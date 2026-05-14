«Я не смотрю назад»: строитель прикован к коляске после ДТП, но учит других спинальников жить и любить жизнь — история

Владимир считает, что коляска не ставит крест на жизни. На фото — он на Камчатке Источник: личный архив Владимира Механошина

67-летний пермяк Владимир Механошин 37 лет прикован к инвалидной коляске. В 1989 году, когда ему было 29 лет, он попал в серьезное ДТП и сломал позвоночник. Владимир не превратился в затворника, а разработал собственную программу, как ездить на инвалидной коляске по городу, даже если нет доступной среды, и стал тренером для спинальников — людей с травмами позвоночника.

На коляске Владимир может легко подняться по лестнице и проехать по любой местности. 15 лет он танцевал в легендарном ансамбле «Гротеск», артисты которого виртуозно владеют танцами на колясках и побеждают в мировых чемпионатах. Владимир рассказал 59.RU свою историю преодоления.

Служба на подводной лодке

Владимир Механошин с удовольствием вспоминает, как в конце 1970-х три года служил на Камчатке в Военно-Морском флоте.

«У нас было два дальних похода, два боевых дежурства по 80 дней каждое, — рассказал корреспонденту 59.RU Владимир. — То есть нырнули у берегов Камчатки и вынырнули через 80 дней здесь же . Ходили по Тихому океану».

Владимир в молодости Источник: личный архив Владимира Механошина

Три года назад Владимир приезжал на Камчатку вспомнить места своей молодости. Правда, это путешествие он совершил уже прикованный к инвалидной коляске. Он не считает, что это преграда для исполнения мечты добраться до океана.

Владимир спустя много лет вновь побывал на Камчатке Источник: личный архив Владимира Механошина Источник: личный архив Владимира Механошина

Страшное ДТП

День, когда Владимир лишился возможности ходить, он помнит в мельчайших деталях, хотя прошло 37 лет. Вечером 6 сентября 1989 года пермяк возвращался со смены — он работал прорабом на стройке в Нытве. Владимир и его коллеги из стройбригады ехали на трех мотоциклах.

«Тогда мы работали в две смены. За лето я вообще себя вымотал, — рассказал Владимир. — Я ехал за рулем, не справился с управлением, и мы улетели с дороги. Упали с двухметровой насыпи и приземлились. Мотоцикл не перевернулся, но удар был очень сильный. В итоге у меня перелом позвоночника с повреждениями спинного мозга . Мой коллега не пострадал».

Владимир вспоминает, что ненадолго отключился, но быстро пришел в сознание. Мужчине казалось, что его ноги согнуты так, будто он по-прежнему сидит на мотоцикле.

«А когда я посмотрел на ноги, увидел, что они лежат прямые. И я всё понял, — говорит Владимир. — Ногами я пошевелить уже не мог».

Коллеги хотели погрузить Владимира на мотоцикл и увезти в больницу, но он запретил себя трогать. В армии пермяк проходил основы первой помощи и понимал, что любое перемещение может только ухудшить ситуацию. Владимир попросил скатать валиком куртку и положить ее себе под спину.

«Валик позволяет освободить позвоночник от нагрузки. Потом врачи сказали, что я всё сделал правильно, — вспоминает Владимир. — 11 часов я лежал в больнице на каталке под одним одеялом. Помню, как у меня стучали зубы. Меня боялись трогать, и никто не давал никаких прогнозов . Врачи никогда не дают точных прогнозов, говорят, что 50 на 50. Потом прилетел пермский хирург и провел операцию».

Владимир надеялся, что через год восстановится. Признается, что многие спинальники поначалу живут надеждой.

«Многие живут с этими мыслями. Но движений в ногах не было никаких», — говорит Владимир.

Жизнь заново

Владимир стал изучать книги начальной медицины. Позже он узнал о цирковом силаче Валентине Дикуле, который после травмы позвоночника смог научиться ходить . Пример артиста вдохновил пермяка.

Валентин Дикуль — советский цирковой силач, разработчик методики реабилитации после травм позвоночника. В 1962 году он исполнял номер воздушной гимнастики и упал из-за лопнувшей перекладины. Дикуль получил более десяти переломов, включая перелом позвоночника, и несколько дней пролежал в реанимации. В больнице он придумал и стал выполнять упражнения для мышц спины, груди, рук и мышечного корсета. Потом придумал особый тренажер, и его установили над его койкой. Из больницы Дикуль выписался в инвалидном кресле через восемь месяцев. Он каждый день выполнял свои упражнения, тренировался — и через пять лет научился ходить заново. В 1970 году Валентин Дикуль вернулся в цирк и начал работать силовым жонглером. Он подбрасывал пушечные ядра, гири и удерживал на плечах платформы с автомобилем.

