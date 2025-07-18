Для россиян открылись курорты КНДР — сколько стоит, что говорят первые туристы и каков на вкус суп из собаки

КНДР готова к приему туристов Источник: EPA

В 2025 году Северная Корея впервые за многие годы открыла свои границы для иностранных туристов. Ким Чен Ын с помпой открыл новый курорт «Вонсан-Кальма» на побережье Японского моря, картинки с которого не отличишь от вполне достойной Турции. «Фонтанка» приценилась к турпутевкам и узнала о специфике отдыха в самой закрытой стране мира.

Что предлагает туристам КНДР?

После многих лет строгого закрытия границ и ограничений на поездки Северная Корея снова приоткрылась для иностранных туристов. По мнению экспертов, это может означать как попытку укрепить международные культурные связи, так и потребность в иностранной валюте.

Как бы то ни было, торжественное открытие курорта «Вонсан-Кальма» состоялось в конце июня. Туристическая зона расположена на восточном побережье КНДР, в 160 км от Пхеньяна и способна принять одновременно до 20 тысяч человек. Раньше на этом месте был военный аэродром, но за четыре года удалось создать курортную инфраструктуру — отели, пансионаты, пляжи, аквапарк, спортивные и развлекательные площадки, магазины, кафе и рестораны.

Но есть нюанс — самостоятельно попасть в Северную Корею нельзя: получить визу смогут только путешественники, которые купили тур у аккредитованного туроператора.

А в нем к пляжному отдыху в нагрузку идет культурно-познавательный туризм.

Как попасть в КНДР?

Сейчас из России в КНДР летает только северокорейская Air Koryo по маршруту Владивосток — Пхеньян (по понедельникам, средам и пятницам). Также можно поехать на поезде из Владивостока. Правда, билеты на эти рейсы тоже отдельно купить нельзя, они продаются только как часть туристического пакета, включающего проживание, питание и экскурсии.

Первый прямой полёт из Москвы в Пхеньян запланирован на 27 июля. Рейсы будет выполнять Nordwind примерно раз в месяц, но и тут билетов в открытой продаже нет. Сообщалось, что пока это будут борты не для туристов, а для официальных делегаций.

Также обсуждается запуск между Владивостоком и Вонсаном морского парома, который за 10–15 часов доставит туристов из столицы Приморья к центру корейского пляжного отдыха.

Сколько стоят туры в КНДР в июле 2025 года?

Путевки в Северную Корею предлагает ряд операторов, к примеру «Восток Интур» и «Проект Пхеньян», аккредитованных правительством КНДР.

«Восток Интур» предлагает пляжный тур на 7 ночей за 145 тысяч рублей (35 000 рублей + 1400 долларов США) на человека. В пакет входят оформление страховки и визы, перелеты Владивосток — Пхеньян — Владивосток, проживание в отеле 4 звезды и трехразовое питание, услуги гида, транспорт в КНДР (из Пхеньяна в Вонсан туристов доставят на самолете), а также входные билеты в музеи и другие достопримечательности.

Есть нюанс. Рублевую часть тура можно оплатить переводом. А вот долларовую — только наличными долларами и только в офисе оператора в Москве. И строгое предупреждение: принимают только «новые» долларовые купюры.

За одноместное размещение придется доплатить еще 450 «новых» долларов. За номер «второго класса» доплата 520 долларов с человека, за первый класс — 850 долларов. За ночь в люксе во время двухдневной экскурсии в Пхеньян — 480 долларов.

Собственно на пляже в Кальме турист проведет 4 дня из 8. В программу также входят посещение столицы (осмотр Триумфальной арки, Монумента идей Чучхе, Музея победы в Отечественной освободительной войне, Памятника воинам освободителям Советской армии, метрополитена, «прогулка по одной из улиц» (так!), посещение горнолыжного курорта Масикрен, гробницы легендарного основателя Кореи короля Тангуна под Пхеньяном и тепличного хозяйства Кандонское.

У «Проект Пхеньян» тур на 7 ночей стоит 1745 долларов (те же 135 тысяч рублей), еще 5 900 рублей (75 долларов) придется заплатить за визу. Доплата за одноместное размещение 490 долларов. У этого оператора уточняется, что туристов разместят в пятизвездочных отелях. Правда, тут на пляжный отдых в Вонсане выделено всего два полных дня. Зато кроме Пхеньяна путешественники увидят горы Мёхян, буддийский храм Похён и долину водопадов.

