Новый праздник предложили сделать государственным: его отмечают всей Россией и не только. Новости 13 мая

Предложение об изменении статуса праздника направят в Минтруд Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 мая.

Где проще всего подхватить клещевой энцефалит

Роспотребнадзор перечислил регионы России, где можно заразиться клещевым энцефалитом. В ведомстве указали список территорий, где риск подхватить вирус особенно высок.

В Центральном федеральном округе в зону опасности попали Ивановская, Костромская, Тверская и Ярославская области, а также Дмитровский и Талдомский районы Московской области.

В Северо-Западном округе эндемичными признали Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую и Калининградскую области, а также республики Карелия и Коми.

В Южном федеральном округе опасными территориями названы Крым и Севастополь. В Приволжском округе в список вошли Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, Пермский край, а также Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В Уральском федеральном округе эндемичными считаются Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

В Сибирском округе опасность существует на территории Республики Алтай, Алтайского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Красноярского края, а также в Тыве и Хакасии.

В Дальневосточном округе в перечень включили Амурскую и Сахалинскую области, Бурятию, Забайкальский край, Еврейскую автономную область, Приморский край, Якутию и Хабаровский край.

При этом в новых субъектах России клещей, переносящих энцефалит, не обнаружили.

Ученые предупредили о грядущей катастрофе

Природное явление Эль-Ниньо, которое ожидается в середине 2026 года, может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Оно способно вызвать экстремальные погодные аномалии по всему миру — засухи в одних регионах и наводнения в других, сообщают метеорологи со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) и британской службы Met Office.

Специалисты отмечают, что температура воды в Тихом океане уже быстро растет. Объем и интенсивность тепла под поверхностью одни из самых больших за всю историю наблюдений. Некоторые прогнозы показывают, что по масштабу явление может сравниться с катастрофическим Эль-Ниньо 1877 года, когда в Индии, Китае, Бразилии и Египте начались жесточайшие засухи, голод и эпидемии.

«Я думаю, мы увидим погодные явления, которых никогда раньше не фиксировали в современной истории», — цитирует агентство Associated Press главного метеоролога телеканала WFLA-TV Джеффа Берарделли.

Вероятность чрезвычайно мощного Эль-Ниньо становится всё выше, и если прогнозы сбудутся, новый эпизод может поставить рекорды и принести серьезные погодные изменения по всему миру.

Комары со смертельными вирусами могут появиться в России

Изменение климата расширяет зону обитания комаров, и потенциально опасный для России азиатский тигровый вид может продвинуться на территорию страны. Такое предупреждение сделал заведующий кафедрой зоологии и физиологии Тверского госуниверситета, доктор биологических наук Андрей Зиновьев.

По словам ученого, из-за потепления ареалы насекомых расширяются. В Европу и потенциально в Россию проникают инвазивные виды, в том числе азиатский тигровый комар. Он способен переносить лихорадку денге, чикунгунью и вирус Зика. Пока для нашей страны это сценарий будущего, но игнорировать его нельзя.

Лихорадка денге — острое заболевание с высокой температурой, болями в костях и суставах. В тяжелой форме она может приводить к кровотечениям и даже смерти. Специфического лечения нет. Чикунгунья также вызывает высокую температуру и сильную боль в суставах, которая сохраняется месяцами. Вирус Зика опасен для беременных: он может вызвать микроцефалию у плода.

Ключевые факторы защиты — система эпиднадзора, мониторинг популяций комаров и готовность медицинской системы. Самый надежный способ защиты от укусов — комбинировать репелленты, защитную одежду и физические барьеры (сетки, фумигаторы). Ультразвуковые отпугиватели, вопреки рекламе, не имеют научно обоснованной эффективности, подчеркнул Зиновьев в беседе с ТАСС.

У девятиклассников появится новый обязательный экзамен

Обязательный устный экзамен по истории появится у учеников 9-х классов с 2028 года. Об этом на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен — устный по истории, это важный предмет», — сказал Музаев.

Глава ведомства добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Планируется провести апробацию и общественное обсуждение, после чего устный экзамен по истории станет обязательным для всех девятиклассников.

В Белгородской области электричка сошла с рельсов

Электропоезд, следовавший по маршруту Разумное — Томаровка, сошел с рельсов в Белгородской области. Причиной стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, предположительно, из-за детонации взрывного устройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В момент аварии в составе находились 15 человек. Машинист применил экстренное торможение, но это привело к сходу половины вагона. Одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 Белгорода.

