В России предложили сократить рабочий день на час

В России предложили сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе. Автором инициативы выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым. Законопроект внесут в палату парламента.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 95 кодекса, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В настоящее время законодательство не предусматривает сокращение продолжительности рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе, но и запрет на это сокращение отсутствует, если соблюдаются основные требования по длительности трудовой недели.
Многие работодатели практикуют сокращенный рабочий день в пятницу при пятидневной рабочей неделе, но при этом не превышают 40-часовую рабочую неделю. Депутаты считают, что сокращенный рабочий день в пятницу будет способствовать росту удовлетворенности персонала и позволит сотрудникам набраться сил к началу новой недели, передает РИА Новости.
«Сегодня, по данным опросов, лишь примерно в трети российских компаний продолжительность рабочего дня перед выходным сокращена на 1 час. При этом сокращенный рабочий день по пятницам — один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда», — подчеркнул Нилов.