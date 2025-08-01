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Страна и мир Туристов в Турции начали штрафовать прямо в самолетах, причина — в обычной привычке пассажиров

Туристов в Турции начали штрафовать прямо в самолетах, причина — в обычной привычке пассажиров

Учтите, чтобы не нарваться на штраф

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1 комментарий
Штраф грозит пассажирам любых авиакомпаний | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUШтраф грозит пассажирам любых авиакомпаний | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Штраф грозит пассажирам любых авиакомпаний

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

В Турции оштрафовали пассажиров, которые встали со своих мест до того, как самолет полностью остановился. Это новое правило, которое ввели в стране.

«Некоторые пассажиры были замечены стоящими после приземления самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines. Несмотря на звуковые предупреждения, некоторые пассажиры попытались забрать свой багаж. Бортпроводник пытался усадить пассажиров, но они отказались. К пассажирам, вставшим с места, на борт были вызваны наряды полиции и применены штрафные санкции», — рассказала о ситуации HavaSosyalMedya.

Всё случилось на борту рейса, следующего из Софии (Болгария) в Стамбул (Турция). Судя по кадрам, большинство пассажиров оставались на своих местах. Лишь пара человек решила встать, к ним подошел бортпроводник. Он попросил вернуться на свои места, но пассажиры решили остаться в проходе.

Источник:

HavaSosyalMedya / X

Новые правила начали действовать весной этого года. Власти Турции обязали все авиакомпании следить за тем, чтобы пассажиры сидели на своих местах и были пристегнуты, пока самолет не остановится полностью. Экипажи обязали чаще напоминать людям об этом и дополнительно предупреждать о штрафах, которые грозят нарушителям.

Издание не уточнило, какой именно штраф выписали туристам, однако, как сообщали СМИ ранее, сумма взыскания за покидание своего кресла до остановки самолета может составлять около 20 000 лир, то есть примерно 490 долларов. По другим данным, она существенно меньше — в районе 70 долларов. То есть она варьируется в диапазоне 5500–40 000 рублей. Причем такой штраф могут получить пассажиры любой авиакомпании, прибывающие из разных стран, в том числе из России.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Турция Самолет Штраф
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Комментарии
1
Гость
25 минут
Научены жизнью, что если не добраться до дверей до того, как автобус остановится, считай свою ты проехал, водители у нас ни секунды лишней на остановке не задержаться, и дверь захлопывают сразу, как голова скроется за бортик, а если к этому моменту человек ещё не на улице, а на ступеньке, то его прихлопывает дверью и за автобусом тащит. Понять с первого раза, что самолёт не автобус и никуда не денется, пока все не выйдут, видимо не у всех получается. ;))) Гм. А вот торопится на вход становится всё актуальнее... Всё чаще можно встретить ситуацию, когда билетов на самолёт или поезд продают больше, надеясь, что кто-то не явится, и бывают случаи, когда местечко по билетику твоё уже занято дублёром с таким же билетиком...
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