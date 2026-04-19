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Страна и мир Снег, гололедица и ледяные дожди наступают: синоптик предупредил о возвращении зимы

Снег, гололедица и ледяные дожди наступают: синоптик предупредил о возвращении зимы

Весна откладывается

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На улице станет холоднее нормы | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUНа улице станет холоднее нормы | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

На улице станет холоднее нормы

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Перед майскими праздниками многие регионы ждет новая волна холода. На следующей неделе начнется «битва» весны и зимы с похолоданием и снегом. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. 

«Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет "битва" между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое на 3 недели назад. Это будет очередная "волна холода" перед майскими праздниками», — сообщил Тишковец.

По словам синоптика, всему виной столкновение двух атмосферных фронтов: скандинавского антициклона и южного циклона, который сейчас кружит над Поволжьем. Из-за этого с севера, со стороны Баренцева моря, потянет холодным арктическим воздухом. В результате температура опустится на 2–5 градусов ниже обычной для конца апреля, а на юго-востоке и востоке европейской части России дожди перейдут в снег.

Зима с восстановлением временного снежного покрова, по прогнозу синоптика, «катком» пройдет по востоку, юго-востоку и северо-востоку Центральной России (восточные районы Подмосковья, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Нижегородская, Костромская области), через отдельные регионы Среднего Поволжья (республики Марий Эл и Чувашия), Волго-Вятский регион (Кировская область) и западные склоны Среднего и Северного Урала (Пермский край и север Свердловской области). Местами узкой полоской возможны ледяные дожди.

В Москве зима вряд ли ярко сможет проявить себя и практически не оставит следов на земле, чего нельзя сказать о восточных и юго-восточных районах Подмосковья. Там в ближайшие пару суток местами может появиться символический снежный покров высотой не более 0,5–1,5 сантиметра, локальные заморозки и гололедица. 

Невесенняя погода ожидается и в Чите. Синоптики прогнозируют мокрый снег и ветер до 20 метров в секунду 19 апреля,  по данным Забгидромета. Дневная температура составит около 0 градусов.

На Юге же природные катаклизмы. В МЧС Краснодарского края предупредили о сильных паводках. В регионе идут сильные дожди, ожидается подъем уровня воды в реках. Такая ситуация сохранится до конца суток 20 апреля. Однако дожди продолжатся до конца месяца. 

В Новосибирскую область же идет тепло. Уже днем 20 апреля воздух прогреется до +10…+12 градусов. Как объяснила ведущий синоптик отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова, неоднородный характер погоды всё равно сохранится, как и колебания температур.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Погода Евгений Тишковец Зима Весна Похолодание Гололед
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Комментарии
2
Гость
19 апреля, 16:47
а почему не берут налоги за снег и дождь? Разве этого нет в плане?
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Гость
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