Туристов в Турции начали штрафовать прямо в самолетах, причина — в обычной привычке пассажиров

Штраф грозит пассажирам любых авиакомпаний Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Турции оштрафовали пассажиров, которые встали со своих мест до того, как самолет полностью остановился. Это новое правило, которое ввели в стране.

«Некоторые пассажиры были замечены стоящими после приземления самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines. Несмотря на звуковые предупреждения, некоторые пассажиры попытались забрать свой багаж. Бортпроводник пытался усадить пассажиров, но они отказались. К пассажирам, вставшим с места, на борт были вызваны наряды полиции и применены штрафные санкции», — рассказала о ситуации HavaSosyalMedya.

Всё случилось на борту рейса, следующего из Софии (Болгария) в Стамбул (Турция). Судя по кадрам, большинство пассажиров оставались на своих местах. Лишь пара человек решила встать, к ним подошел бортпроводник. Он попросил вернуться на свои места, но пассажиры решили остаться в проходе.

Источник: HavaSosyalMedya / X

Новые правила начали действовать весной этого года. Власти Турции обязали все авиакомпании следить за тем, чтобы пассажиры сидели на своих местах и были пристегнуты, пока самолет не остановится полностью. Экипажи обязали чаще напоминать людям об этом и дополнительно предупреждать о штрафах, которые грозят нарушителям.