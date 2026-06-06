Вход в интернет станет доступен не всем: с чем столкнутся пользователи. Новости 6 июня

Для того, чтобы пользоваться интернетом, россиянам может потребоваться паспорт Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 июня.

Сделают ли в России шестидневку

В России пока не планируют переходить на шестидневную рабочую неделю, потому что это противоречит действующему Трудовому кодексу. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Хочу наших всех граждан успокоить, что власть не только не рассматривает такие предложения, но и никогда их не примет. У нас есть трудовое законодательство, у нас есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности, мы никогда не будем нарушать», — прокомментировала председатель СФ предложение бизнесмена Олега Дерипаски ввести шестидневку по 12 часов.

В марте этого года Дерипаска предложил ввести шестидневку по 12 часов ежедневно. Он считает эту идею эффективным решением для ускорения трансформации отечественной экономики в условиях мирового кризиса.

После этого инициативу Дерипаски прокомментировал депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, внедрение в России увеличения рабочей недели не обсуждается в Госдуме.

«И законопроектов на эту тему нет, и чаще мы слышим предложения о четырехдневной рабочей неделе для отдельных категорий», — подчеркнул Нилов.

Матерям хотят платить зарплату не ниже МРОТ

Женщинам с детьми предлагают выплачивать материнскую зарплату, размер которой будет не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). К такому выводу пришла первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она заявила, что материнство важно рассматривать как полноценный труд, требующий государственной поддержки и признания, передает ТАСС.

На сегодняшний день МРОТ составляет 27 093 рубля.

Рынок труда изменится

Рынок труда затронет глубокая трансформация. Изменения коснутся до 40% рабочих мест. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Рынок труда ожидает такая глубокая трансформация», — сообщил Антон Кобяков на брифинге по итогам ПМЭФ.

Новые специальности появятся в колледжах

С этого года студенты могут начать подготовку по трем современным направлениям. Об этом рассказал замминистра просвещения РФ Владимир Желонкин на полях ПМЭФ.

«Мы стараемся синхронизировать программы с потребностями рынка труда, которые, безусловно, меняются, и каждый год появляются новые профессии и специальности. В этом году появляются такие профессии, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, специальности IT», — рассказал заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин на полях ПМЭФ.

Сегодня молодежь выбирает медицинские и педагогические специальности. Кроме того, у студентов есть спрос на направления, связанные со строительством.

Для школьников создадут специальный кодекс

В школах предлагают ввести Кодекс российского школьника, который будет использоваться в качестве базы для оценки поведения учащихся. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен», — сказал Гриб в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он считает, что введение такой меры поможет сделать более объективный процесс оценки поведения учеников. Гриб отметил, что обсуждать Кодекс планируется на общественном совете при Минпросвещения, учитывая влияние гаджетов и информационных технологий

Абхазия закрыла границу с РФ

На абхазо-российской границе по реке Псоу приостановили движение. Но мера оказалась временной из-за угрозы атаки беспилотников.

«Работа КПП „Псоу“ приостановлена из-за угрозы атаки БПЛА», — сообщает Погрануправление СГБ Абхазии.

Вскоре после отмены опасности удара беспилотников движение транспорта и пассажиров возобновили. Пограничные структуры работают в штатном режиме. Также сообщается, что Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов.

Четыре страны могут отменить визы для россиян

Россия ведет переговоры с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом о полной отмене виз для туристов. Также обсуждается возможность безвизового въезда для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ.

Отмечается, что в прошлом году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

Турист провел неделю в открытом море и выжил

В Китае произошел инцидент, в результате которого был спасен турист, упавший в открытое море. Мужчине удалось выжить после семи дней пребывания в воде.

Происшествие случилось у берегов Хайкоу в условиях сильного ветра и высоких волн. 39-летний турист не имел опыта плавания и не был экипирован специальным снаряжением. Тем не менее он смог продержаться в море в течение недели.

На протяжении семи дней и шести ночей турист был в открытом море. Ему пришлось снять с себя брюки, обувь, часы и кольца. Основным источником пищи для мужчины стали крабы.

Его спасение произошло благодаря морскому бую, мимо которого он проплывал. Турист забрался на него, что позволило ему продержаться до прибытия помощи. Во время своего пребывания в море он также столкнулся с галлюцинациями.

Спасателями стали рыбаки из поселка Цяотоу, которые помогли туристу выбраться на берег. В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние стабильно.

Врачи предупредили о тяжелых последствиях заражения хантавирусом

В России хантавирусом чаще всего заражаются мужчины, работающие в сельском хозяйстве, а также рыбаки и охотники. Заболевание представляет особую опасность для людей с определенными хроническими болезнями.

Наибольшему риску заражения подвергаются работники сельского хозяйства, рыбаки и охотники. Среди них преобладают мужчины.

«Чаще всего массовая заболеваемость регистрируется у мужчин, нередко, когда их профессиональная деятельность связана с сельскохозяйственными работами именно в природной зоне диких грызунов», — рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

Также она указала, что охотники и рыбаки могут заразиться вирусом из-за недостаточного соблюдения гигиены. Они часто не используют дезинфицирующие средства для обработки воды, которую применяют для приготовления пищи, чистки рыбы и других целей.

Инфекция передается человеку при контакте с дикими грызунами из семейств мышиных (Muridae) и хомяковых (Cricetidae). Вирус выделяется в окружающую среду через кал, мочу и слюну.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет от 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

Хантавирус особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом, включая тех, кто страдает сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, заболеваниями почек и легких. Они переносят заболевание тяжелее.

«Человек заражается и может болеть тяжело, если у него есть сопутствующие хронические заболевания. Например, сахарный диабет. Мы видели и во время пандемии COVID-19, что больные диабетом очень тяжело переносили ковид, чаще погибали от осложнений. Например, хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца. То есть присутствуют состояния, которые и без того подрывают работу организма. Такое характерно для всех вирусных инфекций, даже для гриппа. Люди, которые имеют сопутствующую патологию, болеют тяжелее, умирают чаще», — рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Минцифры готовит новые правила доступа в интернет

В России планируют ввести подтверждение возраста на онлайн-платформах, а также возможность пользоваться интернетом только по паспорту. Такие вопросы рассматривает Минцифры РФ.

«В целом сейчас, я думаю, ближайшая повестка — это всё-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы», — сообщил глава министерства Максут Шадаев на ПМЭФ.

Этот вопрос обязательно поднимут в ближайшее время. Многие страны Европы уже идут по данному сценарию, отметил Шадаев.