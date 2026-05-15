«Я кричала и плакала»: как туристку увезли в пустыню вместо ночного клуба, зато за отдых заплатила всего 36 тысяч

Трудности перевода: россияне часто попадают совсем не туда, куда рассчитывали, отправляясь на экскурсию Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В мае в Сочи море только начинает прогреваться — градусов 11, не больше. Купаться холодно, солнце греет вяло, часто дожди. Пляжный отдых еще далек от старта. А вот в Египте уже настоящее лето: вода +24, солнце печет, загар ловится мгновенно, и цены на туры одни из самых низких в году.

Жительница Сочи Елена (женщина попросила не называть фамилию) увидела путевку в Шарм-эш-Шейх за 36 тысяч рублей с человека: с перелетом, проживанием, питанием и трансфером из аэропорта. «Разве не рай?» — подумала она и решила махнуть. Всё шло хорошо, но в предпоследнюю перед отъездом ночь она оказалась в пустыне. Ее история — в материале SOCHI1.RU.

Я отдыхала одна, и мне казалось, что всё идет по плану

Первые дни в отеле действительно радовали. Елена ходила на море, купалась в бассейне, покупала сувениры — обычный курортный набор. Ничего особенного, но перед отъездом случилось то, что перевернуло всё представление о безопасном отпуске.

Даже самый дешевый отель Египта смотрится выигрышно благодаря природе Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

По ее словам, вечерами аниматоры пытались развлекать гостей: караоке, вялые программы у бассейна, а затем старались завлечь публику на дискотеку в Египте. Как они только не расписывали! И зажигательные танцы, и вкусные коктейли («не то, что здесь в отеле — бесплатные!»). Цена за дискотеку — от 20 долларов. Отвезут, привезут. Аниматорам, судя по всему, было всё равно, кого звать: уговаривали семейных мам с детьми, беременных, стариков. Главное — набрать побольше людей — процент с продаж явно был.

«Уже перед отъездом я купилась на рекламу аниматоров, которые после стандартных развлечений у бассейна стали обходить столики и уговаривать всех подряд, — вспоминает Елена. — Я зачем-то согласилась».

«Деньги давай!» — как уговоры быстро превратились в шантаж

Ей описывали красивый клуб на главной улице Наама-Бэй в Шарм-эш-Шейхе, показывали буклеты, картинки в телефоне. Обещали, что сейчас за гостями приедет автобус, отвезут на дискотеку, а в два часа ночи привезут обратно.

Белый остров (White Island) в Шарм-эш-Шейхе — это живописная песчаная коса с белоснежным песком в центре Красного моря, расположенная на территории национального парка Рас-Мохаммед Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

«Я почему-то поддалась на эти уговоры и согласилась поехать в клуб. Подумала: почему бы не потратить оставшиеся деньги на что-то веселое», — рассказывает она.

Как только она дала согласие, девочка-аниматор тут же протянула ладонь: «Деньги давай». Елена заплатила, пошла переоделась, и вернулась в холл ждать автобус. Но быстро выяснилось, что больше никто из отеля не едет — только она одна. Деньги уже отданы.

«Мы ехали в пустыню, и я начала кричать»

Вместо автобуса подъехала машина, в которой сидел какой-то араб и та самая девочка-аниматор. Сказали, что сначала заедут в другой отель, возьмут еще людей, а потом поедут на дискотеку. Но по пути они громко ругались, пересчитывали деньги.

«Я, естественно, не понимала ни слова. Останавливались возле какого-то отеля — девочка убежала и вернулась, но никто больше не пришел. Араб сильно кричал на нее, она принялась судорожно пересчитывать купюры.

Я сидела на заднем сиденье, ничего не понимала. Потом мы поехали, и я смотрю — мы едем совсем не на Наама-Бэй, а куда-то в сторону, в пустыню.

— А куда мы едем?

— Сейчас, сейчас, — успокаивала девочка.

Машина свернула на заправку. Фух, я выдохнула. Ну, заправимся, наверно, и дальше двинем. Однако после заправки мы понеслись в сторону пустыни, оставив город позади. Я напряглась».

Дорога закончилась полицейским кордоном. Они встали в очередь, перед ними стояли машины, полицейский подходил к каждой и заглядывал в салон. Россиянку испугало, что она покидает зону цивилизации и окажется там, где, возможно, ее уже не найдут.

Кордоны в Египте созданы на выездах из города в пустыню. Они нужны для антитеррористической безопасности, контроля за туристическими автобусами, а также для страховки — в случае поломки в пустыне власти знают, где искать пропавших.

— Я начала кричать, говорить, что пусть меня высадят — я никуда не пойду. Открыла дверь и выскочила. Водителю пришлось объясняться с полицейским. Тот действительно очень удивился. К счастью, он говорил по-русски и подтвердил, что там, куда мы едем, действительно есть дискотека, — рассказывает Елена.

И тут подключилась девочка-аниматор. Она объяснила, что планы поменялись. Елену везут не в обычный клуб, как договаривались, а в пустыню, где очень красивая дискотека, и что это место вообще стоит дороже, чем те деньги, что дала россиянка. И почему-то ее не предупредили о смене планов.

Елена говорит, что ее успокаивали несколько человек. Она села обратно в машину. И тут араб заорал еще громче — правда, она не понимала язык. Девушка-аниматор объяснила, что своим побегом Елена могла навлечь гнев полиции и их всех могли бы арестовать. Машина рванула с места, и, к счастью, она действительно увидела яркие лазерные лучи среди гор и услышала громкое «тц-тыц-тц-тыц».

Знаменитая дискотека в горах Шарм-эш-Шейха — это La Dolce Vita Desert Party (Дольче Вита в пустыне). Уникальный Open Air клуб, расположенный прямо среди скал пустыни, с масштабным танцполом, подсвечиваемым бассейном и шоу.

«Среди гор, среди песка — и никакого удовольствия»

Доехали. Посреди ночных гор в пустыне обустроили огромную танцплощадку. Девушки в длинных платьях и на каблуках застревали в песке. Видимо, их тоже уговорили и не предупредили об особенностях танцпола.

La Dolce Vita Desert Party (Дольче Вита в пустыне) выглядит так Источник: Читатели SOCHI1.RU

В этом месте днем устраивают сафари, катают на верблюдах, а вечером собрали этот «бомонд». Играл диджей, лазерные лучи резали небо, музыка гремела. Но атмосфера была, мягко говоря, странной.

У входа стояли охранники, отсчитывали деньги, и каждый заходил только со своим аниматором. Внутри был бар, почти негде сесть — все стулья заняты. Напитки стоили дорого, толпа гудела, как на уличном фестивале.

По словам Елены, были танцующие, но в основном люди непонятным образом ходили кругами, хаотично перемещались по этой огромной территории.

— Мне было абсолютно не с кем танцевать, я просто стояла, сделала круг вокруг толпы и увидела девочку-аниматора, которая сидела на стуле и ждала, когда я навеселюсь. Подошла и спросила: когда поедем обратно? Она так обрадовалась и сказала, что можно прямо сейчас, — рассказывает туристка.

«Мой верблюд лучше вашего такси!» — хвастается местный житель. И, возможно, он прав Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

«Я не жалею потраченных денег: я заплатила за опыт»

Они тут же сели в машину и вернулись в отель. Никакой дискотечной ночи, никаких новых знакомств, только усталость, песок в волосах и осадок от глупой ситуации.

«Мне на самом деле совсем не весело, — признаётся она. — Но я не сильно-то жалею потраченных денег, потому что я заплатила за опыт».