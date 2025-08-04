Японец влюбился в советскую культуру и переехал в Сибирь — он ездит на «Запорожце» и мечтает остаться в России навсегда

Японец, который выбрал русское авто, — возможно самое необычное, что вы увидите сегодня Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

4 года назад японский программист Мичиаки Окамото круто изменил свою жизнь: он приехал в Сибирь, поступил в НГТУ, поселился в частном секторе и начал ездить на «Запорожце» 1988 года выпуска. Влюбленный в российскую культуру японец рассказал нашим коллегам из NGS.RU, почему предпочел российский автопром более привычным ему «Тойотам» и «Сузуки», чем две страны кажутся ему очень похожими и почему он хочет остаться в Новосибирске навсегда.

«В Японии таких нет»

Когда Мичиаки Окамото подъезжает к дому, всем соседям слышно издалека: он ездит на ЗАЗ-968 — легендарном советском «Запорожце», и шум двухтактного двигателя не спутать ни с чем.

Мичиаки Окамото начал учить русский язык сам, по книгам. И ему было очень нелегко Источник: Антон Дигаев / NGS.ru

Мичиаки Окамото 40 лет. До 2021 года он жил и работал в Токио, где много времени уделял своему хобби — русской культуре. Мичиаки смотрел советские фильмы, читал книги и был настоящим поклонником советского промышленного дизайна.

«Очень красивый дизайн. В Японии таких нет, — говорит он, нежно указывая на бело-голубой „Запорожец“. — Кроме того, здесь всё просто, нет электроники. Я не очень хорошо умею ремонтировать технику, но, если такая машина сломалась, смогу сам ее отремонтировать. Японские машины, конечно, лучше. Но их так просто не отремонтируешь».

Фактически надпись на дверце машины означает просто «Запорожец». Вернее, «Запорожец (Запорожец)»: в Японии используют два разных иероглифических алфавита Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Машину Мичиаки купил два года назад, и ремонтировать ее за это время пришлось не один раз. Зато запчасти подходят не только оригинальные: найти их легко можно на любом популярном сервисе объявлений. А еще они недорогие, что для Мичиаки тоже имеет немалое значение.

«Сначала сложно было привыкнуть, управление немного тяжелое было, но теперь я привык», — говорит он, любовно поглаживая руль автомобиля.

Советское — значит, отличное

В первый раз Мичиаки побывал в России в 2014 году во Владивостоке, и, если просто посмотреть фотографии, которые он публиковал тогда в социальных сетях, становится понятно: уже тогда японца очаровывала советская ретротехника. Но советский промышленный дизайн — не единственная страсть Мичиаки, а часть его большой любви к российской, а вернее, советской культуре.

«Мне кажется, советская и японская ментальность похожи, — говорит он. — Люди стараются друг другу помочь, заботиться. <…> Россия и Япония тоже довольно похожи: также можно увидеть небоскребы, а возле них — трущобы. Дома типа хрущевок тоже есть похожие. Очень многое похожего. С едой интересно: я покупал краснодарский рис. По форме, по вкусу он почти не отличается от того, который в Японии. Но сейчас я чаще готовлю [и покупаю] русскую кухню. В супермаркете продается суп в банке, борщ. Это очень вкусно».

В Японии Окамото-сан прожил 36 из 40 лет своей жизни, а потом круто изменил ее Источник: Мичиаки Окамото

Около пяти лет назад Мичиаки даже начал учить русский язык — самостоятельно, по книгам. Результат он сегодня оценивает как посредственный, ведь выразить мысль с первого раза ему удается далеко не всегда. Но все-таки японец достиг значительного прогресса.

В 2021 году он поступил в НГТУ, на факультет автоматики и вычислительной техники, где изучал в том числе и русский язык. А заодно занимался любимым делом.

«Я очень люблю старое русское кино и анимацию. Мой любимый фильм — „Гостья из будущего“. <…> Было бы очень интересно увидеть аниме по этому фильму. <…> Еще мне нравится художник [Юрий] Норштейн, очень красиво», — перечислил он.

Любимый русский писатель Мичиаки Окамото — Антон Павлович Чехов, а еще он очень любит стихи Пушкина, за большой смысл, переданный в малой форме Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Мичиаки создает субтитры к любимым фильмам и выкладывает их на своей странице во «ВКонтакте», чтобы разделяющим его страсть соотечественникам было удобнее наслаждаться контентом.

Изначально Мичиаки Окамото был технарем, но сегодня видит себя преподавателем, который сможет помочь новосибирским студентам с японским языком. Правда, тут нашлись свои сложности.

Уехать нельзя остаться

В Токио осталась семья Мичиаки: родители и старшая сестра. Вопрос, скучает ли он по родным, буквально повисает в воздухе: то ли журналисту никак не удается его перефразировать, чтобы японец его понял, то ли он слишком личный, чтобы отвечать.

+1

В Японии Мичиаки Окамото изучал биотехнологии и материаловедение, да и в России поступил в технический университет и сейчас учится в магистратуре. Но работать программистом ему сегодня далеко не так интересно, как преподавать, а получить работу в университете он не может.

«Университеты бюрократичны, — посетовал Мичиаки Окамото. Если я хочу преподавать японский язык в российском вузе, мне нужен „диплом, связанный с педагогическим факультетом“. НГУЭУ и ТГПУ не дали мне разрешения, так как я окончил только технический университет в Японии».

Сейчас Мичиаки (на фото он слева) учится в магистратуре в университете в Новосибирске Источник: Мичиаки Окамото

Внимательный читатель может заметить, что эта фраза — куда сложнее, чем Мичиаки может сформулировать в диалоге. И дело тут не только в том, что его письменный русский лучше устного. Опыт программиста позволил ему разработать русско-японский и японско-русский онлайн-словарь, в котором сегодня порядка 30 тысяч слов. Он пока никого не заинтересовал. Но самому Мичиаки, очевидно, помогает.

Если учесть, что студенческая виза японца заканчивается уже 30 августа, ситуация становится всё менее определенной.

Пользуясь советскими авто, Мичиаки всё же отмечает: хоть старый «Запорожец» и красивее, японские авто — лучше Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Мичиаки Окамото выясняет, может ли он перевестись на специальность, связанную с преподаванием, и пытается продлить РВП, уезжать он не хочет.