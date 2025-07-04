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Страна и мир В России предложили сократить рабочий день на час

В России предложили сократить рабочий день на час

Законопроект коснется граждан, работающих в пятидневку

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2 комментария
Многие работодатели уже практикуют сокращенный рабочий день в пятницу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие работодатели уже практикуют сокращенный рабочий день в пятницу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие работодатели уже практикуют сокращенный рабочий день в пятницу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В России предложили сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе. Автором инициативы выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым. Законопроект внесут в палату парламента.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время законодательство не предусматривает сокращение продолжительности рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе, но и запрет на это сокращение отсутствует, если соблюдаются основные требования по длительности трудовой недели.

Многие работодатели практикуют сокращенный рабочий день в пятницу при пятидневной рабочей неделе, но при этом не превышают 40-часовую рабочую неделю. Депутаты считают, что сокращенный рабочий день в пятницу будет способствовать росту удовлетворенности персонала и позволит сотрудникам набраться сил к началу новой недели, передает РИА Новости.

«Сегодня, по данным опросов, лишь примерно в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на 1 час. При этом сокращенный рабочий день по пятницам — один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда», — подчеркнул Нилов.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Работа Сокращенная неделя Госдума Законопроект
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Комментарии
2
Гость
50 минут
Предложили, это ещё не узаконили ! Депутатам ГД лишь бы о себе заявить накануне Выборов.
Гость
20 минут
Мы давно так работаем.Правда обед на 10 минут меньше.
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