Источник: личный архив Владимира Механошина

Владимир стал переписываться с Валентином Дикулем. Тот прописал пермяку свои методики, и по его чертежам Владимиру соорудили специальную систему с роликами.

«Вся эта система построена на компенсации веса. То есть за счет этих роликов и веревок просто убираешь вес ноги, и получается какие-то упражнения сделать самостоятельно, — вспоминает Владимир. — Позже мне сделали ортезы. По сути, это обычная вертикализация тела, но когда ты в них ходишь, то ничего не можешь делать, потому что у тебя заняты руки. Мои ребята мне сварили манеж (сейчас это называется ходунки), и я в них ходил по квартире . В первый год я старался выжимать из себя максимум — всё, что осталось живого, чтобы это всё заработало, и записывал все занятия. Но потом образовался какой-то тупик».

Владимир вспоминает, что ноги так и не двигались, но сдаваться он не хотел. О себе он говорит коротко: «Я не смотрю назад, надо жить дальше и двигаться вперед» . Владимир с семьей обменял квартиру с третьего на первый этаж, там же оборудовал пандус.

В 1992 году друг оплатил Владимиру пребывание в центре реабилитации в Сестрорецке Ленинградской области. Именно там пермяк увидел, что после реабилитации пациенты-спинальники свободно владеют коляской.

«Я увидел, что можно и так нормально жить. Там ребята мне показывали маневры на коляске. Себе я говорю: „Есть жизнь до Сестрорецка и после Сестрорецка“», — вспоминает Владимир.

После Владимир стал председателем Общества инвалидов в Нытве, и активная жизнь его быстро затянула. Мужчина не хотел быть затворником и научился подниматься по лестнице на коляске, преодолевал крутые подъемы в городе . Позже стал ездить на машине. В Питере Владимир самостоятельно ездил в метро и на электричке, гонял на берег залива и свободно передвигался в городе.

Собственная программа реабилитации

В 1998 году Владимир и другие участники Общества инвалидов отправились в марафон на колясках по 12 городам Пермской области. Между городами они ехали на автобусе, и на въезде в каждый населенный пункт тестировали улицы на колясках.

«Мы проверяли на коляске доступную среду для инвалидов, — вспоминает Владимир. — Пандусов почти нигде не было. Доступности по факту не было . Чаще всего люди не выходят из дома именно по этой причине».

В 2000 году Владимир разработал собственную программу реабилитации , после того как один его знакомый попросил его научить так же свободно владеть коляской.

«Я стал разрабатывать упражнения, опирался исключительно на свой личный опыт, — говорит Владимир. — Помню, как и у меня был страх перед улицей. Когда первый раз выехал на коляске, мне казалось, что все на меня смотрят . Цель программы проста: вернуть человека к обычной жизни, убрать из головы его страхи — это, кстати, самое важное. А уже потом передать ему умение владеть коляской, преодолевать различные препятствия, бордюры, высокие пороги, неровности на дороге, освоить подъем в гору и спуск с нее, даже подниматься по лестнице».

Владимир вспоминает, что со временем поменял старую коляску на современую, в которую сел «как влитой». Она легкая, более маневренная и весит всего чуть больше 10 килограммов. Для сравнения: старая весила 26 килограммов.

В 2003 году в Перми построили центр реабилитации, и Владимира пригласили туда работать. Для пациентов он подготовил новую программу и стал их тренировать.

Владимир показывает, как легко можно освоить машину Источник: Центр комплексной реабилитации инвалидов. Пермь / vk

«До открытия такого центра спинальники варились в собственном соку, не общались. К нам в центр приезжали люди, которые уже годами сидели дома, — рассказывает Владимир. — Это грустная правда. Были люди, которые 10–12 лет просидели дома и не знали, что делать ».

Владимир старается обучить самостоятельности каждого пациента. По его словам, для кого-то обычный поход в магазин превращается в жуткий стресс. Владимир терпеливо прорабатывает с каждым все его страхи .

Собеседник вспомнил, как тренировал бывшего майора милиции.

«Он лежал у нас в центре с женой. Получил травму около трех лет назад, — рассказывает Владимир. — Боевой такой мужчина, ездил в командировки в Чечню. Я с ним очень долго боролся, чтобы его просто вытащить на улицу и вывести из состояния ступора. Придумали план — позвали его пожарить шашлык во дворе центра. Все вместе пошли в магазин за продуктами и мясом. Жену я сразу отодвинул подальше. Майор всё сам купил, вышел на улицу и даже прикурить не смог: руки тряслись от волнения. Но всё получилось, он был доволен. Сначала я работал, скажем так, чисто механически, то есть просто ставил цель — научить человека ездить на коляске. Потом я начал понимать, что тут больше психологии, а с человеком важно говорить ».

