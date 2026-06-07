Перемирие разорвано, снова полетели ракеты — Иран нанес массированные удары по Израилю

Ракетный удар со стороны Ирана обрушился на север Израиля. Сирены оповещения прозвучали по всей стране. Атака стала ответом на авиаудары Тель-Авива по позициям проиранских группировок в столице Ливана — Бейруте.
Массированный обстрел стал первым за весь период действия соглашения о прекращении огня, который вступил в силу 8 апреля. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), иранские баллистические ракеты были направлены в северные регионы страны, однако большая часть снарядов перехватили системы ПВО, пишет Times of Israel.
На данный момент сообщений о жертвах или разрушениях не поступало. Власти Израиля призывают граждан соблюдать меры безопасности, держаться поближе к убежищам. В связи с угрозой ракетного обстрела по всей стране отменили учебные занятия в школах.
Представители ЦАХАЛ заявляют, что Израиль усилил оборонительные меры и готов к возможным дальнейшим провокациям. Генеральный штаб во главе с генерал-лейтенантом Эялем Замиром оценивает ситуацию в режиме реального времени, готовясь к развитию событий как в оборонительном, так и в наступательном ключе.
Тель-Авив пообещал «решительно ответить» на ракетные удары Тегерана. Об этом заявили высокопоставленные израильские чиновники в эфире 12-го канала.
По данным информационного агентства Tasnim, удары стали ответом на агрессию Израиля в южном Ливане и его пригородах. В свою очередь, The Times of Israel сообщает о том, что Иран выпустил по северному Израилю около 10 баллистических ракет несколькими залпами. Исламская Республика закрыла воздушное пространство на западе страны «до дальнейшего уведомления».
Обновлено в 23:12 мск: Президент США Дональд Трамп предложил Ирану прекратить удары по Израилю и заключить сделку. Также он заявил, что недоволен ударами Тель-Авива по Бейруту.
Иран хочет, чтобы прекратились боевые действия в Ливане. Там Израиль ведет войну против поддерживаемой Исламской республикой боевой группировки «Хезболла». О противостоянии на Ближнем Востоке мы рассказываем в специальном разделе.