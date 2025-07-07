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Страна и мир Странный объект появился в небе над Крымом: кадры

Странный объект появился в небе над Крымом: кадры

Объясняем, что это могло быть

97
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НЛО сняли на фото | Источник: ЧП / Крым / TelegramНЛО сняли на фото | Источник: ЧП / Крым / Telegram

НЛО сняли на фото

Источник:

ЧП / Крым / Telegram

В небе над Крымом заметили неизвестный объект, который оставлял в небе след в виде спирали. Очевидцы сняли НЛО на фото и видео. Объект заметили из разных городов полуострова, некоторых напугало уведенное.

Источник: ЧП / Крым / TelegramИсточник: ЧП / Крым / Telegram
Источник: ЧП / Крым / TelegramИсточник: ЧП / Крым / Telegram
Источник: ЧП / Крым / TelegramИсточник: ЧП / Крым / Telegram
+1
Источник: ЧП / Крым / TelegramИсточник: ЧП / Крым / Telegram

Вероятно, крымчане наблюдали запуск ракеты Falcon 9 Илона Маска. Ракета успешно вывела на орбиту новую партию из 53 мини-спутников для системы Starlink, которая обеспечивает глобальное интернет-покрытие. Об этом сообщила компания SpaceX.

Зрелище было красивым

Источник:

Жесть Крым / Telegram

Это уже 50-й запуск спутников Starlink с мая 2019 года. Каждый спутник весит 290 килограмм и входит в орбитальную группировку SpaceX. За всё время SpaceX запустила более 2759 спутников Starlink, хотя некоторые из них вышли из строя или сошли с орбиты. На данный момент около 2500 аппаратов работают на орбите.

В небе над разными городами иногда появляются необычные объекты. Мы писали о том, как жители нескольких российских регионов заметили светящийся голубой шар с рассеивающимися кругами.

Посмотрите, как ракета Илона Маска взорвалась в небе над Атлантическим океаном.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Илон Маск Ракета НЛО
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