Жителям регионов придется добавить к этим суммам стоимость перелета до Владивостока и обратно, а также оставить запас на дополнительные расходы и сувениры и, возможно, гостиницу во Владивостоке (с учетом недавних перебоев в работе аэропортов Москвы и Петербурга лучше взять билеты с запасом).

Как сделать визу в КНДР и кого могут не пустить?

Оформлением визы будет заниматься туроператор. Для этого нужно заполнить анкету и отправить по электронной почте вместе с копией загранпаспорта, справкой с работы или выпиской с банковского счета.

Отметки в паспорте о посещении США или Южной Кореи не создают проблем для визита в КНДР. При этом не рекомендуется посещать страну при наличии паспорта Южной Кореи, а также людям с хроническими тяжёлыми заболеваниями, психическими расстройствами, кожными заболеваниями в стадии обострения, с ОРВИ, ОРЗ и любыми простудными заболеваниями.

Если турист скрыл наличие температуры, корейская сторона вправе отправить путешественника на карантин за счёт туриста. Также может быть наложен штраф на сумму от 500 долларов и выше.

Журналисты, вне зависимости от их гражданства, не могут посетить КНДР без специального разрешения. Туристические компании не могут оформить туристическую визу представителям СМИ, предупреждают в «Проект Пхеньян».

Что пишут туристы о корейских пляжах?

Первые российские туристы, которые поехали в Вонсан на прошлой неделе, еще не успели оставить отзывы (с интернетом в Северной Корее не очень). Единственный отзыв отдыхающей россиянки, который удалось найти «Фонтанке», приводит «Первый канал».

«Нам все нравится. Море теплое, пляж чистый, за порядком следят, территория ухожена. Кормят очень даже вкусно, на убой», — сообщила туристка Павла Гамбаль.

Есть и более впечатляющие отзывы: лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал курорт как «величайшее достижение года», а официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik» назвала Вонсан фантастическим.

Туристы, посетившие курорт Расон (такие туры тоже есть в ассортименте операторов), удивляются большому количеству местных жителей на пляжах — даже в будние дни. По их словам, корейцы жарят шашлыки, включают колонки и на весь пляж орут караоке. Но можно предположить, что в образцово-показательном Вонсане, который в большей степени рассчитан на иностранных туристов, такой экзотики будет меньше.

Чем будут кормить?

Основой рациона в туре будет традиционная корейская кухня — бибимбап (рис со свежими овощами и яйцом), холодная гречневая вермишель нэнмён, бульгоги (жареная говядина или свинина, приготовленная на горелке прямо на столе), острая капуста кимчи и блюда из кальмара и осьминога.

«Качество пищи вполне приемлемое», — комментируют в «Восток Интур».

В отеле в Пхеньяне утром будет шведский стол, состоящий из комбинации китайской и европейской кухонь, а также местное пиво (полбутылки на человека, но за доплату можно заказать дополнительную порцию) и дистиллированная вода в запечатанных бутылках. Для вегетарианцев обещают отдельное меню, но об этом надо сказать заранее.

«Нормальная еда и немного местного кимчи и „лапши долголетия“ и всякие сало и мясо в кляре. Если не ожидать чего-то супер — вполне достойно», — рассказывает одна из путешественниц, недавно съездившая в тур в КНДР. Другие туристы рассказывают, что в туристических местах в Пхеньяне посиделки в баре обойдутся в 50 долларов, пивной сет — 10 долларов.

Туристам рекомендуют взять с собой орешки и шоколадные батончики, «чтобы разнообразить свой рацион и скоротать время во время длительных переездов», а также «базовые средства для устранения проблем с желудком и пищеварением, которые могут возникнуть вследствие встречи с незнакомой пищей».

Суп из собаки

Отдельная история, которая вызывает вопросы, — традиционные для обеих Корей и Китая блюда из собак. Будут ли туристам предлагать их?

