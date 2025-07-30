Блогеры исчезнут, а всех пользователей соцсетей начнут штрафовать? Эксперт оценила новый законопроект

Быть блогером всё сложнее и сложнее Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Блогеры готовятся к новым поправкам в законе, из-за которых их карьера может закончиться уже 1 сентября. Пользователей соцсетей будут штрафовать за рекламу на запрещенных ресурсах. Речь идет не только об Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), но и любых других заблокированных сайтах.

Наши коллеги из 72.RU решили поговорить с экспертом на эту тему и выяснили, что под удар могут попасть абсолютно все пользователи запрещенных соцсетей. Даже если на их аккаунты подписалось мало людей. Почему — читайте ниже.

«Блогеры не уйдут из запрещенных соцсетей, конечно же, после этих ограничений. Люди всегда подстраиваются и ищут выходы. Я сейчас вижу, как бизнес делает прощальные рилсы, мол, мы больше не сможем ничего выкладывать. Но я уверена, что до 1 сентября они либо пообщаются с юристами, либо начитаются верной информации, что не всё так критично. И, конечно же, начнется массовое создание аккаунтов на других площадках. Чтобы переливать аудиторию из запрещенных соцсетей. В целом всё это мы уже проходили три года назад. И, как видим, людей в „запретграме“ меньше не стало, люди спокойно набирают подписчиков и зарабатывают там миллионы», — делится своим мнением Юлия Рыжая, SMM-специалист.

По мнению эксперта, блогеры и дальше смогут вести свои блоги в запрещенных соцсетях. Только если будут соблюдать некоторые правила. Например, не будут в открытую рекламировать товар или услуги.

«Для того, чтобы информация о вас или ваших услугах не была расценена как реклама, нужно, чтобы она не привлекала особого внимания к отдельному товару среди прочих. Если у вас магазин, то вы демонстрируете товары в одном стиле, ни один из товаров не выделяется на фоне других. Также блогеры смогут и далее публиковать прогревы, рассказывать про свои инфопродукты и обучение. Как объясняет ФАС, рассказ о своей деятельности — это не реклама, а информирование. То есть вы можете рассказывать об услугах, писать цены», — говорит Юлия Рыжая.

В то же время эксперт рекомендует блогерам, которые зарабатывают на рекламе, немного переквалифицироваться. Например, ввести новую рубрику.

«Еще есть время сделать свой блог в формате обзоров. Они могут считаться не рекламой, если это постоянная тематика аккаунта и это ваша база контента. Но помним, что ни один товар не может выделяться, ну и про акции, промокоды и артикулы тоже забываем. Переводите за этой информацией или в ваши личные сообщения, или в „Телеграм“. Ссылки на свои же другие соцсети не являются рекламой», — советует Юлия Рыжая.

Что же касается коллаборации с другими блогерами, то и тут в законе есть лазейка. Нативная реклама запрещена, но эмоциональный рассказ нет.

«Рассказывайте о своих эмоциях и ощущениях, а не о свойствах товара или услуги. Без ссылок на покупку, промокодов, артикулов, акций и т. д. Но просто отметку можно, — говорит эксперт. — Отметить ваш любимый ресторан или фитнес-студию тоже можно будет без последствий, просто не нужно писать все их достоинства, пишите о ваших ощущениях: „Сегодня с подружкой сходили в @НовыйРесторан. Это восторг, мои глаза давно не видели столько красоты“».

«Напоследок хочу всем сказать, что не стоит надеяться на „авось пронесет, и никто не заметит“. В судебной практике сейчас 90% штрафов на неправильное поведение в соцсетях — это доносы обычных граждан. Ваших же подписчиков. Поэтому нужно осознавать все риски, прежде чем принять решение», — добавила она.