Перелеты по России редеют: что изменится для пассажиров

В будущем внутренние рейсы могут сократиться, а акцент сместится на международные перелеты Источник: Антон Данилов / 29.RU

Авиакомпании России начали сокращать перевозки внутри страны из-за дефицита самолетов и увеличивать количество более рентабельных международных перевозок. О перераспределении имеющегося парка говорится в отчете, сообщает Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Международный трафик уже вырос на 1,6%, в том числе в дальнее зарубежье — на 8,5%. Пассажиропоток внутри России сократился на 1,6%. Как отмечается в отчете АЭВТ, данные за январь–февраль текущего года «подтверждают кристаллизацию тенденций».

Приоритетное использование парка на зарубежных рейсах объясняется стремлением авиаперевозчиков к поддержанию финансовой устойчивости. Из-за трат на аренду и лизинг авиатехники, ее техобслуживание, ремонт и аэропортовое обслуживание за 9 месяцев прошлого года общая операционная прибыль перевозчиков упала на 30,4% (до 51,2 миллиарда рублей), при этом расходы выросли на 8,6% (до 1,525 триллиона рублей при доходах в 1,576 триллиона рублей), передает «Интерфакс».