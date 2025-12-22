НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

штиль.

 745мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Что будет с высоткой на месте рынка
«Умные решения»
Сколько стоят фейерверки
Афиша на Новый год
Подарочный гид
Чем болеют ярославцы
Тренер напал на девушку
Страна и мир Чтобы не испортить Новый год: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мандарины

Чтобы не испортить Новый год: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мандарины

Публикуем важные рекомендации

63
При выборе новогодних цитрусов присмотритесь к их внешнему виду и запаху | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПри выборе новогодних цитрусов присмотритесь к их внешнему виду и запаху | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

При выборе новогодних цитрусов присмотритесь к их внешнему виду и запаху

Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Перед Новым годом мы все активно закупаемся продуктами к праздничному столу, а также не забываем про мандарины. На что стоит обращать внимание при покупке новогоднего цитруса, рассказали в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Чтобы выбрать вкусные — и качественные — мандарины, нужно присмотреться к их внешнему виду и запаху. Плоды должны быть ароматными, упругими, с равномерно окрашенной кожурой, легко отделяющейся от долек. Кожура не должна быть повреждена, иметь вмятины или признаки гнили и плесени. Мандарин также не должен быть слишком мягким или слишком твердым и сухим.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Санкт-ПетербургуИсточник: Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
Источник:

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

Стоит помнить: наличие зеленых листьев на хвостике мандарина вовсе не гарантирует его свежесть. А что касается вкуса, то как правило, чем мандарин светлее, тем он кислее, отметили в ведомстве. Также не забывайте мыть мандарины перед едой.

Мандарины не только вкусны, но и богаты витаминами, напоминают в Роспотребнадзоре. Причем полезны не только дольки: их кожура богата антиоксидантами, а белые волокна внутри плода содержат флавоноиды, например, нобилетин. Он обладает мощным противовоспалительным эффектом.

В ведомстве также напомнили несколько основных рекомендаций при выборе любых фруктов, не только мандаринов:

  • избегайте покупки у случайных продавцов, особенно вдоль дорог;

  • выбирайте магазины с надлежащими условиями хранения продуктов, стеллажами и информационными табличками;

  • убедитесь, что на продавце надеты санитарная одежда и бейдж с именем;

  • требуйте предъявить документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

ПО ТЕМЕ
Виктория Трофимова
корреспондент
Роспотребнадзор Мандарин Новый год
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Рекомендуем