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Страна и мир Мнение «В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов

«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов

Прежде чем поехать в неизведанную страну, нужно подготовиться

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Попасть в КНДР можно только в составе организованной группы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПопасть в КНДР можно только в составе организованной группы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Попасть в КНДР можно только в составе организованной группы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В прошлом году возобновилось беспересадочное железнодорожное сообщение Москва — Пхеньян. Поехать туда можно только в составе организованных групп и только через аккредитованные турагентства и туроператоров. Стоимость путешествия стартует от 100 тысяч рублей на человека.

Северная Корея — это то место, куда любопытно съездить, но нужно быть точно готовым к большому количеству ограничений. Режиссер и продюсер National Geographic channel, travel-эксперт и организатор эксклюзивных авторских туров в уникальные места мира Алена Никольская в своей колонке рассказывает обо всех тонкостях путешествия в КНДР. Подробности — в материале MSK1.RU.

Что можно делать без проблем

Чтобы поехать в Северную Корею, нужно обязательно оформить визу. При этом обязательно согласовывается маршрут принимающей стороной. Как правило, есть 4-5 разных программ на выбор, которые предлагаются туристам. Одну из них можно выбрать, и агентство всё само организует: и транспорт, и проживание, и экскурсии. Всё должно быть точно так, как вам организовали.

Бытует мнение, что в Северной Корее совершенно нельзя фотографироваться, но на самом деле это не так. Фотографироваться можно, но делать это нужно определенным образом: позируя на камеру нужно стоять спокойно, без лишних движений, не поворачиваясь спиной к значимым фигурам. Если фотографируете где-то памятники или еще что-то, то обязательно всё это должно быть фиксировано крупным планом, чтобы всё непременно входило в кадр.

Женщинам ни при каких обстоятельствах нельзя надевать белое платье или другую одежду белого цвета | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЖенщинам ни при каких обстоятельствах нельзя надевать белое платье или другую одежду белого цвета | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Женщинам ни при каких обстоятельствах нельзя надевать белое платье или другую одежду белого цвета

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Если случайно подрезать лицо кого-то великого или чрезмерно улыбаться, то это будет расценено как издевательство или даже вызов системе.

Можно смотреть телевизор, но только двадцать восемь одобренных каналов. Иногда проходят рейды: приходят в дом специальные люди и проверяют не получили ли вы случайно доступ к какой-нибудь неодобренной информации.

Чего категорически нельзя делать и как за это реально наказывают?

Самостоятельное перемещение невозможно, все программы, все контакты с местными жителями очень строго регламентируются властями. Шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте — расстрел практически. Такое было неоднократно с разными иностранными туристами.

Например, один американский студент, 21-летний парень, просто решил в гостинице сорвать со стены плакат. Так, к сожалению, он угодил в так называемый трудовой лагерь, что на деле было похоже на каторгу. Спустя год его вернули в страну в состоянии комы, и всего через несколько дней он скончался. И вот это в принципе характеризует реально эту страну, как там наказывают.

Крайне нежелательно приезжать в Северную Корею со своим путеводителем, литературой и прочим | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКрайне нежелательно приезжать в Северную Корею со своим путеводителем, литературой и прочим | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Крайне нежелательно приезжать в Северную Корею со своим путеводителем, литературой и прочим

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Контакты с местными жителями — под строгим запретом. Сама лично была свидетелем ситуации: в нашей группе одна туристка была, которая с собой привезла маленькую шоколадку. Нам говорили не трогать, не общаться, ничего не передавать местным, — но она ослушалась.

Там была мама с ребенком, малыш такой прямо прелестный был, и она попыталась отдать эту шоколадку. Закончилось всё очень печально: разразился скандал, гид вырвал эту шоколадку у ребенка, пострадали и мама, и туристка. Сказали, что если еще раз что-то такое будет, то ее депортируют без права на повторный въезд.

