Оставьте Алтай москвичам. Как бюджетно отдохнуть в Саянах: с невероятными видами, озерами, водопадами и снегом со сгущенкой

В «Ергаках» много горных озер Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

Пока Горный Алтай переполнен новыми туристами и цены там бешено растут, россияне открывают новые направления для отпусков. Тем более страна богата живописными местами. Одно из них находится в Красноярском крае: «Ергаки» — природный парк в Саянах, где туристов ждут горные озера, водопады, невероятные виды и многое другое. Корреспондент NGS.RU Елизавета Шаталова провела отпуск в «Ергаках» — получилось очень бюджетно.

Сутки в пути

Большая часть экотроп оборудована Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

В парке «Ергаки» я была год назад проездом, с первого взгляда влюбилась в Саяны, и мне захотелось узнать их получше. В сам парк я тогда попасть не смогла: с собаками туда не пускают, а девать пса было некуда. Так что пока родители поднимались к главной знаменитости экопарка — Висячему камню, я гуляла с ним возле визит-центра и уже планировала отпуск следующего года.

Полгода мы с подругами продумывали план похода. С мыслью, что придется нести рюкзаки на вершину, мы записались в спортзал. Заранее составляли список, что надо купить, и консультировались с теми, кто в походы ходил.

От Висячего камня открывается вид на озеро Радужное Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

Мне повезло: большинства трат я избежала, но вот подругам пришлось закупать трекинговые ботинки, которые стоят в районе 10 тысяч рублей, рюкзаки, спальники, газовую плитку и множество мелочей. Некоторые вещи нам одалживали опытные туристы. В итоге на подготовку пришлось потратить около 40–50 тысяч рублей, но если необходимое для похода у вас есть, можно уложиться в 10 тысяч рублей.

Меню и список продуктов для нас составил ChatGPT, так что нам оставалось только всё проверить и закупить. Еды мы взяли слишком много, часть пришлось оставить в горах. Зато идти обратно было удивительно легко.

В конце июля в горах лежит снег Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

Одежду лучше брать самую удобную и разную: погода в горах может меняться по пять - шесть раз в день, и надо быть к этому готовым. Мы брали специальные костюмы для походов, по паре футболок и штанов. Жарко в горах бывает, но шорты лучше не носить — вас или сожжет жестокое горное солнце, или съедят комары с оводами. Комары, кстати, — одно из главных отличий от Горного Алтая. В походе нас постоянно пытался кто-то покусать. Зато в «Ергаках», как утверждают другие туристы, нет клещей. Мы их тоже не встретили.

Есть еще несколько важных мелочей, которые нам очень помогли в походе. В первую очередь канистры: наша стоянка была прямо у горного ручья, но таскать всё время воду было бы очень неудобно.

Парк «Ергаки» цветет и в конце июня Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

Спасли нас и спортивные перчатки. Большинство тропинок оборудованы поручнями, но иногда приходится прыгать по камням и цепляться руками — в перчатках это намного удобнее. И одно из самых важных — солнцезащитный крем. Сгореть в горах можно за пару минут, так что нужно всегда быть настороже.

Добраться до экопарка можно несколькими путями.

Водопад «Жемчужина Саяна» находится по дороге к Висячему камню Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

Автобусы до парка ходят из Абакана, Красноярска и Кызыла. Мы просчитали несколько путей. Больше всего нам понравился вариант доехать до Красноярска на поезде, а потом пересесть на автобус Красноярск — Кызыл, который останавливается возле визит-центра парка. Обратно мы добирались таким же путем.

Отели, кафе и дикая природа

Озеро Радужное — одна из главных достопримечательностей парка Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

В основном в «Ергаках» отдыхают в палатках, но недалеко от начала тропы есть и отель — «Хозяин тайги». Номера там стоят от 3600 до 18 тысяч рублей. Там вас могут и покормить, и свозить с экскурсией в Каменный город.

Мы взяли с собой палатку — это сильно сэкономило нам деньги. Но стоять в «Ергаках», где захочется, нельзя. Как мы поняли, в первую очередь такое решение было принято из-за безопасности. Так что туристы живут на турбазах и платят за деревянные настилы. Возле визит-центра он стоит 150–200 рублей за ночь, а на турбазе «Жемчужина Саян» мы платили 700 рублей.

Закаты в горах могут завораживать Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

На турбазах есть уже установленные и вполне комфортные палатки, их аренда может стоить от 3 до 12 тысяч рублей за ночь. В горах есть кафе, бани, души и туалеты, так что расположиться можно с комфортом.

Перед тем как пойти по экотропе, нужно обязательно зарегистрироваться в визит-центре, чтобы МЧС знало, сколько вас и куда вы идете. Там же можно купить карту, чтобы лучше ориентироваться на тропах, и договориться об экскурсиях, если хочется. Даже оставить на хранение вещи: если понимаете, что весь вес на гору не занесете, можно его разделить.

Про Висячий камень есть много легенд Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

Большинство людей идут в «Ергаки» на один день — к Висячему камню, который застыл на краю вершины и будто вот-вот упадет. Это одна из точек оборудованной для туристов тропы длиной 7,5 километра. Кроме камня, на ней расположены озеро Радужное, Спящий Саян и перевал Художников.

