Чтобы не испортить Новый год: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мандарины

При выборе новогодних цитрусов присмотритесь к их внешнему виду и запаху Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Перед Новым годом мы все активно закупаемся продуктами к праздничному столу, а также не забываем про мандарины. На что стоит обращать внимание при покупке новогоднего цитруса, рассказали в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Чтобы выбрать вкусные — и качественные — мандарины, нужно присмотреться к их внешнему виду и запаху. Плоды должны быть ароматными, упругими, с равномерно окрашенной кожурой, легко отделяющейся от долек. Кожура не должна быть повреждена, иметь вмятины или признаки гнили и плесени. Мандарин также не должен быть слишком мягким или слишком твердым и сухим.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

Стоит помнить: наличие зеленых листьев на хвостике мандарина вовсе не гарантирует его свежесть. А что касается вкуса, то как правило, чем мандарин светлее, тем он кислее, отметили в ведомстве. Также не забывайте мыть мандарины перед едой.

Мандарины не только вкусны, но и богаты витаминами, напоминают в Роспотребнадзоре. Причем полезны не только дольки: их кожура богата антиоксидантами, а белые волокна внутри плода содержат флавоноиды, например, нобилетин. Он обладает мощным противовоспалительным эффектом.

В ведомстве также напомнили несколько основных рекомендаций при выборе любых фруктов, не только мандаринов: