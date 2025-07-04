В России предложили сократить рабочий день на час

Многие работодатели уже практикуют сокращенный рабочий день в пятницу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В России предложили сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе. Автором инициативы выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым. Законопроект внесут в палату парламента.

«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время законодательство не предусматривает сокращение продолжительности рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе, но и запрет на это сокращение отсутствует, если соблюдаются основные требования по длительности трудовой недели.

Многие работодатели практикуют сокращенный рабочий день в пятницу при пятидневной рабочей неделе, но при этом не превышают 40-часовую рабочую неделю. Депутаты считают, что сокращенный рабочий день в пятницу будет способствовать росту удовлетворенности персонала и позволит сотрудникам набраться сил к началу новой недели, передает РИА Новости.