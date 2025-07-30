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Страна и мир Владелец сафари-парка впервые зашел в саванну ко львам после нападения. Что известно о его состоянии

Владелец сафари-парка впервые зашел в саванну ко львам после нападения. Что известно о его состоянии

После разлуки хищники встретили хозяина дружелюбно и ластились

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Олег проходит реабилитацию | Источник: Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / TelegramОлег проходит реабилитацию | Источник: Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / Telegram

Олег проходит реабилитацию

Источник:

Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ / Telegram

Олег Зубков, глава парка «Тайган» в Крыму, впервые зашел ко львам после нападения одного из хищников. Однако его здоровье еще не полностью восстановилось.

«У Олега Алексеевича всё стабильно. Динамика восстановления просто шикарная. Только голос не полностью вернулся, да шея еще не совсем поворачивается — повреждены остистые отростки позвонков», — об этом рассказала «КП-Крым» пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина.

Пока Олег Зубков наблюдает за львами с мостков

Источник:

oleg__zubkov / Vk.com

Она добавила, что врачи Зубкову прогнозируют скорое восстановление. В ближайшее время глава парка поедет в Краснодар на обследование к профессору, который его лечил.

На время реабилитации Олег Зубков решил не контактировать со львами. Он ждет, когда у него полностью заживет шея и он сможет поворачивать голову, так как с хищниками нужно быть всегда настороже.

Однако недавно владельцу зоопарка всё же пришлось зайти в саванну, где живут около 20 львов. Один из гостей уронил телефон с мостков, и Олег пошел его доставать. По словам Татьяны Алексагиной, львы встретили его дружелюбно, а некоторые пытались ластиться, будто соскучились по хозяину.

Что известно о происшествии со львом

Источник:

Городские медиа

22 июня Олег Зубков вместе со своим пресс-секретарем Татьяной Алексагиной кормил львов. Они развозили мясо по саванне, где животные живут на свободном выгуле. Когда владелец парка резко прикрыл железную калитку, звук напугал молодого льва. Животное начало убегать, но на его пути оказался Зубков. Хищник разорвал мужчине трахею.

Пострадавшего привезли в больницу Белогорска, затем в медцентр Симферополя, откуда на борту санавиации доставили в клинику Краснодара. Спустя десять дней Олега Зубкова отправили долечиваться дома. После возвращения на работу владелец зоопарка рассказал, что напавшему льву ничего не грозит, он продолжит жить в саванне.

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