Дорога в горах может быть разной сложности Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

По дороге к камню есть две турбазы: «Жемчужина Саян» и «Малая Буйба». Первая находится на тропе, каждый день по ней проходят десятки туристов. «Буйба» же более уединенная.

Еще одна турбаза — «Перевал», она находится на другой стороне горы, так что придется поднять все вещи в гору. Мы по пути поняли, что не сможем затащить рюкзаки в гору, и остановились в «Жемчужине».

Мифы и невероятные виды

Такой вид открывается с перевала Художников Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

В первый же день мы успели разложиться и сходить к камню. Погода была теплой, а в горах такое надо ловить. Дождь и ливень во время отпуска два раза менял нам планы, и вместо долгих прогулок мы читали книги в палатке и готовили чай под навесом. Из-за переменчивой погоды, если вы уходите из лагеря даже совсем не надолго, всё нужно прятать.

Сама тропа не трудная. За несколько дней мы видели и совсем малышей, которых мамы поднимали на гору на руках, детей разного возраста, старушек. Однажды мы, уставшие, спускаясь с гор в специальных ботинках и перчатках, встретили дедушку. Он был всего лишь в мокасинах и рубашке и, кажется, легко поднимался, покуривая сигарету. Так что в целом пройти по тропе сможет практически любой человек.

По пути оборудованы места для отдыха, есть ручьи, в которых можно набрать воду. И отовсюду раздается: «Здравствуйте!» — приветствовать друг друга на тропе нужно обязательно.

В горах камни и деревья покрыты мхом Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

Главной опасностью парка «Ергаки» считаются медведи. Периодически туристы их встречают, а бывали и случаи нападения. Экопарк огромный — больше 300 тысяч гектаров тайги, и медведи в тайге, конечно же, встречаются. Но места, где гуляли мы, популярны, там всегда много туристов, и медведи к ним не приближаются.

«За перевал Художников ходить не нужно, — объясняла нам одна из сотрудниц парка. — Туда ходят только большими группами из-за высокой опасности медведей. Обязательно нужны ракетницы».

В «Ергаках» можно встретить не только зверей, но и интересных насекомых — эти мотыльки явно делают вид, что они кусочки березовой коры Источник: Екатерина Борщева

На сам же перевал Художников туристы поднимаются часто, и это вполне безопасно. С него можно спуститься на плато и пройти по нему — об этом мы узнали прямо на перевале.

«Мне там альпинисты сказали, что есть другая дорога, — кричала нам издалека женщина, ведя за собой немного растерянных родственников. — Надо вон там повернуть — так быстрее будет. Главное — не потеряться».

Женщина указала на протоптанную тропинку, а мы посмотрели на время. До заката оставалась еще пара часов. Идти обратно по насыпи, по которой мы поднимались, не хотелось, так что мы решили пойти искать неизвестную для нас дорогу. Это, конечно, был риск, но как в горах без приключений.

Одна из вершин похожа на профиль человека Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Спустя пару неудачных попыток мы нашли красные метки, которые и вывели нас к палаточному лагерю. До заката мы еле успели, зато нам открылся прекрасный вид на Спящего Саяна.

По легенде, которая написана на стенде у входа на экотропу, Саян был мужчиной, который защищал леса, разговаривал с животными. Однажды он умер, и боги не смогли найти ему замену, так что обратили его в камень — сегодня в силуэте горы можно разглядеть его профиль. А Висячий камень — это сердце богатыря, и когда оно упадет, Спящий Саян проснется.

В интернете много и других версий легенды о Висячем камне и Спящем Саяне, так что не понятно, какая оригинальная и есть ли она вообще. Сама природа там сказочная и наталкивает на мысли о легендах — «Властелине колец», «Ведьмаке» и так далее.

Лес в «Ергаках» похож на сказочный Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

Отдых в «Ергаках» может быть самый разный. В один день мы сходили на водопад, который находился недалеко от нашего лагеря, а потом местные сотрудники турбаз показали нам другие интересные места поблизости. Например, посреди леса скрывается природное «джакузи» — заводь ручья с пузырьками. Вода, там, конечно же, ледяная, но в жаркую погоду это то, что нужно.

Вдалеке от официальных тропинок есть озеро без названия с чистой и, что самое удивительное, теплой водой. Там уже можно поплавать, но на песочке не полежать — могут съесть оводы.

Десерт из снега — идеальный вариант в жаркую погоду Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Дальше мы уже исследовали маршруты сами. Практически все пути помечены — нужно ориентироваться на красные или желтые метки. Много приходилось лазать по большим камням, что вызывало какой-то детский восторг. А возле Карового озера в конце июня еще лежит чистый снег: если взять с собой сгущенку, можно сделать вкуснейший десерт, похожий на пломбир.

В «Ергаках» есть целые поляны «огоньков» Источник: Екатерина Борщева / NGS.RU

Природа в «Ергаках» отличается от Горного Алтая. В конце июня там как будто только весна: огромные поляны усеяны «огоньками», анютиными глазками и десятками других цветов. Куцые сосны стремятся вверх, круглые сутки поют разные птицы. С перевалов открывается вид на горы без конца и края. В таких местах кажется, что цивилизации с шумными машинами, тяжелым воздухом и бесконечным потоком людей не существует.

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