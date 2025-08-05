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Страна и мир На первой линии, прямо у моря. Покажем, как семья из четверых человек отдохнула в Абхазии за 80 тысяч рублей, включая перелет

На первой линии, прямо у моря. Покажем, как семья из четверых человек отдохнула в Абхазии за 80 тысяч рублей, включая перелет

Российские туроператоры предлагают за эту сумму бюджетные туры из Москвы

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2 комментария
Курортный комплекс «Гагрипш» немного устал | Источник: SOCHI1.RUКурортный комплекс «Гагрипш» немного устал | Источник: SOCHI1.RU

Курортный комплекс «Гагрипш» немного устал

Источник:

SOCHI1.RU

Житель Подмосковья Сергей и раньше любил отдыхать в Абхазии, а после открытия аэропорта в Сухуме еще и логистика теперь отличная. Никаких тебе очередей на границе. Грех не затестить новую воздушную гавань, которая не работала 30 лет. Сел в самолет в Шереметьево, четыре часа — и ты на месте. Правда, терминал прилета еще не готов, какие-то палатки. А вот терминал вылета уже очень достойный. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Когда-то, наверное, было шикарно, теперь&nbsp;— чистенько и ладно | Источник: SOCHI1.RUКогда-то, наверное, было шикарно, теперь&nbsp;— чистенько и ладно | Источник: SOCHI1.RU

Когда-то, наверное, было шикарно, теперь — чистенько и ладно

Источник:

SOCHI1.RU

Сергей обратился к одному из российских туроператоров и выбрал совершенно бюджетный тур — с деньгами в семье сейчас не очень, поэтому вместо Красного моря — Черное, вместо Хургады — Гагра. Помимо Сергея в семье еще три человека: жена Олеся и двое детей — 16 и 11 лет. Туроператор не подкачал — вместе с перелетом вышло 80 тысяч рублей на всех на пять дней. За такие деньги даже в Подмосковье не отдохнешь.

Не очень ухоженные аллеи отельного парка | Источник: SOCHI1.RUНе очень ухоженные аллеи отельного парка | Источник: SOCHI1.RU

Не очень ухоженные аллеи отельного парка

Источник:

SOCHI1.RU

По соседству с принцем

Пансионат «Гагрипш» находится на первой линии прямо у моря в Старой Гагре, неподалеку есть старинный парк, который закладывал еще принц Ольденбургский. Да и парк отеля тоже очень богатый, хоть и не очень ухоженный: там растут эвкалипты, пальмы, кипарисы и другие экзотические деревья. Рядом находится аквапарк, аттракционы, ресторан «Гагрипш», крепость Абаата и много других достопримечательностей. А на горе шикарные заброшки: дворец того самого принца и советские санатории.

Люди стараются и даже кусты стригут | Источник: SOCHI1.RUЛюди стараются и даже кусты стригут | Источник: SOCHI1.RU

Люди стараются и даже кусты стригут

Источник:

SOCHI1.RU

У пансионата собственный пляж, правда, лежаки и зонты там платные — 100 рублей. Зато территория очень ухоженная, специальный человек убирает пляж весь день.

Всего в «Гагрипше» пять корпусов и бассейн. Питание комплексное, но наши герои решили отказаться от еды в отеле — столовая тоже «уставшая», прямо совдеповская. Предпочли дегустировать разную кухню в местных кафе и ресторанах. Трансфер есть, и он платный. До аэропорта Сухума просят 6 тысяч рублей. Политика ценообразования на территории отеля странная. Бутылка пива накануне стоила, допустим, 120 рублей, а на следующий день — уже под 200. Продавец решила накинуть себе немного денег.

— Всё немного уставшее. Потертое, напольное покрытие везде старинное, его уже не отмоешь, видимо. Запах старости везде, но вполне чисто, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU мать семейства Олеся.

В номере есть двуспальная кровать и диван | Источник: SOCHI1.RUВ номере есть двуспальная кровать и диван | Источник: SOCHI1.RU

В номере есть двуспальная кровать и диван

Источник:

SOCHI1.RU

Вид из окна всё компенсирует

В номере двуспальная кровать и диван, на котором могут устроиться также два человека. Душ и туалет не на этаже, а в номере — что еще нужно. И даже телевизор есть. Да, не плазма. Да, из 2000-х годов. Но в Абхазию люди едут смотреть на местные красоты, а не телевизионные передачи. Зато в номере есть холодильник, рабочий кондиционер и шикарная терраса с видом на море.

Утром приятно выпить кофе на такой террасе

Источник:

SOCHI1.RU

— В принице, очень неплохо на короткий отпуск за такие деньги. Море в шаговой доступности. Вода очень теплая и чистая. Экскурсии можно выбирать прямо в отеле. Оттуда же забирают экскурсионные автобусы и джипы. Мы в этот раз ездили на гору Мамдзышха. Там очень красиво, хоть и страшно. Стараемся изучать Абхазию постепенно, не носимся по всем экскурсиям сразу, — рассказал Сергей.

Немного подпортило короткий отпуск кишечное расстройство у детей. Возможно, тот самый пресловутый ротавирус. Август же, температура воды +28 градусов, а дети очень любят нырять. Один день отдыха выпал, потому что большая часть семьи провела в номере и интенсивно лечилась.

Здания пансионата «Гагрипш» были построены в советские годы. В 2005 году там провели полную реставрацию и реконструкцию. Но уже с тех пор прошло 20 лет и объект фактически устарел.

Кстати, у «Гагрипша» есть своя заброшка: верхний корпус пансионата, он находится не у моря, а через дорогу на склоне. Красивое массивное здание было построено в 1960 году как санаторий для партийной элиты. В то время он назывался «Грузия». А сейчас монументальный корпус никому не нужен.

ПО ТЕМЕ
Анна ГрицевичАнна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
Абхазия Тур Отдых Отпуск Туроператоры
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Комментарии
2
Гость
40 минут
спасибо, но нет
Гость
11 минут
В Абхазии ещё советы все построили, им только порядок навести, вложиться частично и все попрет! Природа красивая, море шикарное, климат отличный, дерзайте!
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