины, которые уходят в фундамент Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Главным преимуществом он считает близость к театрам и другим культурным местам — можно на велосипеде доехать. Правда, бывает шумно из-за проезжающих по Большому каменному мосту машин. Под вечер, когда пробки рассасываются, поток транспорта гонит по дороге.

«Весной у нас протекла крыша. Видимо, там всё долго скапливалось — лед, снег, а когда таять начало, все на нас полилось. Сотрудники „Жилищника“ приезжали, но лишь временно решили проблему. По стене уже давно пошла трещина, она уходит в фундамент. С ней пытались справиться, создав дополнительный металлический каркас, но это лишь временное решение», — говорит Иван.

Чинить дом уже смысла нет — ему хана. Его еще не снесли, потому что к Кремлю близко. Неудобно как-то, неловко что ли властям из-за этого. На панно Врубеля всем тоже плевать, оно уже давно сыпется. Иван житель дома на Кремлевской набережной

«Самый близкий к Кремлю и самый несчастный»

Если же у молодой творческой интеллигенции, которая живет в доме временно, разрушение дома никаких чувств не вызывает, то коренные жители воспринимают это с болью в сердце. В разруху уже пришло здание, где располагался театр миниатюр с синематографом, не лучше выглядит и сама усадьба Зотова, скрывшаяся во дворе дома с майоликами. Все три здания имеют охранный статус как объекты культурного значения, но реставрировать и ремонтировать их никто не спешит — слишком много мороки.

«Это самый близкий к Кремлю дом и самый несчастный. Он у нас находится в полуаварийном состоянии, а фонд капитального ремонта и префектура сваливают друг на друга ответственность. Складывается впечатление, что они просто ждут, что этот уникальный дом разрушится окончательно», — возмущается живущий в этом доме астролог и телеведущий Сергей Безбородный.

Дом выстоял Великую Отечественную войну, но может не пережить беспредел московских чиновников. Сергей Безбородный астролог, телеведущий

За судьбу дома уже не один десяток лет борется местная жительница Алла. В советские годы комнату в доме с майоликами получил ее отец — ветеран Великой Отечественной войны, изобретатель, работавший на Байконуре. Здесь же прошло детство Аллы. Повзрослев, она частенько приезжала ухаживать за папой, а после его смерти и сама перебралась на Кремлевскую набережную.

За последние годы у квартала были разные проблемы: то историческую Кремлевскую заправку на Волхонке хотели убрать, то от хостела в доме с майоликами никак не могли избавиться. Сейчас же на повестке дня уныние, в которое пришли бывший театр (он же флигель), усадьба Зотовых и дом на Кремлевской набережной. По словам Аллы, власти не хотят признавать дом аварийным, поскольку это потребует вложений для расселения жильцов. А что касается возможного капитального ремонта, то его в очередной раз отодвинули.

«Нам говорят: „У вас у здания нашли аварийные элементы, пока их не устранят, капитального ремонта не будет“. Как сказали в „Жилищнике“, по инициативе Фонда капитального ремонта его перенесли на 2033–2035 годы. А у нас с правой стороны фундамент просел, трещина пошла. Дом на излом идет. Мы уже который год боремся, чтобы нам провели этот ремонт, а в итоге здание просто доводят до разрушения», — возмущается в разговоре с MSK1.RU Алла.

По словам женщины, против переноса капитального ремонта выступают 68% жителей, остальные же в опросе участия не принимали. Алла обратилась в прокуратуру, но подвижек в решении вопроса нет.

«Наверное, во мне играет обида за отца, за родной дом. Никто ведь не ожидал, что так наплевательски будут относиться вообще к культуре. Для меня дело принципа, чтобы дух центра сохранить. Мне больно представлять, что этот дом снесут, а на его месте воткнут очередные стекло и бетон. Внутри всех зданий комплекса сохранились исторические интерьеры: мраморные лестницы, резные перила, камины. По уму их надо восстановить, это ведь красота необыкновенная», — рассказывает MSK1.RU она.

Это же всё против культурного наследия, против жителей. Они хотят, чтобы мы тут все загнулись, а уже потом они будут искать деньги на все необходимое. Собянин же говорит: «Всё для людей». А здесь что случилось? Алла жительница дома на Кремлевской набережной