И да, и нет. Дело в том, что и сами корейцы не едят собак постоянно. Это именно что традиционное блюдо. Допустим, как у нас пареная репа. Достать ее не проблема, хотя и далеко не в каждом магазине. Есть специальные фермы, которые ее выращивают, все в общих чертах понимают, как ее готовить и с чем есть, но все же, согласитесь, репа у нас — это редкость с оттенком чего-то доморощенного. Так же и с собаками в Корее.

На завтраках на шведских столах их не подают. Но если пойти с группой в ресторан традиционной кухни, почти наверняка одно-два блюда из собачатины там будет.

Скорее всего, рассказывают путешественники, это будет суп пряный суп посинтхан с большим количеством ароматных трав и томатным соусом, за которым определить именно что какой-то определенный вкус собаки вряд ли получится. Стоимость такого блюда — около 15 долларов. Есть ли разница в том, чтобы есть собаку или свинью — каждый решает сам.

Правда ли, что за фотографирование местных жителей могут наказать?

При посещении Северной Кореи придется учитывать довольно жесткие ограничения, о которых туроператоры обещают проинформировать накануне поездки.

«В стране действуют чрезвычайно строгие законы, и если вы нарушите эти законы, последствия могут быть очень серьезными», — предупреждают в «Восток Интур».

На самом деле, именно что нельзя фотографировать только военные зоны, контрольно-пропускные пункты или солдат крупным планом. Но рекомендуется и вежливо спрашивать у местных жителей, можно ли их запечатлеть. А еще лучше уточнить у гида, насколько приемлем снимок в конкретной ситуации.

Шанса сфотографировать что-то неприглядное, скорее всего, просто не будет. Нужно готовиться к тому, что осматривать достопримечательности самостоятельно не получится: маршрут строго регламентирован и перемещаться придется под строгим присмотром гида.

«Погулять „в составе группы“ дали три раза. Отдельно погулять — во-первых, времени не было, во-вторых, не то чтобы прям запрещали, но сопровождали», — рассказывает одна из туристок, недавно побывавшая в Пхеньяне.

«Тур выглядит как театральная постановка, где зрителю разрешено смотреть только в ту сторону, куда указывает экскурсовод», — отмечает другой путешественник, побывавший в мае на курорте Мазон.

Туроператоры также рекомендуют наладить хороший контакт с гидами, «проявляя истинный интерес к стране, уважая корейские традиции и обычаи, не задавая провокационных вопросов».

Настоятельно рекомендуется не ввозить любую литературу и публикации о КНДР, изданные в других зарубежных странах. Спутниковые телефоны, рации запрещены к ввозу в Северную Корею. Обязательно придется декларировать все электронные устройства (телефоны, ноутбуки, часы, планшеты и т. д.): декларации выдают в самолете.

А что со связью и интернетом?

Мобильные телефоны в КНДР ввозить можно, но просто так функционировать они не будут (у местного оператора нет роумингового соглашения с другими странами).

Сайт «Объясняем.РФ» рекомендует приобрести сим-карту оператора Koryolink, специально предназначенную для международных звонков. Однако путешественникам придется смириться с тем, что интернета в Северной Корее нет: Wi-Fi и роумингом воспользоваться не получится. Хотя в этом есть и свои плюсы: соцсети не отвлекают туристов от достопримечательностей, оптимистично отмечает портал. Оператор «Проект Пхеньян» тоже призывает видеть преимущество в цифровом детоксе.

«Восток Интур» в своей памятке уточняет, что Wi-Fi все же есть, но не во всех отелях и часто за отдельную плату (по словам одной из туристок, 10 минут интернета в холле отеля стоили 1,7 доллара). При этом за отправку писем с вложениями придется доплатить, а письма придется отправлять не из собственного ящика, а из ящика отеля.

Какие деньги с собой брать? Работают ли российские и иностранные банковские карты?

Официальная валюта КНДР — вона, но туристам пользоваться ей запрещено. Безналичной оплаты нет, банковские карты не работают, банкоматов тоже нет. Но в туристических магазинах и ресторанах, по сообщению туроператоров, принимают доллары, евро и китайские юани. Лучше иметь купюры небольшого номинала. При этом продавцы не принимают американские и китайские монеты, но берут евро.

Однако и это не точно. Так, один из туристов, посетивший Пхеньян осенью прошлого года, рассказывает, что оплату принимали только в юанях и туристов повезли в банк менять доллары.