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Страна и мир Перелеты по России редеют: что изменится для пассажиров

Перелеты по России редеют: что изменится для пассажиров

Разбираемся в ситуации

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В будущем внутренние рейсы могут сократиться, а акцент сместится на международные перелеты | Источник: Антон Данилов / 29.RUВ будущем внутренние рейсы могут сократиться, а акцент сместится на международные перелеты | Источник: Антон Данилов / 29.RU

В будущем внутренние рейсы могут сократиться, а акцент сместится на международные перелеты

Источник:

Антон Данилов / 29.RU

Авиакомпании России начали сокращать перевозки внутри страны из-за дефицита самолетов и увеличивать количество более рентабельных международных перевозок. О перераспределении имеющегося парка говорится в отчете, сообщает Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Международный трафик уже вырос на 1,6%, в том числе в дальнее зарубежье — на 8,5%. Пассажиропоток внутри России сократился на 1,6%. Как отмечается в отчете АЭВТ, данные за январь–февраль текущего года «подтверждают кристаллизацию тенденций».

Приоритетное использование парка на зарубежных рейсах объясняется стремлением авиаперевозчиков к поддержанию финансовой устойчивости. Из-за трат на аренду и лизинг авиатехники, ее техобслуживание, ремонт и аэропортовое обслуживание за 9 месяцев прошлого года общая операционная прибыль перевозчиков упала на 30,4% (до 51,2 миллиарда рублей), при этом расходы выросли на 8,6% (до 1,525 триллиона рублей при доходах в 1,576 триллиона рублей), передает «Интерфакс».

Коммерческая загрузка на внутренних линиях осталась на высокой отметке 90,2%. Однако не исключается, что в будущем пассажиры могут столкнуться с уменьшением количества внутренних рейсов и возможным смещением акцента на международные перелеты.

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Женя Авербах
корреспондент
Авиакомпания Россия Самолет Дефицит
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Комментарии
1
Гость
17 апреля, 09:03
Зачем нам загружать проблемы, кому плохо,жалуйтесь
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Гость
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