Как спланировать отпуск на 2026-й год? Загляните в календарь выходных и праздников

31 декабря будет выходной Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Проект постановления размещен на общественное обсуждение.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — говорится в сообщении Минтруда.

Благодаря этому новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Более того, россиян ждут еще пять длинных выходных в году:

в феврале будет три нерабочих дня подряд — с 21 по 23 число;

в марте также будут длинные выходные — с 7 по 9 число;

в мае россияне будут отдыхать дважды по 3 дня — с 1 по 3 и с 9 по 11;

в июне вновь будет три выходных — с 12 по 14 число.

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Отдых можно продлить использовать для этого дни между выходными в мае, взяв отпуск. Однако с точки зрения расчета отпускных — это не самый удачный месяц, так как в нем мало рабочих дней. Именно от количества рабочих дней в месяце, когда сотрудник уходит в отпуск, зависит размер выплат.