Штрафы за сим-карты, нравственность в кино, поиск запрещенки и другие новые законы

Новые законы должны защитить россиян от телефонных мошенников Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На лицензирование водочного спирта вводится мораторий, банковские счета и авансы у мобильных операторов нарушителям арестовывают, а для чтения материалов, признанных экстремистскими, надо идти в библиотеку — 31 июля президент Владимир Путин подписал под сотню новых законов. Журналисты «Фонтанки» присмотрелись к самым резонансным из них.

Главный вопрос к большинству запретительных законов — размытость критериев. В каком случае вы делаете что-то с умыслом, в каком из корысти, а когда просто по дурости — решать будет, не дай бог что, следователь, причем в максимально неудобных для обывателя условиях: в рамках уголовного дела. Собственно, в борьбе за нравственность, против мошенников и провокаторов с диверсантами нет ничего плохого, но отделять законопослушных граждан от них всё же хотелось бы четче.

Как пройти в библиотеку

Штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN, критиковали даже в Госдуме. Тем не менее соответствующий закон вступит в силу 1 сентября. По нему будут штрафовать (3–5 тысяч рублей) тех, кто целенаправленно ищет контент из 5, 5-тысячного списка экстремистских материалов, и неважно, используется при этом VPN или нет. Запрещенные соцсети в список экстремистских не входят.

За собственно VPN штрафы не предусмотрены, только за его рекламу: для граждан — 50–80 тысяч рублей. Однако если человек совершает правонарушение через VPN — это считается отягчающим обстоятельством. То есть если вы с использованием этого сервиса ищете запрещенный материал в запрещенной соцсети — на штраф можете нарваться, но если просто обсуждаете VPN — это нарушением закона не считается. Если это, конечно, не посчитают рекламой.

Что еще запрещает эта норма, подробно «Фонтанка» объясняла здесь. Напомним, в разговоре с изданием один из авторов законопроекта подчеркивал, что штрафовать будут только за умышленный просмотр экстремистских материалов: «Интерес к тематике или поисковый запрос не образуют состава правонарушения без факта доступа к самому экстремистскому материалу… учитывается наличие умысла. В каждом случае умышленность и фактический доступ будут устанавливаться индивидуально».

Об автоматическом или массовом мониторинге поисковых запросов в законодательстве ничего не сказано — поисковики и провайдеры должны предоставлять информацию по официальным запросам от правоохранителей.

Для профессиональной работы (ученым, педагогам, журналистам) должны организовать доступ к экстремистским материалам в библиотеках.

Когда телефон превращается в тыкву

В борьбе с обналичиванием и отмыванием денег подписан ФЗ «О внесении изменения в статью 54 Федерального закона „О связи“». Подразумевается, что это способ закрыть еще одну лазейку для мошенников, использующих не только банковские счета, но и услуги мобильной связи для отмывания денег, полученных преступным путем.

То есть раньше, когда мошеннику удавалось обмануть жертву и вытащить из нее солидную сумму, он мог «пополнить баланс» — перевести часть средств на один номер телефона или другой (в зависимости от того, сколько у него сим-карт, сейчас их количество уже ограничено). А затем попросить у оператора связи их обналичить. Пользоваться этими деньгами можно было, даже если все банковские счета абонента арестованы.

Теперь в рамках расследования по постановлению правоохранительного органа приостанавливаются любые операции с внесенным авансом за оплату услуг связи на срок не более 10 суток. Если по его истечении нет оснований для наложения ареста в суде, мобильный оператор получает сообщение об отмене постановления о приостановке операций. Если ни постановления об отмене приостановки, ни постановления суда об аресте он не получает, то все ограничения с владельца сим-карты снимаются.

Приостановка операций или арест приводят к тому, что если у абонента на счете телефона есть, например, триста тысяч или три, и следователи или дознаватели подозревают, что они получены мошенническим путем, или их можно использовать в качестве погашения ваших долгов по суду, то они оказываются заблокированными, а телефон до окончания разбирательств превращается в тыкву — отключается сим-карта. Телефон заработает, только когда истечет срок действия постановления или будет снят арест.

С одной стороны, это действительно поможет полиции, например, быстро реагировать на действия мошенников и блокировать движение денег, выманенных у доверчивых граждан, с другой — под стрелу могут попасть и законопослушные граждане, если на их номер телефона случайно были отправлены преступные деньги. Телефон разблокируют только после завершения разбирательств.

