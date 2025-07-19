В России придумали закон против агрессивных бывших. А вам он пригодится?

Закон введет в законодательство понятие сталкинга Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В России хотят начать штрафовать за сталкинг, или навязчивое преследование. По словам депутата Госдумы Ксении Горячевой («Новые люди»), это поможет жертвам получить защиту, как моральную, так и физическую.

«Сталкинг — это не „про навязчивого поклонника“, а про опасность, которая может стоить человеку здоровья, работы, безопасности и даже жизни. Новый закон даст людям возможность вовремя остановить угрозу и почувствовать, что они не одни. Мы подготовили соответствующие поправки в КоАП РФ», — рассказала Горячева РИА Новости.

За сталкинг вводится административная ответственность — штраф до 10 тысяч рублей или арест до 7 суток. Если преследование ведется за несовершеннолетним, штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Законопроект введет юридическое определение «навязчивого преследования», включая систематическое слежение, угрозы, публикацию личной информации и постоянные попытки контакта офлайн и онлайн. Ранее определения «сталкинга» в законодательстве не было.

Горячева также добавила, что законом закрепляется возможность обратиться в суд за запретом на приближение. Благодаря этому доступ преследователя к жертве будет ограничен: нельзя подходить, звонить, писать или преследовать через интернет.

«За нарушение запрета вводится ответственность и профилактический надзор. Предусматривается возможность компенсации морального вреда», — отметила депутат.

Она уточнила, что законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.