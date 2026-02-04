В России выявили самый распространенный вид рака у детей — кто в зоне риска: новости 4 февраля

У взрослых совсем другая структура онкологической заболеваемости Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 февраля.

Женщин после рождения детей хотят освободить от налогов

Россиянок предлагают освободить от уплаты налога на профессиональный доход на один год после рождения ребенка. Речь идет о самозанятых женщинах. Законопроект направили на заключение в правительство РФ.

«Дать матери время спокойно войти в новый этап жизни, вырастить малыша и сохранить свое дело, не теряя легальный статус и клиентов. Поддерживая женщин-самозанятых, мы поддерживаем семьи», — сказал Слуцкий в разговоре с ТАСС.

Депутаты предлагают дополнить закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“» новой статьей. Освобождение будет действовать один год, начиная с первого дня налогового периода, в котором инспекция примет решение о предоставлении такой меры поддержки.

Покупатели квартир смогут взыскать с застройщиков миллионы

В этом году в силу вступили важные изменения для дольщиков: отменили мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья. Это значит, что покупатели квартир вновь вправе требовать компенсацию за задержку. А эти суммы могут оказаться существенными.

По информации эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Марии Иваткиной, сумма взыскания рассчитывается от трех вещей:

сколько стоит квартира по договору;

на сколько дней задержали сдачу;

какая сейчас ключевая ставка Центробанка.

«Возьмем гипотетическую стоимость квартиры в 10 000 000 рублей, задержку в 6 месяцев — приблизительно 180 дней и нынешнюю ключевую ставку 16%. В этом случае расчет неустойки за один день просрочки составит 10 667 рублей, а за полгода набежит 1 920 000 рублей», — рассказала Иваткина.

Для того, чтобы получить деньги, сначала нужно написать застройщику официальное письмо — претензию. В ней четко указать, какую сумму вы хотите получить за задержку.

Если застройщик отказывается платить, идти в суд. Уже там можно потребовать не только компенсацию за задержку, но и дополнительный штраф — половину от той суммы, которую присудят. Это наказание для застройщика за то, что он не захотел решить вопрос мирно.

Кроме того, ни в коем случае не стоит подписывать документы о том, что вы согласны с новым сроком сдачи дома. Если вы это сделаете, то потеряете право на получение компенсации.

Работникам хотят предоставить новый вид больничного

В Госдуму внесут законопроект о новом виде больничного, который позволит заболевшим сотрудникам работать удаленно. Об этом сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.

«Есть несколько предложений, в том числе про адаптивный больничный. В ближайшее время инициативу планируется внести на рассмотрение Госдумы», — сказал депутат в интервью ТАСС.

Нилов подчеркнул, что суть инициативы заключается в дифференцированном подходе к выдаче листков временной нетрудоспособности. Те работники, которые могут продолжать выполнять свои обязанности, если болезнь не мешает трудовой деятельности, могут взять адаптивный больничный вместо обычного.

Интернет появится в поездах по всей России

Мобильная связь и доступ в интернет должны стать обязательными услугами для пассажиров поездов по всей России. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

«В условиях повсеместной цифровизации, по сути охватившей все сферы жизнедеятельности, вопрос доступности мобильной связи и интернета в поездах дальнего следования очевиден», — сказала депутат в разговоре с ТАСС.

По ее словам, к этому также стремится РЖД. Она считает, что устойчивая связь и интернет должны стать неотъемлемой частью услуг, оказываемых железными дорогами своим пассажирам на протяжении всей поездки на поезде.

На сегодняшний день не на всех участках железных дорог мобильная связь и тем более интернет работают стабильно.

Школьников хотят переводить в спецучреждения за буллинг

Учеников, которые систематически участвуют в буллинге, нужно переводить в специализированные учреждения. Так считает первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

«Что касается буллинга, то здесь ситуация сложная. Мне кажется, что обязательно надо самых сложных (школьников — ред.) переводить в специальные учреждения», — сказал Гаспарян.

По его мнению, также важно усилить социальную рекламу, повысить ответственность педагогов и сформировать у учащихся чёткое понимание недопустимости буллинга.

«Ученики должны понимать, что это (буллинг — ред.) недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит ему это должны объяснять в других учреждениях. Это будет более чем справедливо», — заключил в разговоре с РИА Новости.

Минцифры обновило белый список сайтов

В расширенное обновление белого списка сайтов, доступных в России во время ограничений мобильного интернета, вошли сайты банков, службы доставки и другие ресурсы. Об этом сообщили в Минцифры.

Туда включили ВТБ, ПСБ, сайты Burger King и «Детского мира», службы доставки СДЭК, " Купер» и «Самокат», ж/д перевозчик «Гранд сервис экспресс», маркетплейс «Мегамаркет».

