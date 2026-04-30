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«Думала, что это бедная, нуждающаяся страна»: чем удивил туристку Казахстан. Видео

Россиянка побывала в крае гор, степей и хайтека и поделилась своим впечатлением

785

Журналистка рассказала, чем интересен Северный Казахстан

Источник:

Городские медиа / 59.RU

Корреспондент 59.RU из Перми недавно вернулась из путешествия по Северному Казахстану. Раньше она думала, что это бедная и нуждающаяся страна, но после поездки изменила свое мнение.

Первое место в Казахстане, где группа остановилась с ночевкой, — поселок Бурабай. В советские годы там открыли оздоровительные курорты, работают они до сих пор. Место интересно озером Щучьим и горами, возвышающимися над поселком.

Бурабай в переводе с казахского означает «место верблюда». По легенде, когда-то это место охранял священный верблюд, предупреждавший жителей о нападении врагов, а затем окаменел и превратился в гору. И действительно, одна из возвышенностей похожа на это животное.

«Главной целью нашего визита в Казахстан была Астана, куда в 1997 году перенесли столицу из Алма-Аты. Основной архитектурный стиль в Астане — хайтек, представленный ансамблями и футуристическими высотками. Из-за космических форм архитектуры кажется, что ты попал на другую планету», — говорит путешественница.

Что еще впечатлило Ольгу, смотрите в видео выше.

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Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Путешествие Тур Казахстан Архитектура
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Комментарии
12
Гость
30 апреля, 23:16
сидя в помойке, думаешь, что все вокруг бедные и нуждаются
manrayhon@mail.ru

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30 апреля, 20:47
Индюк тоже порой думает
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