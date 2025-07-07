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Страна и мир Как спланировать отпуск на 2026-й год? Загляните в календарь выходных и праздников

Как спланировать отпуск на 2026-й год? Загляните в календарь выходных и праздников

Минтруд ждет его одобрения

2 457
7 комментариев
31 декабря будет выходной | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU31 декабря будет выходной | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

31 декабря будет выходной

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Проект постановления размещен на общественное обсуждение.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — говорится в сообщении Минтруда. 

Благодаря этому новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Более того, россиян ждут еще пять длинных выходных в году:

  • в феврале будет три нерабочих дня подряд — с 21 по 23 число;

  • в марте также будут длинные выходные — с 7 по 9 число;

  • в мае россияне будут отдыхать дважды по 3 дня — с 1 по 3 и с 9 по 11;

  • в июне вновь будет три выходных — с 12 по 14 число.

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Отдых можно продлить использовать для этого дни между выходными в мае, взяв отпуск. Однако с точки зрения расчета отпускных — это не самый удачный месяц, так как в нем мало рабочих дней. Именно от количества рабочих дней в месяце, когда сотрудник уходит в отпуск, зависит размер выплат.

В этом же году следующих длинных выходных придется ждать до ноября. 4 числа россияне будут отмечать День народного единства.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Новый год Календарь Выходные Минтруд Каникулы
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Комментарии
7
Гость
1 июля, 09:42
Всего две недели? Скоро большинство промышленных и с/х предприятий по всей стране уйдут на бессрочные каникулы.
Гость
1 июля, 09:59
бюджетники себя не обидят - молодцы
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