Владимир уверен, что если человек сам не захочет вытащить себя, то всё бесполезно.

«Каждый сам к этому приходит. Кто-то так и остается затворником. Вчера вот с таким встречался. Он для себя решил, что у него должна быть такая жизнь — и всё, — поделился Владимир. — А когда ребята свеженькие, молодые приходят, в большинстве случаев их всё равно вытаскиваешь. У меня есть правило: если есть какая-то хоть малейшая возможность ходить, я даже заниматься с ним не буду на коляске, чтобы он не привыкал к этому. У них есть шанс ходить».

Программа реабилитации у Владимира рассчитана на семь дней. Мужчина уверен, что этого вполне достаточно, чтобы передать все основные навыки вождения коляски.

«Если ты используешь все эти навыки, у тебя есть желание двигаться дальше, то это уже победа», — говорит собеседник.

Владимир приводит грустную статистику, почему люди получают травмы позвоночника. На первом месте — ныряльщики . Люди прыгают в воду в незнакомом месте, и это заканчивается инвалидностью.

«У нас было сразу три пациента, которые получили переломы, и все трое ныряли в одном месте под Уинским», — говорит Владимир.

Вторая причина — ДТП, третья — падение с высоты. Это и несчастные случаи на стройках, и падение из окна.

Отдал танцам на коляске 15 лет и выступил на открытии Паралимпиады в Сочи

Владимир много лет посвятил танцам на коляске. С 2000 по 2015 год он танцевал в легендарном пермском ансамбле «Гротеск». С ним он выступал на открытии Паралимпиады в Сочи в 2014 году .

Коллектив ансамбля «Гротеск» сформировался в 2000 году. С 2003 года активно участвует в танцах среди инвалидов-колясочников. В ансамбле есть пары, которые становились чемпионами России, Европы и мира, обладателями Кубков Европы и мира по танцам на колясках.

Владимир во время выступления Источник: личный архив Владимира Механошина

Владимира пригласила в «Гротеск» руководительница ансамбля. Она искала себе партнера по танцам.

«По фактуре из состава никто не подходил, и Екатерина позвала меня, — вспоминает собеседник. — Я взял да и согласился — и на 15 лет затянуло. В ансамбле мы осваивали танцы от цыганочки до рока. Номеров ансамбля наберется на целый концерт, а физическая нагрузка там впечатляет. Бывали случаи, когда у людей даже раскручивались конструкции на позвоночнике: там же повороты тела, работа корпусом . Но всё было хорошо, танцоров восстанавливали».

В ансамбле Владимир научился танцевать вальс, пасодобль, кадриль и освоил латинские танцы. В 2015 году пермяк в последний раз вышел на сцену.

Еще одно выступление Источник: личный архив Владимира Механошина Владимир с артистами «Гротеска» Источник: личный архив Владимира Механошина

«Я уже не вписывался там среди молодежи. Меня и так пытались несколько раз перекрасить, потому что у меня голова седая. Я не дался, — шутит Владимир. — Работа в ансамбле была прекрасным периодом в моей жизни».

Владимир поделился, как привел в ансамбль в 2004 году одного из своих пациентов Константина Сосунова.

«Я его всю ночь уговаривал поехать на тренировку на танцы на колясках. Он упирался. Ну бывший десантник, в разведроте служил, спецназе, — поделился Владимир. — В футбол играл, боксом занимался. Он мне говорил: „Какие танцы?“ Я не отступал: „Давай, завтра автобус приедет, мы с тобой съездим, и всё посмотришь“. Его запихнули в автобус, и я говорю: „Я сегодня не поеду, всю ночь не спал“. Просто уехал. А Костя тогда вернулся счастливым: „Ой, там столько девчонок красивых“. Ну и любовь встретил в „Гротеске“ — свою партнершу по танцам Лену. Ее нашла руководитель — случайно увидела на улице, и они разговорились».

Владимир признается, что многие колясочники отказываются от личных отношений и ставят крест на любви. Хотя есть множество примеров, когда зарождались крепкие отношения.

«Костя, конечно, был не просто пациентом. Это мой друг. К сожалению, его не стало — говорит Владимир. — До реабилитации он сидел дома три года. Когда приходили гости, он прятался куда-то подальше в комнату. Помню, когда мы с ним закончили мою программу, то от Пушкина до Крохалева на колясках устроили тест-драйв. И прошли весь этот маршрут в несколько километров. А потом Костя стал чемпионом мира по танцам на колясках . За эти годы я понял, что даже на коляске жизнь не заканчиваетеся и всё в наших руках».

Владимир с одним из своих пациентов на прогулке в Хохловке Источник: личный архив Владимира Механошина