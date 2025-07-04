Это вам не фенечки! Чиновница ушла с госслужбы и создала бренд украшений из японского бисера

Любовь к бисеру у талантливой мастерицы уже давно. Но только недавно это стало для нее больше чем просто хобби Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Как-то в студенческие годы Дина Амандыкова из Тюмени увидела книгу о бисероплетении. Попросила посмотреть, а потом и почитать. И это так вдохновило, что спустя время она создала свои первые украшения. Но в этой творческой истории случился многолетний перерыв. А несколько лет назад бисер снова появился в жизни Дины — на этот раз надолго. О Дине и ее молодом бренде украшений рассказывают наши коллеги из 72.RU.

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Милые брелоки и серьезная работа

Ненадолго вернемся в прошлое, когда Дина Амандыкова училась в университете. Как-то у девушки с потока она увидела увесистую книгу — та держала ее в руках. Захотелось посмотреть, полистать.

Сейчас Дина создает красоту из бисера, изготовленного вручную в далекой Японии. Но начинала она когда-то с самых простых и дешевых крошечных бусин Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Я посмотрела [эту книгу], а потом попросила ее на несколько дней почитать. Так мне это понравилось! Начала искать бисер, нашла в швейных магазинах. Он такой кривенький был. Но попробовала из него сделать что-нибудь, мне понравилось. Не знала тогда, что такое английская нитка, плела на обычную. Дарила всякие брелочки всем своим одногруппницам. Ту книгу я потом купила. Не пользуюсь ею, но все равно ее люблю, — вспоминает наша собеседница.

Постепенно это хобби отошло на второй план, а после и вовсе ушло из жизни Дины. После окончания вуза она некоторое время проработала в институте, а потом — в кадастровой палате. Именно оттуда, с госслужбы, она уволилась по собственному желанию в ноябре прошлого года.

— Года три-четыре назад наткнулась на сайты про бисер и увидела там японский ювелирный, о котором раньше никогда не слышала. Он красивый, очень ровный, а цветовая палитра просто какая-то невероятная. Взяла немного — на пробу. Начала делать первые украшения, — продолжает мастерица.

Со временем она поняла, что совмещать основную работу с бисерным хобби ей стало сложно, пропал интерес. Об увольнении Дина раздумывала около года. И в итоге решилась.

Какое-то время мастерица совмещала работу в офисе с созданием сережек и колец. В какой-то момент пришлось сделать выбор. Украшения победили Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Было страшно потерять стабильность. Да, зарплата была небольшая, но приходила ежемесячно. Я боялась потерять эту стабильность. А потом уже, когда ушла, думала: «Боже, что я там делала столько лет?» Рада, что решилась, и ни разу об этом не пожалела, — заверила наша героиня.

Примерно тогда же, в прошлом году, Дина захотела проявиться, сделать так, чтобы ее украшения увидела и заметила вся Тюмень. Так началось участие в различных выставках, маркетах.

Какая нежность! Каждому времени года — своя цветовая палитра. Это рассказ про теплую весну и беззаботное лето Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Бесценные расходники и источники вдохновения

Участие в первом маркете случилось в начале прошлого лета. И неожиданно для Дины ее дебют оказался успешным.

— Помню, прекрасная погода, праздник, выходной, все едут на дачу, а я там. Продала все украшения и была абсолютно счастлива, что поучаствовала, что решилась на это. Для меня это был большой шаг, — призналась она.

Уже после создательница бус, браслетов, колец и сережек узнала, что те же маркеты — история круглогодичная, и в некоторых случаях их организаторы проводят строгий отбор мастеров, которые будут выставляться. Нужно пройти своеобразный кастинг, помимо арендной платы за место.

После недавнего маркета запасы уже готовых украшений заметно поредели. Тем не менее есть что красивого вам показать. Например, вот Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Перед вами — запчасти будущего украшения. Как думаете, что это будет? Источник: Ирина Шарова / 72.RU Дина разобрала уже частично готовое, чтобы его усовершенствовать Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Запасы расходников для украшений нужно пополнять каждый месяц-полтора. Например, сейчас в Тюмень едет бандероль ценностью в пару десятков тысяч рублей. Самый дорогой — японский ювелирный бисер. Его на небольшом заводе в городе Фукуяма вручную изготавливают 80 мастеров. Компания Miyuki славится своими стеклянными бусинами на весь мир.

Miyuki — это Swarovski в мире бисера. Выглядит роскошно, продается по впечатляющей цене Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Без фурнитуры, как вы понимаете, дело тоже не обходится Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Это лучший бисер, самый красивый и качественный. Но очень дорогой. На старте я собирала свои запасы расходников буквально с нуля, что довольно затратно. Например, подставки для украшений (для участия в маркетах) я покупаю хорошие, чтобы все смотрелось эстетично. И окружающие это замечают, им нравится, — уверена Дина.

Каждые пару месяцев она готовит новую коллекцию украшений: постоянных и потенциальных покупателей нужно удивлять и очаровывать. Вдохновение черпает в Pinterest, но не только.