В стране не принято праздновать личные праздники, потому отметить там день рождения или свадьбу не получится. Женщинам ни при каких обстоятельствах нельзя надевать белое платье или какую-то белую одежду, это категорически не приветствуется, как и, например, не приветствуется для женщин ношение брюк и уж тем более джинсов. Это просто ужасное нарушение. Всё должно быть по-социалистически скромно.

Никаких ярких вещей с собой брать не стоит, в том числе те, где есть какие-то принты / надписи на кириллице. Это может быть расценено как нечто капиталистическое. Кстати, к тому же могут отнести и жевание жвачки.

Не стоит носить вещи, где есть какие-то принты / надписи на кириллице | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU Не стоит носить вещи, где есть какие-то принты / надписи на кириллице | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Не стоит носить вещи, где есть какие-то принты / надписи на кириллице

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Если вы собираетесь в Северную Корею, то имейте в виду, что нельзя брать с собой никакие устройства: дроны, спутниковые телефоны, рации. Если найдут — в лучшем случае просто отберут и будет депортация. А вот в худшем — может закончиться тюрьмой.

Жестко не приветствуется и если вы решили эмоционально сфотографироваться. Не пытайтесь и фотографировать всё, что вас окружает. Например, если вы едете на экскурсию, вам показывают что люди занимаются каким-то трудом, что-то там перекладывают, везут, ну либо просто какие-то трущобы строятся и вам рассказывают как там все прекрасно живут, а это совершенно не бьется с тем, что вы слышите, — это обычная пропаганда. В этот момент вы можете сделать удивленное лицо, может быть, даже выпалить случайно какой-то комментарий или даже попробуете сфотографировать. Если это заметят, то вам тут же запретят смотреть в ту сторону, попросят или самостоятельно возьмут ваш гаджет и удалят фотографию. Более того, есть риск, что камеру заберут, а вас выставят из страны.

Вообще депортация из страны — популярное наказание, которое применяют за, казалось бы, совершенно обычные вещи. Например, во время прогулки вы можете увидеть солнечные батареи. Захотите всё это сфотографировать, а это расценится принимающей стороной как провокация. Установка такая, что даже в фотографии простого элемента инфраструктуры может крыться тайный умысел, какое-то протестное настроение. Солнечные батареи в Северной Корее — условный признак бедности, а власти не хотят, чтобы другие это видели.

Крайне нежелательно приезжать в Северную Корею со своим путеводителем, литературой и прочим. Не стоит рассуждать на запретные темы, так как есть яркий пример, что это обернулось бедой. В свое время один из миссионеров провел в заключении более двух лет просто потому, что попытался что-то рассказать про Бога. Всё, что связано с религией, под жестким запретом в КНДР.

Нельзя отклоняться от маршрута, даже если вам кажется, что какой-то запрет вообще неочевиден. Нельзя куда-то ходить, даже на территории места остановки. Скажем так, во многих гостиницах есть выход на крышу и туда хочется подняться, чтобы посмотреть на окрестности, но и это всё строго регламентировано. Везде в отелях стоят прослушки, весь персонал следит за гостями, потому как только вас поймают, то в лучшем случае попросят вернуться в номер, а вот в худшем — всё закончится арестом или депортацией.

Мой личный совет: прежде чем что-то делать, лучше спросите у гида. Мне часто говорят, что, мол, «вот я то-то сделал (-а) и мне ничего за это не было». Это значит, что просто повезло. Если вам не хочется испытывать свою судьбу, то лучше лишний раз не рисковать и поехать в какую-то другую страну.

Алена НикольскаяАлена Никольская
Алена Никольская

Всё еще хотите в КНДР?

Да, ничего не пугает
Нет, слишком много ограничений

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КНДР Тур в КНДР Северная Корея
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Комментарии
6
Гость
14 мая, 11:32
Мы туда потихоньку идем.
Гость
14 мая, 09:24
Норм ограничения. А сколько там дают за рисование на стенах и выброшенный в парке мусор?
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Гость
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