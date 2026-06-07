Перемирие разорвано, снова полетели ракеты — Иран нанес массированные удары по Израилю

Иран атаковал Израиль после авиаудара по Бейруту Источник: Хассан Аммар / AP

Ракетный удар со стороны Ирана обрушился на север Израиля. Сирены оповещения прозвучали по всей стране. Атака стала ответом на авиаудары Тель-Авива по позициям проиранских группировок в столице Ливана — Бейруте.

Массированный обстрел стал первым за весь период действия соглашения о прекращении огня, который вступил в силу 8 апреля. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), иранские баллистические ракеты были направлены в северные регионы страны, однако большая часть снарядов перехватили системы ПВО, пишет Times of Israel.

На данный момент сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Власти Израиля призывают граждан соблюдать меры безопасности, держаться поближе к убежищам. В связи с угрозой ракетного обстрела по всей стране отменили учебные занятия в школах.

Представители ЦАХАЛ заявляют, что Израиль усилил оборонительные меры и готов к возможным дальнейшим провокациям. Генеральный штаб во главе с генерал-лейтенантом Эялем Замиром оценивает ситуацию в режиме реального времени, готовясь к развитию событий как в оборонительном, так и в наступательном ключе.

Тель-Авив пообещал «решительно ответить» на ракетные удары Тегерана. Об этом заявили высокопоставленные израильские чиновники в эфире 12-го канала.

По данным информационного агентства Tasnim, удары стали ответом на агрессию Израиля в южном Ливане и его пригородах. В свою очередь, The Times of Israel сообщает о том, что Иран выпустил по северному Израилю около 10 баллистических ракет несколькими залпами. Исламская Республика закрыла воздушное пространство на западе страны «до дальнейшего уведомления».

Обновлено в 23:12 мск: Президент США Дональд Трамп предложил Ирану прекратить удары по Израилю и заключить сделку. Также он заявил, что недоволен ударами Тель-Авива по Бейруту.