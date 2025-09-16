НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир Фоторепортаж По этой фотографии судят о всей России. Как изменилась улица-мем спустя 12 лет

По этой фотографии судят о всей России. Как изменилась улица-мем спустя 12 лет

Грязным проспектом в центре города до сих пор иллюстрируют жизнь в глубинке

365
Весеннее фото из центра Архангельска запомнилось многим пользователям | Источник: Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Весеннее фото из центра Архангельска запомнилось многим пользователям

Источник:

Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Этот снимок вы могли не раз видеть на просторах интернета: случайное фото, сделанное весной в Архангельске теперь используют, чтобы показать типичный провинциальный город России. Наши коллеги из 29.RU рассказывают, как выглядит это же место города спустя годы.

Впервые этот снимок был опубликован жителем Архангельска (он в разговоре с 29.RU пожелал остаться неизвестным) в Facebook* 12 лет назад, в апреле 2013 года. На фото попал участок проспекта Советских Космонавтов.

Источник:

Yandex.ru/map-constructor

Почти сразу же фотография завирусилась, ее стали выкладывать в «Живом Журнале», на «Дваче» и в соцсетях. Тогда же с ней стали делать различные мемы и демотиваторы — как правило, с политическим контекстом. И публиковать их продолжают до сих пор.

Источник: Denisus.com
Источник:

Denisus.com

Источник: Pds.npsr.online
Источник:

Pds.npsr.online

Причем иногда пользователи не знали, что за город на снимке, и импровизировали, так что Архангельск был переименован в Воронеж и другие города.

Источник: Pikabu.ru
Источник:

Pikabu.ru

Были и более творческие варианты: например, грязный проспект стал локацией для видеоигры Dark Souls.

Источник: Pikabu.ru
Источник:

Pikabu.ru

За 12 лет проспект изменился. Здесь снесли несколько деревянных домов, а один из них — дом Гринфельда, тот, что с башенкой, — сгорел и выглядит даже хуже. Но зато грунтовую дорогу покрыли асфальтом, появился тротуар и ограждения.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

И еще немного фотографий, чтобы было понятно, что сейчас вокруг этого культового места. Асфальт, например, еще проложили не везде — соседняя улица Володарского до сих пор грунтовая.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU
Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

А ваш город изменился за последние 12 лет?

Да
Нет
Расскажу в комментариях

* Facebook — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

