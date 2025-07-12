Как избежать штрафов не выходя из дома — способы

Чаще всего штраф можно получить за незаконную перепланировку жилья Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Штраф россияне могут получить, даже не выходя из дома и зачастую из-за невнимательности, а иногда из-за незнания законов. Эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь рассказал, за что конкретно могут штрафовать граждан.

Люди могут быть не в курсе многих моментов ЖКХ, пока не получат предписание или постановление об административном правонарушении. Чаще всего штраф можно получить за незаконную перепланировку жилья.

«Если вы решили сделать перепланировку квартиры — объединили кухню с комнатой, убрали стену или переделали санузел — и не согласовали это официально, то это считается нарушением. За такое могут наложить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей. Подробнее об этом можно почитать в статье 7.21 КоАП РФ», — предупредил эксперт.

Помимо этого, нарушением будет считаться и то, если вы используете жилье не по назначению. Например, квартира оформлена под офис или гостиницу, создавая шум и собирая толпы людей. Это будет считаться нарушением по статье 7.21 КоАП РФ, за которое может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на граждан от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Штрафом также карается курение в подъезде или у мусоропровода — от 500 до 1,5 тысячи рублей, указано в статье 6.24 КоАП РФ.

По информации эксперта, несмотря на отсутствие прямого запрета на курение в пределах квартиры, если оно происходит не в местах общего пользования, существует вероятность, что дым может выходить за пределы квартиры, например, через систему вентиляции или при длительном проветривании. В таком случае это может стать основанием для защиты интересов соседей и на нарушителя могут подать в суд. Размер компенсации определяется судом индивидуально, и в практике встречаются суммы от 5 до 15 тысяч рублей.

Причиной штрафа нередко становятся и четвероногие любимцы. Например, если ваша собака постоянно лает ночью и мешает соседям спать, то владельца могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 тысячи рублей по статье 6.4 КоАП РФ. Кроме того, существуют региональные штрафы за нарушение режима тишины. Например, в Москве может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Еще неприятное предписание можно получить и за то, что вы не соблюдаете требования к содержанию домашних животных, включая ненадлежащую уборку квартиры. Сначала за такое нарушение придет предупреждение, а в последующие разы штраф по статье 8.52 КоАП РФ от 1,5 до 3 тысяч рублей. Если же из-за антисанитарии начнут страдать соседи по лестничной площадке и эта ситуация будет причинять вред их жизни и здоровью, штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей, передает «Прайм».