Новые штрафы и последний шанс на отсрочку от армии: законы августа

Россиянам грозят новые штрафы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в августе 2025 года.

Пересчитают пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа 2025 года Соцфонд проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для продолжающих работать пенсионеров за 2024 год. Сумма, на которую вырастет пенсия, будет у всех разная. Она будет зависеть от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за прошедший год.

За один год работающий пенсионер может получить не больше трех пенсионных баллов. Значит, максимальная сумма, на которую вырастет пенсия, — 437,07 рубля.

В августе также поднимут следующие выплаты:

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в июле (+8907 рублей);

получившим инвалидность I группы (+8907 рублей);

и дадут надбавку по уходу за первыми двумя группами (+1314 рублей к страховой пенсии, а к государственной пенсии +1377 рублей).

Завершится прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов

Подать заявку через портал «Госуслуг» нужно до 6 августа включительно. Сделать это могут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие российское гражданство, высшее образование по специальности и работающие по трудовому договору в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение прошлого года.

До 11 августа организации проверят данные сотрудников, подтвердят их и отправят списки в Минцифры России. Затем до 1 сентября информацию передадут в Минобороны России. Решения по предоставлению отсрочки призывные комиссии будут принимать с 1 октября по 31 декабря.

Усложняется порядок открытия банковского счета для подростков

С августа вводится ограничение, допускающее открытие банковского счета несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Теперь это можно сделать только с согласия родителей, усыновителей или попечителя. Исключением станут случаи, когда ребенок обладает полной дееспособностью в связи со вступлением в брак или в результате эмансипации. Такая мера должна защитить детей в том числе от вовлечения в мошеннические схемы с банковскими картами.

За осквернение воинских мемориалов можно будет получить до 3 лет тюрьмы

С 3 августа санкции за уничтожение и повреждение воинских мемориалов распространят на случаи осквернения. Ранее за подобные деяния отвечали только при разрушении или физическом уничтожении объектов.

Теперь наказание распространяется на любые действия, которые ухудшают их состояние или внешний вид. Ответственность может быть следующей:

штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до 3 лет — за действия, портящие внешний вид или содержание памятников, без отягчающих обстоятельств;

штраф до 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет — если нарушение совершено группой лиц, с применением насилия или затронуло объекты, связанные с Великой Отечественной войной.

Правила касаются не только объектов внутри страны, но и за ее границей. Это связано с тем, что мемориалы советских солдат в некоторых государствах демонтируют или не поддерживают в надлежащем состоянии.

Ответственность за оборот немаркированной никотинсодержащей продукции ужесточат

За производство такой продукции без надлежащей маркировки или нанесения необходимой информации грозит наказание. За это предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до трех лет, лишение свободы на тот же срок со штрафом до 120 тысяч рублей. Сумма нарушения свыше 100 тысяч рублей будет считаться крупной, а более 1 млн — особо крупной. Кроме того, вводится ответственность за создание поддельных средств идентификации, акцизных и специальных марок для алкоголя и табака. Речь идет о выпуске, реализации или использовании.

Россияне смогут отказаться от SMS-рассылок и спама

С 1 августа 2025 года в России вступит закон, предоставляющий абонентам право отказываться от СМС-рассылок. Воспользоваться этой опцией можно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении оператора связи.

В ближайшее время на портале «Госуслуги» также планируется запуск сервиса, позволяющего направлять жалобы на спам, если он поступает после установки запрета. Инициатива реализуется в целях повышения цифровой безопасности граждан и защиты от мошеннических действий.

ФАС запускает систему «Антикартель»

ФАС внедряет с 1 августа 2025 года информационную систему «Антикартель», основанную на искусственном интеллекте. Система выявляет сговоры между компаниями и нарушения антимонопольного законодательства на торгах.

Участники картелей рискуют получить административный штраф (от 3 до 15% выручки, не менее 100 тысяч рублей; за сговор на торгах — от 10 до 50% от начальной цены контракта). Также возможна уголовная ответственность — до семи лет лишения свободы и 5 млн рублей штрафа.

Новые маркировки

1 августа в России будут проводить эксперимент, в ходе которого начнут маркировать колбасы и другие продукты, где есть мясо, субпродукты или кровь животных.

Эксперимент поделили на два этапа: первый пройдет с августа до 28 февраля 2026 года, а второй — с 1 октября 2025 года до 31 августа 2026 года. Вначале будут маркировать продукты в потребительской упаковке, а после перейдут на полуфабрикаты и замороженную продукцию.

Новые ГОСТы

С августа начнет действовать обновленный государственный стандарт на детские игрушки. Их начнут классифицировать по возрастным группам, материалам изготовления и видам деятельности. Также к игрушкам появятся требования безопасности и будут прописаны риски с точки зрения травматизма, гигиеничности, химического влияния и пожароопасности.