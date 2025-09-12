«Об этом месте ходит много легенд». Кто и зачем подвесил огромных медведей вдоль трассы

Медведи висят на деревьях Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— Уронили мишку на пол,

Оторвали мишке лапу…

Все равно его не брошу —

Потому что он хороший.

(А.Барто)

В селе Мезенском Белоярского района Свердловской области есть аллея медведей. Десятки плюшевых игрушек висят на деревьях вдоль Тюменского тракта. Водители на такую инсталляцию реагируют по-разному. Они выкладывают фотографии в Сеть и спорят, нормально ли это. Одни считают, что зрелище жуткое, другие, наоборот — умиляются.

Аллея растет уже больше года, а ее создатель предпочитает оставаться в тени. E1.RU разыскал странного энтузиаста в Мезенском и выяснил, где он взял столько медведей и зачем подвесил их у дороги.

«Мне всегда так жалко их»

Алексей создал «Аллею медведей» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Алексей просит не показывать его лицо, говорит, не хочет, чтобы его узнавали клиенты на работе. Автор медвежьей аллеи — водитель мусоровоза. И мягкие игрушки он собирает по свалкам.

«Это всегда происходит одинаково. Я приезжаю к мусорным контейнерам, а там валяется мишка. А мне почему-то всегда так жалко их. Просто кому-то он радость приносил, какому-то ребенку папа или мама его дарили, а потом взяли и просто выбросили», — рассказывает Алексей.

Некоторые медведи просто огромные Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Новые экспонаты появляются в среднем раз в месяц Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Леха, как зовут мусоровозчика соседи, подбирает всех медвежат без разбора. Больших и маленьких, целых и рваных. Реставрацией игрушек он не занимается, подвешивает их на деревья такими, какими нашел.

«Они дождем обмываются и выглядят лучше, а так бы уже утоптаны были в мусор, — говорит Алексей. — Об этом месте ходит много легенд и слухов. Некоторые думают, что здесь какой-то ребенок погиб и это мемориал такой. Но это не так. Я просто дарю им вторую жизнь и все».

«Нравится наблюдать, как люди реагируют»

Эта фотография выглядит как снимок из криминальной сводки, но Алексей настоял на том, чтобы его лицо заблюрили Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Но все-таки появилась аллея после трагедии. Три с половиной года назад, когда Алексей оставил работу на Белоярской АЭС и сел за руль мусоровоза, у него был напарник. Первых нескольких мишек они подобрали вместе с ним в селе Кочневское. И оставили в частном секторе на пеньке.

Водитель мусоровоза сделал аллею плюшевых мишек на обочине дороги Источник: Ксения Беляева / E1.RU

Когда коллега скоропостижно умер, Леха решил подвесить одного мишку недалеко от своего дома — в память о друге. А потом уже не смог остановиться. Со временем на аллее стали появляться подкидыши.

«Люди стали выбрасывать своих пылесборников. Но они приколачивают их на гвозди и шурупы вкручивают. Портят деревья. Я так никогда не делаю. Только проволокой прикручиваю. Некоторых внизу рассаживаю, других повыше. У меня лестница для этого есть», — говорит Алексей.

+2

На его аллее каких только медведей не встретишь. Есть Винни-Пух, Кеша из «Мишек-ми-ми-мишек» и серые Тедди с красными сердечками в лапах. Алексей уверяет, любимчиков у него нет. Но какой из них появился на дереве первым — не признается. Говорит, это личное.

«Нравится наблюдать, как люди на них реагируют. Я тут видел, в пробке стоял, какой-то ребенок ручку вытянул из машины и кричит: „Мишки, мишки, мишки!“. Мне слышно даже при работающем двигателе было. Приятно, — говорит водитель мусоровоза. — Я ведь и хочу, чтобы они радовали людей»

Некоторых водителей медведи пугают Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Огорчает Алексея, что его мишки не всем по душе. В соцсетях автомобилисты называют аллею «дичью» и даже «сектантством». Но соседи мусоровозчика поддерживают.

«Игрушки эти отслужили свою службу. А так люди смотрят — им нравится, — говорит житель Мезенского Анатолий. — Вот, кто-то говорит, издевательство. Ну какое издевательство? Издевательство — это когда рекламные щиты стоят, и водители отвлекаются, смотрят, что там написано. А когда медведь, ну посмотрел и все».

«Ну ему надо чем-то заниматься, он развешивает их. Ну и дай бог. Это ж все равно красиво», — говорит соседка Алексея.

Этот мишка приколочен гвоздями. Его кто-то подкинул на аллею Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Дома у Алексея игрушек нет совсем. Дети выросли, а внуки еще не появились. Но со свалки он привозит не только медведей, но и много полезных вещей для семьи.

«Люди вообще много чего хорошего выбрасывают. У моей мамы, например, целая библиотека из книг, которые оказались на свалке. Себе диски подбираю», — говорит Алексей.

Собаку, которая случайно прибилась к аллее медведей, скоро перевесят в новое место Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На аллее медведей в основном висят косолапые, но недавно Алексей решил, что и другие животные заслуживают второй жизни. Собачек, зайчиков и тигров он начал вывешивать на другой стороне трассы. Уверен, что скоро на деревьях появится целый зоопарк. Слишком уж часто на помойке попадаются мягкие игрушки.

+2