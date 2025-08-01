Туристов в Турции начали штрафовать прямо в самолетах, причина — в обычной привычке пассажиров

В Турции оштрафовали пассажиров, которые встали со своих мест до того, как самолет полностью остановился. Это новое правило, которое ввели в стране.
«Некоторые пассажиры были замечены стоящими после приземления самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines. Несмотря на звуковые предупреждения, некоторые пассажиры попытались забрать свой багаж. Бортпроводник пытался усадить пассажиров, но они отказались. К пассажирам, вставшим с места, на борт были вызваны наряды полиции и применены штрафные санкции», — рассказала о ситуации HavaSosyalMedya.
Всё случилось на борту рейса, следующего из Софии (Болгария) в Стамбул (Турция). Судя по кадрам, большинство пассажиров оставались на своих местах. Лишь пара человек решила встать, к ним подошел бортпроводник. Он попросил вернуться на свои места, но пассажиры решили остаться в проходе.
Новые правила начали действовать весной этого года. Власти Турции обязали все авиакомпании следить за тем, чтобы пассажиры сидели на своих местах и были пристегнуты, пока самолет не остановится полностью. Экипажи обязали чаще напоминать людям об этом и дополнительно предупреждать о штрафах, которые грозят нарушителям.
Издание не уточнило, какой именно штраф выписали туристам, однако, как сообщали СМИ ранее, сумма взыскания за покидание своего кресла до остановки самолета может составлять около 20 000 лир, то есть примерно 490 долларов. По другим данным, она существенно меньше — в районе 70 долларов. То есть она варьируется в диапазоне 5500–40 000 рублей. Причем такой штраф могут получить пассажиры любой авиакомпании, прибывающие из разных стран, в том числе из России.