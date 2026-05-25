«Видимо, с детства люблю хардкор»: как живет медсестра реанимации и блогер

Источник: из архива Дианы Бородиной

Ролики о буднях 25-летней медсестры Дианы Бородиной Нгок набирают в соцсетях десятки тысяч, а иногда даже миллионы просмотров. Уже почти 6 лет девушка работает в отделении реанимации в Архангельской областной больнице. А в свободное время снимает видео, на которых показывает не только работу, но и свои яркие и необычные хобби и жизнь в столице Поморья, рассказывает 29.RU.

Мама — русская, папа — из Вьетнама

Диана родилась и выросла в Архангельске, в поселке 29-го Лесозавода. И у нее было самое обычное детство ребенка нулевых. За исключением одной важной детали.

— Мама у меня русская, а папа вьетнамец. И я с детства отличалась от других детей смуглой кожей и отчеством Нгок. Конечно, из-за этого были насмешки во дворе от сверстников. И я сама долго отрицала свое отчество и происхождение. Но со временем полюбила это, приняла, что да, я смуглая, я метиска, и даже сделала своей подписью «Нгок». И сейчас мне моя необычная история очень нравится, я люблю про это рассказывать, — рассказала девушка.

Источник: из архива Дианы Бородиной

Нгок (Ngọc) — популярное вьетнамское имя, означающее «драгоценный камень», «нефрит» или «жемчужина». Это имя часто используется как второе имя для обоих полов, но чаще встречается у женщин. Символизирует красоту, ценность и чистоту.

Родители Дианы познакомились в 1990-е годы на Центральном рынке: папа владел несколькими точками по продаже одежды, а мама некоторое время работала там продавцом. Создали семью, но спустя 3 года после рождения дочери брак распался, и папа Дианы вернулся на родину, где и живет до сих пор.

— Мы с ним поддерживали связь, общались по видеосвязи. Говорим с папой по-русски, так как я вьетнамский совсем не помню, а он неплохо знает русский, — отметила Диана.

Источник: из архива Дианы Бородиной

С самых ранних лет, как рассказывает Диана, она постоянно участвовала в разных творческих мероприятиях и конкурсах, была вожатой в «Орленке»:

— Как бы это странно ни звучало, мне всегда нравилось быть в центре внимания. И я люблю пробовать что-то новое. Поэтому чем только я не занималась: и стихи, и танцы, и спектакли, и выступления на семейных посиделках. Я хваталась вообще за любую возможность проявить себя, потому что… ну а чем еще у нас в поселке было заниматься?

Источник: instagram.com / ne_mulan_ (запрещенная в РФ организация)

«В реанимации люди очень быстро взрослеют»

В детстве девушка точно не мечтала работать в больнице. Но зато была бабушка, которая мечтала, чтобы внучка ее лечила, если понадобится. Так Диана сначала стала фельдшером (она окончила Архангельский медицинский колледж), а затем прошла переподготовку на медсестру-анестезиста и устроилась в Архангельскую областную клиническую больницу.

— Я, видимо, с детства люблю хардкор и иду туда, где всё самое интересное, — смеется Диана, рассказывая о своем выборе именно сферы реаниматологии. — А реанимация — это в целом такое место, где люди очень быстро взрослеют, и эта работа учит быстро принимать решения и закаляет характер.

Источник: из архива Дианы Бородиной

В АОКБ Диана работает уже почти 6 лет. Работа с пациентами в критических состояниях дала ей и как специалисту, и как человеку важный опыт.

— Это дало мне понимание ценности человеческой жизни и необходимости следить за здоровьем, заниматься профилактикой, чтобы не запускать заболевания, не бояться вызывать скорую помощь, если что-то болит. И, возможно, это звучит очень пафосно, но надо ценить каждое мгновение. Я работаю в реанимации и вижу каждый день, как важно делать в этой жизни каждый вдох. Ведь у нас многие больные находятся на обеспечении аппаратов ИВЛ (искусственная вентиляция легких. — Прим. ред.), и в любой момент что-то может пойти не так — и жизнь завершится. Не всегда врачи могут что-то сделать, к сожалению, люди не всесильны, — поделилась Диана.

Источник: instagram.com / ne_mulan_ (запрещенная в РФ организация)

В реанимации сотрудникам, как говорит Диана, как правило, запоминаются либо очень тяжелые случаи, либо чудо. Не все истории можно рассказывать по этическим соображениям. Но иногда происходят действительно необъяснимые вещи.