Пароли и сим-карты держите при себе

Штрафы для физлиц от 30 до 50 тысяч рублей за передачу своих данных для входа на интернет-ресурсы или предоставление своего номера телефона другим людям вводятся солидные (№ 281-ФЗ). Это не значит, что нельзя ненадолго передать их безвозмездно другу или родственнику при необходимости. Ключевые слова здесь — «ненадолго» и «безвозмездно». Предполагается, что эта мера убережет доверчивых россиян от мошеннических действий и спамовских рассылок, которые предпринимают аферисты, используя чужие данные и сим-карты.

В УК РФ введены серьезные наказания за организацию передачи абонентских номеров мобильной связи, а также информации, «необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети „Интернет“ для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса», из корыстных побуждений или для совершения преступления.

Эти действия предусматривают штраф в размере до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы (дохода) осужденного за 2 года (максимум) с лишением права на занятие определенной деятельностью на срок до 2 лет (или без лишения) или даже с лишением свободы на 3 года (возможно — принудительными работами на такой же период). За использование виртуальных (облачных) АТС или оборудования для пропуска преступного трафика штрафы назначены этим же законом: гражданам — до 80 тысяч, должностным лицам — до 150 тысяч, юридическим — до 500 тысяч рублей.

Очевидно, что всё это максимально на грани с самым обычным житейским бытом сотен и тысяч граждан. Кто-то год назад оформил на друга симку, да так ей и пользуется, кто-то через офисную электронную АТС пропускает звонки соседей по этажу, а кто-то вообще ни сном ни духом обо всем этом ходит с корпоративным телефоном, оформленным 10 лет назад на давно уволившегося сотрудника.

Теперь, в случае если эти жизненные ситуации соприкоснутся каким-то боком с расследуемым полицией (или, не дай бог, кем похуже) уголовным делом, уже исключительно по воле следователя будет решаться, из корыстных ли вы побуждений всё это делали.

Разумеется, у страха глаза велики, и шанс, что вы таким образом внезапно для себя окажетесь записаны в преступники, минимален. Однако произвольность и широта трактовок вызывает опасения.

Запрет на бездуховность

Изменениями в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» демонстрация фильмов должна быть прекращена в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора, причем даже в соцсетях.

Речь идет о тех фильмах, которым Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения либо которых признало дискредитирующими или отрицающими традиционные духовно-нравственные ценности.

Напомним, традиционные духовно-нравственные ценности с недавних пор введены в юридический оборот и имеют относительно четкое определение. Содержится оно в указе президента России от ноября 2022 года.

Стоит процитировать ряд его положений:

4. Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России.

5. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

6. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию.

13. Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России.

14. Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее — деструктивная идеология), включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

И другие…

По подсчетам агентства ТАСС, 31 июля глава государства подписал 85 законов. Кроме вышеназванных новых норм, вводятся и другие, способные изменить привычные для нас правила.

Например, закон о предоставлении рассрочки при оплате товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также при приобретении результатов интеллектуальной деятельности. Его задача — навести порядок в части пресечения скрытого кредитования, которое не регулируется законом «О банках и банковской деятельности». Для рядовых граждан это значит, что с 1 апреля 2026 года максимальный срок рассрочки будет ограничен шестью месяцами, в том числе при покупках на маркетплейсах.

Владимир Путин утвердил новые сборы и повысил действующие государственные пошлины для владельцев транспортных средств и иностранных граждан. А еще разрешил представителям малого и среднего бизнеса, а также самозанятым пользоваться кредитными каникулами раз в пять лет.

Еще один очень важный закон, подписанный Владимиром Путиным, останавливает до 1 апреля 2027 года выдачу новых лицензий на производство этилового спирта — по сути, мораторий. Речь о лицензировании его производства, хранения и реализации, в том числе ректификованного — из пищевого сырья. А также изготавливаемого для фармпромышленности.

С 1 ноября заработает закон о внесудебном взыскании долгов по налогам, а также обязательным сборам, штрафам, страховым взносам, пеням и процентам. Их смогут взыскивать без посещения должником суда, если он не против. Считается, что эта мера разгрузит суды, возможность для судебного оспаривания у человека остается.

Однако те, кто уже сталкивался с блокировкой счетов по требованию (как правило, внезапному и для гражданина нередко спорному) налоговой, знает, как легко и быстро это происходит и как долго и трудно потом эти счета разблокируются назад. Вот если бы чиновники четко и явно прописали правила этой разблокировки, а главное, ввели бы четкие и такие же грозные наказания для налоговых инспекторов и приставов, которые их нарушают, это вызвало бы куда больше удовлетворения у рабочего люда.