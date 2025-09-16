По этой фотографии судят о всей России. Как изменилась улица-мем спустя 12 лет

Этот снимок вы могли не раз видеть на просторах интернета: случайное фото, сделанное весной в Архангельске теперь используют, чтобы показать типичный провинциальный город России. Наши коллеги из 29.RU рассказывают, как выглядит это же место города спустя годы.
Впервые этот снимок был опубликован жителем Архангельска (он в разговоре с 29.RU пожелал остаться неизвестным) в Facebook* 12 лет назад, в апреле 2013 года. На фото попал участок проспекта Советских Космонавтов.
Почти сразу же фотография завирусилась, ее стали выкладывать в «Живом Журнале», на «Дваче» и в соцсетях. Тогда же с ней стали делать различные мемы и демотиваторы — как правило, с политическим контекстом. И публиковать их продолжают до сих пор.
Причем иногда пользователи не знали, что за город на снимке, и импровизировали, так что Архангельск был переименован в Воронеж и другие города.
Были и более творческие варианты: например, грязный проспект стал локацией для видеоигры Dark Souls.
За 12 лет проспект изменился. Здесь снесли несколько деревянных домов, а один из них — дом Гринфельда, тот, что с башенкой, — сгорел и выглядит даже хуже. Но зато грунтовую дорогу покрыли асфальтом, появился тротуар и ограждения.
И еще немного фотографий, чтобы было понятно, что сейчас вокруг этого культового места. Асфальт, например, еще проложили не везде — соседняя улица Володарского до сих пор грунтовая.
А ваш город изменился за последние 12 лет?
* Facebook — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.