Как и без специальных инструментов — чтобы загибать нужные детали и крепить эту самую фурнитуру Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Наблюдаю за женщинами нашего города. Общаюсь со своими покупательницами. И, знаете, все они такие потрясающе красивые, просто глаз не отвести. Как будто проходят какой-то отбор. Шикарные, стильные, это восторг, — с улыбкой говорит Дина.

Сапожник без сапог и насыщенные будни

Работа с бисером кропотливая, требующая усидчивости и большого количества свободного времени. На самое простое украшение (типа плоского кольца) у мастерицы уходит около часа, создание сложного (роскошное колье) — в несколько раз более затратно по времени.

— В день стараюсь делать хотя бы пару украшений. Но случается так, что не удается, я мама троих детей. И есть негласное правило: вечер всегда провожу с семьей, — поделилась мастерица. — Долгое время в плане украшений я была, так сказать, сапожником без сапог и только с недавних пор начала оставлять что-то для себя. Ношу с удовольствием.

Собрать тысячи бисеринок воедино — кропотливая работа. И огромная, просто колоссальная нагрузка на зрение Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Внимание к деталям очень важно. Нужно аккуратно запаять край лески, чтобы все было красиво Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Процесс ценообразования — штука тонкая. За основу берется стоимость бисера, исходя из его веса. Себестоимость этой заготовки объемного кольца — около 1500 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Случается, — признается Дина, — что покупательницы просят создать для них эксклюзивное украшение — которого нет и никогда не было в продаже. И, если мастерица понимает, что это будет ей по силам, откликается на такую просьбу.

— Один раз девушка подошла на маркете и спросила, смогу ли я сделать для нее объемное сердечко, но не очень аккуратно. На мой вопрос «Зачем ей это?» она ответила просто: «Хочу подарить, но чтобы подумали, что это сделала я». А потом она куда-то потерялась. Возможно, и правда справилась сама. А из ювелирного бисера, который использую я, просто невозможно сделать некрасиво: там каждая бусинка идеальная, как на подбор, — объяснила Дина Амандыкова.

Как видите, все сердечки тут — идеально ровные (и никак иначе). Кстати, сколько штук насчитали? Пишите в комментариях Источник: Ирина Шарова / 72.RU

По ее словам, спрос на украшения из ювелирного бисера есть круглый год. Меняются лишь предпочтения по цветовой палитре. Летом это что-то светлое или яркое, осенью в ходу теплые природные оттенки, а зимой душа просит праздника — чтобы сверкать ярче звезд.

Несмотря на опыт, иногда мастерица разбирает уже частично готовое украшение — чтобы сделать его красивее и удобнее в носке. А еще ей до сих пор сложно бывает установить цену.

Стоимость украшений, кстати, разная. От 1600 рублей за лаконичные чокеры до 17 000 рублей — за роскошное колье. Серьги в среднем — 2500—3000 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— До сих пор с этим мучаюсь. Особенно, когда нужно повышать цены (из-за подорожания расходников и т. д.). Существуют предрассудки, что бисер не может стоить дорого. Окей, за пять граммов моего золотого бисера сейчас нужно отдать около 700 рублей, а из этого даже пару колец не сделаешь, — объяснила наша собеседница.

География бандеролей с заказами и большая мечта

У Дины Амандыковой помощников пока нет, но она очень бы этого хотела. Прежде всего, чтобы кто-то брал на себя изготовления части украшений. Нужны и специалисты, которые бы круто вели соцсети, — глава ELEM понимает, как важно грамотное продвижение в Сети.

Роль мастерской для Дины сейчас выполняет гостиная дома. Именно там находится святая святых — рабочий стол и шкаф с расходниками Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Изначально у меня была цель: показать окружающим, что бисер — это не только что-то пестрое из детства. На самом деле это очень изящно и красиво, это стильно. Уже отправляла свои украшения в Томск, Нижневартовск, Петербург и Москву. Конечно, хочется, чтобы обо мне узнало как можно больше людей, — признается она.

Обычно бисер фасуют по пять граммов. Но есть и 15–20-граммовые кулечки с микробусинками разных цветов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Некоторые мастера хранят бисер в специальных баночках. Это удобно Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Кстати, бисер официально перестал для Дины быть просто хобби, когда она зарегистрировалась как самозанятая. Ее серьги, кольца и колье сверкают в витринах магазинов на главной улице города.

Какое будущее ждет бренд мастерицы — никто не знает наверняка. Но кое в чем она уверена на все 100%.

Заниматься тем, что любишь, — настоящее счастье, и Дина Амандыкова знает это на личном опыте Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Сейчас у меня есть абсолютная уверенность, что я на своем месте. И ни капли не жалею [о решении уволиться из найма] и не жалела, даже когда были сложные времена. Если есть сомнения, стоит ли заниматься тем или иным делом, нужно обязательно попробовать. Пока не попробуешь — не узнаешь, — подытожила наша героиня.