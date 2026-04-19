Снег, гололедица и ледяные дожди наступают: синоптик предупредил о возвращении зимы

На улице станет холоднее нормы Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Перед майскими праздниками многие регионы ждет новая волна холода. На следующей неделе начнется «битва» весны и зимы с похолоданием и снегом. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет " битва " между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на 3 недели назад. Это будет очередная " волна холода " перед майскими праздниками», — сообщил Тишковец.

По словам синоптика, всему виной столкновение двух атмосферных фронтов: скандинавского антициклона и южного циклона, который сейчас кружит над Поволжьем. Из-за этого с севера, со стороны Баренцева моря, потянет холодным арктическим воздухом. В результате температура опустится на 2–5 градусов ниже обычной для конца апреля, а на юго-востоке и востоке европейской части России дожди перейдут в снег.

Зима с восстановлением временного снежного покрова, по прогнозу синоптика, «катком» пройдет по востоку, юго-востоку и северо-востоку Центральной России (восточные районы Подмосковья, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Нижегородская, Костромская области), через отдельные регионы Среднего Поволжья (республики Марий Эл и Чувашия), Волго-Вятский регион (Кировская область) и западные склоны Среднего и Северного Урала (Пермский край и север Свердловской области). Местами узкой полоской возможны ледяные дожди.

В Москве зима вряд ли ярко сможет проявить себя и практически не оставит следов на земле, чего нельзя сказать о восточных и юго-восточных районах Подмосковья. Там в ближайшие пару суток местами может появиться символический снежный покров высотой не более 0,5–1,5 сантиметра, локальные заморозки и гололедица.

Невесенняя погода ожидается и в Чите. Синоптики прогнозируют мокрый снег и ветер до 20 метров в секунду 19 апреля, по данным Забгидромета. Дневная температура составит около 0 градусов.

На Юге же природные катаклизмы. В МЧС Краснодарского края предупредили о сильных паводках. В регионе идут сильные дожди, ожидается подъем уровня воды в реках. Такая ситуация сохранится до конца суток 20 апреля. Однако дожди продолжатся до конца месяца.