Белоруссия готовится к войне: Лукашенко объявил о мобилизации. Новости 12 мая

Лукашенко отметил, что Белоруссия стремится к мирному разрешению конфликтов Источник: официальный сайт президента Республики Беларусь

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 мая.

Появилась информация о блокировке игры Minecraft

В Telegram-каналах появились новости о том, что игру Minecraft в России планируют заблокировать. Такой вывод эксперты сделали на фоне сообщений о том, что через игру мошенники вовлекают школьников в киберпреступления: находят детей в чатах, переводят в Telegram, угрожают и заставляют красть деньги у родителей.

Однако Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке игры. В ведомстве заявили, что не получали решений по этому поводу от уполномоченных органов.

«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — говорится в сообщении.

Сроки сдачи на права изменили

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Изменились сроки их проведения.

Количество попыток сдать практический экзамен в городе (по вождению) не ограничено. Однако между пересдачами установлены строгие временные рамки. Максимальное количество попыток — три, а последующая пересдача разрешена не ранее чем через шесть месяцев после предыдущей неудачной попытки.

Эти сроки решили сократить до 60 дней. Если же попытки сдать экзамен по вождению занимают более полугода с момента успешной сдачи теоретического экзамена, то теорию придется пересдавать заново.

Как сообщили в МВД, новые меры направлены на сокращение задержек в сдаче экзаменов. Исполнительный директор Федерации автошкол Татарстана Елена Витюгова считает, что сокращение сроков пересдачи экзаменов — это «правильное и хорошее» решение.

«Конечно, хотелось бы, чтобы сроки были еще меньше. Но если выпускник хорошо учился и ему дали полный объем знаний, то думаю, что за два месяца он навыки не потеряет. Тем более что курсанты перед сдачей экзамена обычно берут дополнительные занятия», — отметила эксперт в разговоре с «Коммерсантом».

Кроме того, вступило в силу еще одно нововведение: использование скрытых микрофонов и камер во время экзамена теперь карается аннулированием его результатов. Пересдать экзамен можно будет только через год.

Переводы между своими счетами могут заблокировать

Переводы между своими счетами могут блокироваться из-за усиленного контроля банков над операциями. Особое внимание уделяется цепочкам транзакций, где перевод самому себе является промежуточным этапом, особенно если после зачисления средств происходит немедленная отправка третьему лицу. Вероятность блокировки возрастает, если получатель не знаком, перевод крупный, выполнен ночью или включает дробление платежей.

Для избежания блокировки необходимо подтвердить законность происхождения средств, предоставив справку 2-НДФЛ, договор купли-продажи или свидетельство о наследстве. Юрист Алла Георгиева советует вести прозрачную финансовую историю и быть готовым объяснить крупные поступления.

На заправках назревает кризис

В России наблюдается дефицит бензина марки АИ-95 перед летним сезоном из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и сокращения производства. Спрос на АИ-95 растет быстрее, чем на АИ-92, особенно из-за увеличения числа автомобилей, требующих качественного топлива, и активного автотуризма.

За последнюю неделю продажи АИ-92 снизились на 8,9%, а АИ-95 — выросли лишь на 1,5%. Нереализованный спрос на АИ-95 составляет 26,34 тысячи тонн. Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики пока не видят серьезных проблем с запасами топлива, но аналитики предупреждают, что затяжные ремонты могут усилить дефицит летом.

Названа новая опасность хантавируса

Врач-инфекционист «Клиники Екатерининская» Наталья Шведова рассказала «Ленте.ру», что инкубационный период хантавируса может достигать месяца, а первые симптомы напоминают грипп: резко поднимается температура, появляется слабость и ломота в теле.

Эксперт также отметила, что заразиться этим смертельным вирусом можно, вдохнув пыль с частицами высохших эксрементов грызунов или употребив продукты, по которым бегали крысы. В Европе хантавирус чаще всего вызывает лихорадку с почечным синдромом, смертность от которой может достигать 40%.

Врач подчеркнула, что, если игнорировать симптомы и не обратиться к врачу вовремя, состояние может ухудшиться за несколько дней, а смертность от этой лихорадки составляет до 40%.

Почему доступ к VPN не смогут ограничить в России

В России невозможно полностью запретить использование VPN. Это может вызвать массовый сбой в работе интернета. Так считает председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев.

Он отметил, что регулирование VPN — сложная задача. По его мнению, полное отключение VPN приведет к сбою всей интернет-системы.

Фадеев отмечает, что VPN используется компаниями, банками и программистами, так как это надежный способ защиты данных. Однако многие люди прибегают к таким сервисам для доступа к запрещенным или заблокированным в России источникам информации.

«Когда некоторые граждане России читают источники и смотрят телевизионные каналы, куда можно попасть только через VPN, то надо помнить, что некоторые из этих медиа работают на врага, это не альтернативный источник», — подчеркнул Фадеев.

Он также добавил, что некоторые из этих ресурсов могут быть угрозой для национальной безопасности, и призывал граждан быть осторожными при использовании VPN.

Компании накрыла волна массовых сокращений

В последние годы российская экономика сталкивается с дефицитом специалистов для цифровизации. На этом фоне сегодня каждая четвертая компания вынуждена сокращать своих сотрудников.

С 2023 года доля компаний, сокращающих персонал, выросла с 10 до 25% и продолжит расти. При этом увольнения становятся всё сложнее из-за судебных исков: в 71% случаев решения выносятся в пользу работников.

Компании стремятся минимизировать выплаты и избежать скандалов, часто вынуждая сотрудников увольняться по собственному желанию. Кроме того, чем выше оклад у работника, тем сильнее компании избегают выплат.

Увольнение высококвалифицированных специалистов указывает на ошибки в стратегии и подборе персонала. Прозрачность процессов и корректная документация важны для снижения рисков.

Таиланд вводит новые ограничения для туристов

В Таиланде ужесточат иммиграционный контроль на границе. Теперь туристы смогут находиться в стране без визы только 30 дней вместо прежних 60.

Власти Таиланда уже несколько месяцев изучают вопросы визовой политики. Сейчас без визы можно находиться в стране 60 дней, а при необходимости продлить пребывание еще на 30. Однако, по мнению Министерства иностранных дел Таиланда, это слишком долгий срок, и некоторые люди могут злоупотреблять им, не имея реальной цели путешествовать.

«Мы не дискриминируем кого-либо по государственной принадлежности. Однако мы должны быть строги к тем, кто занимается нежелательной деятельностью, особенно это касается вопросов безопасности», — заявил вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

Он также отметил, что в королевстве будут усилены проверки, чтобы убедиться, что цели въезда иностранцев соответствуют условиям выданных им виз.

Армию Белоруссии готовят к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале точечной мобилизации отдельных воинских частей для их подготовки к возможному участию в боевых действиях. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части, для того чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», — сказал он.