— У нас есть золотой протокол, по которому мы проводим сердечно-легочную реанимацию в течение 30 минут, чтобы спасти жизнь пациенту. Но бывает, что понимаешь: если есть минимальный пусть даже шанс, можешь «качать» и 40 и более минут — а вдруг удержишь? Понятно, что с каждой минутой клетки мозга отмирают из-за недостатка кислорода, но всё же… И был у нас случай — и не один раз, — когда по истечении получаса пациентов вытаскивали и они потом приходили в себя и выписывались из реанимации. То есть случай вроде бы безнадежный, а пациент, вопреки всем протоколам, выжил и живет дальше, — поделилась Диана.

Она признаётся также, что медикам бывает обидно, когда в таких случаях после проделанной ими колоссальной работы пациенты считают, что это было только вмешательство высших сил. Она отмечает:

— Во что-то я точно верю. Может быть, в первую очередь я верю в четкое намерение пациента выкарабкаться, потому что правда многое зависит от желания человека жить — для себя, для семьи, мотивация может быть разная. Бывает, что ухаживаю за пациентом даже сверх положенного, вижу при этом, что у него уже нет сил что-то делать — это поправимо, силы появятся. А вот когда нет уже желания — это другое. Никакие препараты и никакой уход не помогут, как ни старайся, если человек внутренне уже сдался.

Источник: instagram.com / ne_mulan_ (запрещенная в РФ организация)

Когда пациенты уходят из жизни на глазах, это всегда оставляет отпечаток. Особенно сложно молодым специалистам, которые особенно близко к сердцу принимают первые в своем опыте смерти.

— Когда у меня умер первый пациент, помню, что я была в шоке. Сейчас у нас нет «дневных» медсестер, но раньше я работала с пациентами в дневном стационаре. Бывало, что пациенты в тяжелом состоянии лежат там месяцами, и ты привыкаешь к ним, привязываешься: видишь, как они открывали глаза после наркоза и приходили в себя, набирались сил, как у них появлялся огонек веры в глазах… И когда вдруг всё в один момент обрывается — это очень грустно. Но со временем приходит не то чтобы ожесточение, а ты просто учишься с этим жить. Потому что если каждый такой случай глубоко пускать в свою душу, то от нее быстро ничего не останется и в таком состоянии не сможешь работать. Нужно стараться светить, но не сгорать самому.

«Люблю заряжать людей»

Свои творческие способности Диана развивает, последние 1,5 года особенно активно снимая видео для соцсетей. Некоторые рилсы — в основном юмористические ролики с коллегами — «залетели» на сотни тысяч и даже миллионы просмотров.

Источник: instagram.com / ne_mulan_ (запрещенная в РФ организация)

— Мне не нравится, что до сих пор у нас люди в большинстве считают медицинский персонал обслугой и отношение бывает соответствующее, не всегда уважительное. В том числе из-за этого я и начала вести блог: чтобы быть ближе к людям, чтобы показывать, как работает медицина изнутри, что мы — такие же люди, как все остальные, только с огромной ответственностью за жизнь и здоровье каждого пациента, — отметила Диана.

На работу девушка ходит с улыбкой — в первую очередь из-за коллектива, который всегда готов поддержать ее идеи и поучаствовать в съемках.

— Наше утро обычно начинается с кофе, это обязательно. Ведь счастливая медсестра — это здоровый пациент, — улыбается блогер. — А дальше мы в течение смены проверяем аппаратуру, выполняем назначения врача, постоянно контролируем жизненно важные показатели у пациентов до или после операций: гемодинамика, давление, сатурация и так далее. Также заполняем всю документацию по отделению: и в электронном виде, и письменно.

Источник: instagram.com / ne_mulan_ (запрещенная в РФ организация)

— Я вообще люблю «заряжать» людей, и мне нравится делиться хорошим настроением и какими-то интересными открытиями. У меня это автоматически происходит, специально стараться даже не нужно. Меня даже называют Диана-инфоцыганка, потому что если я найду вещь, которая мне нравится или кажется полезной, то я ее не то чтобы рекламирую, но всем ее обязательно рекомендую. Это не всегда вещь, это может быть смешной анекдот, или классный фильм, который оставил сильное впечатление, или вкусное блюдо, — отметила Диана.

Источник: из архива Дианы Бородиной

«Когда медицина превратилась в отдел продаж?»

Кстати, видео в соцсетях еще помогают, как ни странно, обменяться опытом с медиками по всему миру. Иногда Диане пишут коллеги из других стран (Индии, Британии), которые посмотрели ролик и хотят обсудить нюансы работы — например, как поставить зонд и так далее.

Источник: instagram.com / ne_mulan_ (запрещенная в РФ организация)

Руководство Дианы знает, что она снимает ролики, и не возражает против этого.