На месте происшествия работают все оперативные службы, включая снайперов Минобороны РФ. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за риска завоза хантавируса

Из-за угрозы проникновения в Россию хантавируса «Андес» Роспотребнадзор ужесточил пропускной режим на границе. Такое решение приняли на заседании с участием главы ведомства Анны Поповой.

Чтобы не допустить завоз вируса, ведомство совместно с пограничной службой ввело дополнительные меры, включая систему АИС «Периметр». Поводом для усиления контроля стал случай выявления этого хантавируса на круизном лайнере.

«Андес» распространен преимущественно в Южной, Центральной и Северной Америке. Его природный резервуар — карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили. В России таких грызунов нет, климат для них неприемлем, поэтому риск появления вируса в стране остается низким, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали пассажиров круизного лайнера

На круизном судне Ambition, пришвартованном в Бордо, произошла вспышка норовируса. Французские власти изолировали более 1,7 тысячи человек на борту. Сообщается, что один пассажир, предположительно, скончался от инфекции, пишет France24.

На лайнере компании Ambassador Cruise Line находились 1233 пассажира из Ирландии и Великобритании. У около 50 человек проявились симптомы норовируса. 90-летний мужчина скончался. Судно прибыло в Бордо 12 мая, ранее оно заходило в британские и французские порты.

Медицинские бригады направили к лайнеру, они проверили состояние заболевших и взяли образцы для анализов. До получения результатов власти распорядились оставить всех пассажиров и членов экипажа в изоляции, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

В школах предложили учить детей работать с искусственным интеллектом

Программу информатики в российских школах предлагают дополнить основами работы с ИИ. Соответствующий модуль можно внедрить с пятого класса на уроках информатики или труда, заявила депутат Госдумы Марина Ким.

По словам парламентария, школьников нужно учить не просто пользоваться цифровыми инструментами, но и грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически ее оценивать. Поводом для инициативы стало массовое использование детьми чат-ботов при выполнении домашних заданий.

«Если мы не научим детей работать с генеративным искусственным интеллектом в школе, мы получим поколение, которое умеет только копировать готовые ответы, но не способно критически их осмыслить. Здесь нужен не запретительный подход, а обучение — фактчекингу, постановке задач, пониманию ограничений технологии», — подчеркнула Ким в разговоре с РИА Новости.

Выплату за высокие баллы ЕГЭ предложили ввести по всей России

Выпускники из Подмосковья, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Кроме того, педагогов, подготовивших двух и более стобалльников, поощрят суммой в 150 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Практику таких выплат предложили распространить на всю страну. Как заявил ТАСС замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, сумму выплаты следует регулировать в зависимости от региона.

Во сколько обойдется отдых за рубежом

Средняя стоимость зарубежной поездки для российского туриста составляет 50–80 тысяч рублей на человека. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, туроператоры предлагают туристам любые направления, однако объемы продаж в выездном туризме сократились на 15–20% по сравнению с прошлым годом. С начала года отрасль потеряла два сектора — Латинскую Америку и Ближний Восток, что ставит ее на грань системного кризиса, уточнил эксперт в беседе с РИА Новости.

Сейчас идет конкуренция за Турцию, Египет, Восточную Азию и страны СНГ, но без новых направлений отрасль начнет стагнировать. Мурадян не ждет массовых банкротств, но допускает сокращение числа участников рынка.

Перечень стратегически значимых лекарств хотят изменить

Перечень стратегически значимых лекарственных средств, утвержденный правительством в конце апреля, не устроил Минпромторг. Ведомство рассчитывает пересмотреть документ уже в мае.

Как заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева на Российском фармацевтическом форуме, позиции ведомства и Минздрава по этому вопросу кардинально разошлись. Вместо ожидаемого расширения индустрия получила урезанную версию старого документа.

«Вместо большого нового перечня мы имеем старый перечень, только урезанный — с 215 до 206 позиций», — отметила Приезжева.

Замминистра уточнила, что еще 30 марта Минпромторг направил в Минздрав свой вариант перечня, включив в него около 170 новых позиций. Ведомство надеется на повторное обсуждение и корректировку документа в мае.

В России хотят сделать новый государственный праздник

Пасху предлагают сделать государственным праздником. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом он рассказал на заседании межфракционной думской рабочей группы по защите христианских ценностей.

«Мы подготовили [законопроект], который признает Пасху государственным праздником, но без образования дополнительного выходного», — сказал Гусев.