Еще перечень расширен несколькими сервисами ФНС для налогоплательщиков и несколькими региональными сервисами и сайтами властей регионов РФ.

Из СМИ включены ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», также вошел «Коммерсантъ» и другие.

В условиях ограничений и блокировок в социальных сетях убеждены, что в будущем в «белый список» включат всё необходимое, и россияне окажутся полностью изолированы от глобального интернета. Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не верит в такой сценарий.

По его словам, создание и поддержка «белых списков» — это сложная техническая задача, которая ложится тяжёлым бременем на операторов.

Эксперт подчеркнул, что в сервисах существуют «лазейки», через которые можно получить доступ к любым ресурсам.

«Оператор видит эти шлюзы, приходит к сервису и говорит: „У вас дырка в приложении, ее надо закрыть, либо мы вас отключим“. Для операторов это несвойственная функция, они тратят усилия, это стоит денег, поэтому расширять „белые списки“ до бесконечности невозможно», — поделился он в разговоре с порталом MSK1.RU.

Умер участник «Песняров» и директор певицы Натальи Штурм

Наталья Штурм, известная как исполнительница хита 1990-х годов «Школьный роман», сообщила о кончине Георгия Портного, музыканта, певца и шоумена, который работал с группами «Песняры» и «Женя Осин».

Источник: nataliashturm / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Скоропостижно скончался Георгий Портной, мой концертный директор, а также директор группы „Песняры“ и Жени Осина. Сердечный приступ на улице Москвы, спасти не удалось», — рассказала певица.

Она выразила соболезнования семье Портного и сообщила, что прощание с ним состоится 5 февраля в Савеловском Центре ритуальных услуг.

Известно, что Портной не только выполнял обязанности концертного директора, но и активно участвовал в сценической деятельности. В составе «Песняров» он выступал в роли клавишника и бэк-вокалиста.

Королеву Нидерландов призвали в армию в 54 года

Королева Нидерландов Максима скоро начнет военную службу в качестве резервиста вооруженных сил страны. Об этом сообщил телеканал RTL Nieuws, ссылаясь на источники в министерстве обороны.

По их информации, Максима пройдет программу подготовки, включающей теоретические и практические занятия. Она освоит обращение с оружием, научится стрелять по мишеням, изучит тактическую подготовку и основы навигации по картам. Учебный процесс будет адаптирован к ее графику, с регулярными посещениями занятий.

«Королева, как ожидается, пройдет программу военной подготовки, включающую теоретические и физические занятия. В том числе, она научится стрелять и читать карты», — цитирует телеканал источники.

В министерстве обороны Нидерландов надеются, что участие королевы в военной службе повысит интерес граждан к военной карьере и службе в резерве.

В Роспотребнадзоре рассказали о новой вакцине от опасного вируса

В России разработана вакцина от ротавируса. Ее планируют выпустить в ближайшее время. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании Совета Федерации.

Ротавирус (Rotavirus) — это мелкий вирус из семейства Reoviridae, вызывающий острую кишечную инфекцию. Заболевание, которое он провоцирует, часто называют ротавирусной инфекцией или ротавирусным гастроэнтеритом. Эта инфекция может передаваться следующими путями: пищевым (обычно при употреблении молочных продуктов), контактно-бытовым (через грязные руки и предметы обихода), воздушно-капельным и водным (при употреблении воды с вирусами).

«Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску», — сказала Попова на пленарном заседании Совета Федерации.

Ротавирус особенно опасен для детей младшего возраста, так как вызывает обезвоживание, рвоту, диарею, боли в животе и лихорадку. Случаи заболевания регистрируются круглый год.

Иммунизация снижает число больных и госпитализаций. Поэтому в Роспотребнадзоре предлагают проводить вакцинацию специальными каплями, в которых есть слабые или неактивные вирусы. Эти капли учат организм бороться с инфекцией.

Онколог назвал самый распространенный вид детского рака в России

В России и мире самым распространенным видом рака среди детей является острый лейкоз. Подробности об опасной болезни рассказал президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

«Это группа заболеваний, кроветворная иммунная система, которая составляет примерно 50% всех видов онкологических заболеваний у детей», — рассказал Румянцев.

На втором месте по распространенности среди детей являются опухоли центральной нервной системы, они составляют примерно 25%. У взрослых, по словам Румянцева, совсем другая структура онкологической заболеваемости.

«И 25% примерно — это так называемые герминтативно-клеточные опухоли. Это опухоли, которые происходят из зачатков неправильных тканей и так далее. То есть они все имеют генетическую, наследственную, как правило, природу. Это неблагоприобретенные расстройства, потому что они формируются внутриутробно как правило. Это тоже серьезное отличие от онкологических заболеваний у взрослых», — уточнил Румянцев в разговоре с РИА «Новости».