— Мы снимаем ролики, разумеется, только в свободные минуты. И никогда в кадр не попадают сами пациенты, и, конечно же, они никогда не остаются без присмотра. Работе мои видео никак не мешают — наоборот, я бы сказала, помогают снять стресс всему коллективу, посмеяться вместе, подурачиться, перезагрузиться, — объясняет причины Диана.

В то же время иногда девушка может поднять и проблемные вопросы. Например, о нагрузке и зарплатах. Ведь многие медработники из госучреждений, чтобы хорошо зарабатывать, вынуждены трудиться на 1,75–2 ставки и еще подрабатывать в частных клиниках. А это значит, что меньше времени на отдых, на время с семьей — прямой путь к выгоранию.

Источник: instagram.com / ne_mulan_ (запрещенная в РФ организация)

Также недавно Диана рассказала в блоге о том, что в реанимации, где она работает, по решению администрации сократили койки «на лето».

— У меня сегодня к вам только один вопрос: когда медицина превратилась в отдел продаж? Во-первых, как можно планировать «загрузку» реанимации? Мы что, должны рассылать приглашения на инфаркты к лету, чтобы койки не пустовали? Или отказывать людям, потому что «лимит по плану» исчерпан?

Еще медсестру возмущает, что пациентам сегодня буквально навязывают диспансеризацию как услугу просто потому, что медучреждениям нужно «закрыть план и поставить галочку в отчете».

О фотосессиях и «пенсионерском хобби»

Чтобы справляться со стрессом и держать себя в форме, Диана занимается спортом в зале, ходит на танцы. Очень любит творческие фотосессии и даже иногда участвует в пробах в кино. Но иногда может и просто поваляться дома с пиццей на диване, посмотреть сериал.

А совсем недавно у нее появилось необычное для ее возраста увлечение — шахматы. Друзья и коллеги шутят про «пенсионерское хобби», но Диану это не смущает: еще она любит разгадывать судоку и кроссворды.

— Я решила, что я не буду учить вьетнамский язык, так как у него очень узкое применение. Поэтому стала изучать английский. Ходила на уроки и потом скачала всем известное приложение с совой. И оказалось, что там помимо языков есть еще занятия по шахматам, музыке и математике. И когда я подустала от английского, стала переключаться на шахматы. Оказалось очень интересно, и потом я уже вдруг играю партии и даже записалась на турнир от профсоюза, — рассказала Диана.

Источник: из архива Дианы Бородиной

Таким контентом — о «жизни за пределами белого халата» — она тоже часто делится с аудиторией.

При этом девушка признаётся, что ей тоже бывает непросто раскрываться перед камерой. Например, она до сих пор стесняется выкладывать фото с открытой улыбкой из-за диастемы (это заметный межзубный промежуток, в народе его называют «щербинкой») и далеко не обо всём в своей жизни она решается говорить публично.

Источник: instagram.com / ne_mulan_ (запрещенная в РФ организация)

«Людям всегда проще поверить в чужой успех»

Тем не менее блог приносит радость. А в последнее время стали появляться и приятные бонусы и подарки от брендов. Например, Диане написали представители известной фирмы, которая выпускает хорошую форму для медиков, и Диане предложили стать их амбассадором.

— Это так круто! Раньше я бы не подумала даже о таком, потому что не было какой-то стратегии с блогом, я просто завела его, чтобы делиться своей жизнью и энергией с людьми. И уже пришла к такому результату. В последнее время я часто повторяю про себя фразу о том, что людям всегда проще поверить в чужой успех, но почему-то не в свой собственный. Многие боятся начать делать то, что нравится, из-за страха непонимания, возможного осуждения, — отмечает Диана.

Источник: instagram.com / ne_mulan_ (запрещенная в РФ организация)

Говоря о перспективах, Диана отмечает, что медицина остается главным в жизни делом, в котором хочется развиваться дальше. А блог остается таким личным пространством для отдыха и для того, чтобы показать, что можно работать в серьезной специальности и при этом оставаться человеком, быть собой.

Источник: Диана Бородина

Переезжать в более крупные города из Архангельска она пока тоже не планирует: здесь есть стабильная работа, здесь родные, друзья и молодой человек, с которым Диана вместе уже 9 лет, еще со школы.

— Глупо отрицать, что в Москве или Питере и зарплаты выше, и возможностей для роста блога больше. Но там мне не нравится логистика. Здесь у меня квартира прямо напротив работы, не надо ехать несколько часов. К тому же я люблю Архангельск. А если захочется сменить обстановку, то всегда можно съездить в путешествие, — говорит Диана.

Но у нее есть мечта — побывать во Вьетнаме: