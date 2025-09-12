НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Страна и мир «Русские сказали, это безопасно»: бельгиец Клод Бруир проехал на велосипеде пол-России

Он поделился впечатлениями от увиденного в путешествии

95

Потрясающая история европейца в небольшом видео

Источник:

NGS55.RU

В середине апреля бельгиец Клод Бруир выехал из Брюсселя на трехколесном велосипеде, снабженном солнечными батареями, и направился в Шанхай навестить сына. Тот был рад, что отец приедет к нему на байке, а главную поддержку в таком смелом мероприятии Клоду оказала жена.

Клод успешно поборол онкологию и понял, что не нужно откладывать планы. Значительная часть его пути пролегла через Россию.

В Европе к замыслу велосипедиста отнеслись неоднозначно. Люди говорили, что ехать через Россию небезопасно, и просили быть осторожнее. Однако бельгиец связался с русскими спортсменами, и те сказали ему, что все будет хорошо.

И правда, никаких неприятностей в пути с бельгийцем не случилось. Все были добры и дарили ему шоколадки, фрукты и даже деньги. Путешественник впечатлился бескрайними просторами нашей страны и красотой храмов. Среди минусов он отметил состояние дорог, по которым страшно ехать.

Почитать подробности о путешествии бельгийца можно в репортаже наших коллег из NGS55.RU.

ПО ТЕМЕ
Тамара БашаеваТамара Башаева
Тамара Башаева
Корреспондент
Путешествие Велоспорт Дорога
