Странный объект появился в небе над Крымом: кадры

НЛО сняли на фото Источник: ЧП / Крым / Telegram

В небе над Крымом заметили неизвестный объект, который оставлял в небе след в виде спирали. Очевидцы сняли НЛО на фото и видео. Объект заметили из разных городов полуострова, некоторых напугало уведенное.

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Вероятно, крымчане наблюдали запуск ракеты Falcon 9 Илона Маска. Ракета успешно вывела на орбиту новую партию из 53 мини-спутников для системы Starlink, которая обеспечивает глобальное интернет-покрытие. Об этом сообщила компания SpaceX.

Зрелище было красивым Источник: Жесть Крым / Telegram

Это уже 50-й запуск спутников Starlink с мая 2019 года. Каждый спутник весит 290 килограмм и входит в орбитальную группировку SpaceX. За всё время SpaceX запустила более 2759 спутников Starlink, хотя некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты. На данный момент около 2500 аппаратов работают на орбите.

В небе над разными городами иногда появляются необычные объекты. Мы писали о том, как жители нескольких российских регионов заметили светящийся голубой шар с рассеивающимися кругами.