Это вам не фенечки! Чиновница ушла с госслужбы и создала бренд украшений из японского бисера

Как-то в студенческие годы Дина Амандыкова из Тюмени увидела книгу о бисероплетении. Попросила посмотреть, а потом и почитать. И это так вдохновило, что спустя время она создала свои первые украшения. Но в этой творческой истории случился многолетний перерыв. А несколько лет назад бисер снова появился в жизни Дины — на этот раз надолго. О Дине и ее молодом бренде украшений рассказывают наши коллеги из 72.RU.
Милые брелоки и серьезная работа
Ненадолго вернемся в прошлое, когда Дина Амандыкова училась в университете. Как-то у девушки с потока она увидела увесистую книгу — та держала ее в руках. Захотелось посмотреть, полистать.
— Я посмотрела [эту книгу], а потом попросила ее на несколько дней почитать. Так мне это понравилось! Начала искать бисер, нашла в швейных магазинах. Он такой кривенький был. Но попробовала из него сделать что-нибудь, мне понравилось. Не знала тогда, что такое английская нитка, плела на обычную. Дарила всякие брелочки всем своим одногруппницам. Ту книгу я потом купила. Не пользуюсь ею, но все равно ее люблю, — вспоминает наша собеседница.
Постепенно это хобби отошло на второй план, а после и вовсе ушло из жизни Дины. После окончания вуза она некоторое время проработала в институте, а потом — в кадастровой палате. Именно оттуда, с госслужбы, она уволилась по собственному желанию в ноябре прошлого года.
— Года три-четыре назад наткнулась на сайты про бисер и увидела там японский ювелирный, о котором раньше никогда не слышала. Он красивый, очень ровный, а цветовая палитра просто какая-то невероятная. Взяла немного — на пробу. Начала делать первые украшения, — продолжает мастерица.
Со временем она поняла, что совмещать основную работу с бисерным хобби ей стало сложно, пропал интерес. Об увольнении Дина раздумывала около года. И в итоге решилась.
— Было страшно потерять стабильность. Да, зарплата была небольшая, но приходила ежемесячно. Я боялась потерять эту стабильность. А потом уже, когда ушла, думала: «Боже, что я там делала столько лет?» Рада, что решилась, и ни разу об этом не пожалела, — заверила наша героиня.
Примерно тогда же, в прошлом году, Дина захотела проявиться, сделать так, чтобы ее украшения увидела и заметила вся Тюмень. Так началось участие в различных выставках, маркетах.
Бесценные расходники и источники вдохновения
Участие в первом маркете случилось в начале прошлого лета. И неожиданно для Дины ее дебют оказался успешным.
— Помню, прекрасная погода, праздник, выходной, все едут на дачу, а я там. Продала все украшения и была абсолютно счастлива, что поучаствовала, что решилась на это. Для меня это был большой шаг, — призналась она.
Уже после создательница бус, браслетов, колец и сережек узнала, что те же маркеты — история круглогодичная, и в некоторых случаях их организаторы проводят строгий отбор мастеров, которые будут выставляться. Нужно пройти своеобразный кастинг, помимо арендной платы за место.
Запасы расходников для украшений нужно пополнять каждый месяц-полтора. Например, сейчас в Тюмень едет бандероль ценностью в пару десятков тысяч рублей. Самый дорогой — японский ювелирный бисер. Его на небольшом заводе в городе Фукуяма вручную изготавливают 80 мастеров. Компания Miyuki славится своими стеклянными бусинами на весь мир.
— Это лучший бисер, самый красивый и качественный. Но очень дорогой. На старте я собирала свои запасы расходников буквально с нуля, что довольно затратно. Например, подставки для украшений (для участия в маркетах) я покупаю хорошие, чтобы все смотрелось эстетично. И окружающие это замечают, им нравится, — уверена Дина.
Каждые пару месяцев она готовит новую коллекцию украшений: постоянных и потенциальных покупателей нужно удивлять и очаровывать. Вдохновение черпает в Pinterest, но не только.
— Наблюдаю за женщинами нашего города. Общаюсь со своими покупательницами. И, знаете, все они такие потрясающе красивые, просто глаз не отвести. Как будто проходят какой-то отбор. Шикарные, стильные, это восторг, — с улыбкой говорит Дина.
Сапожник без сапог и насыщенные будни
Работа с бисером кропотливая, требующая усидчивости и большого количества свободного времени. На самое простое украшение (типа плоского кольца) у мастерицы уходит около часа, создание сложного (роскошное колье) — в несколько раз более затратно по времени.
— В день стараюсь делать хотя бы пару украшений. Но случается так, что не удается, я мама троих детей. И есть негласное правило: вечер всегда провожу с семьей, — поделилась мастерица. — Долгое время в плане украшений я была, так сказать, сапожником без сапог и только с недавних пор начала оставлять что-то для себя. Ношу с удовольствием.
— Случается, — признается Дина, — что покупательницы просят создать для них эксклюзивное украшение — которого нет и никогда не было в продаже. И, если мастерица понимает, что это будет ей по силам, откликается на такую просьбу.
— Один раз девушка подошла на маркете и спросила, смогу ли я сделать для нее объемное сердечко, но не очень аккуратно. На мой вопрос «Зачем ей это?» она ответила просто: «Хочу подарить, но чтобы подумали, что это сделала я». А потом она куда-то потерялась. Возможно, и правда справилась сама. А из ювелирного бисера, который использую я, просто невозможно сделать некрасиво: там каждая бусинка идеальная, как на подбор, — объяснила Дина Амандыкова.
По ее словам, спрос на украшения из ювелирного бисера есть круглый год. Меняются лишь предпочтения по цветовой палитре. Летом это что-то светлое или яркое, осенью в ходу теплые природные оттенки, а зимой душа просит праздника — чтобы сверкать ярче звезд.
Несмотря на опыт, иногда мастерица разбирает уже частично готовое украшение — чтобы сделать его красивее и удобнее в носке. А еще ей до сих пор сложно бывает установить цену.
— До сих пор с этим мучаюсь. Особенно, когда нужно повышать цены (из-за подорожания расходников и т. д.). Существуют предрассудки, что бисер не может стоить дорого. Окей, за пять граммов моего золотого бисера сейчас нужно отдать около 700 рублей, а из этого даже пару колец не сделаешь, — объяснила наша собеседница.
География бандеролей с заказами и большая мечта
У Дины Амандыковой помощников пока нет, но она очень бы этого хотела. Прежде всего, чтобы кто-то брал на себя изготовления части украшений. Нужны и специалисты, которые бы круто вели соцсети, — глава ELEM понимает, как важно грамотное продвижение в Сети.
— Изначально у меня была цель: показать окружающим, что бисер — это не только что-то пестрое из детства. На самом деле это очень изящно и красиво, это стильно. Уже отправляла свои украшения в Томск, Нижневартовск, Петербург и Москву. Конечно, хочется, чтобы обо мне узнало как можно больше людей, — признается она.
Кстати, бисер официально перестал для Дины быть просто хобби, когда она зарегистрировалась как самозанятая. Ее серьги, кольца и колье сверкают в витринах магазинов на главной улице города.
Какое будущее ждет бренд мастерицы — никто не знает наверняка. Но кое в чем она уверена на все 100%.
— Сейчас у меня есть абсолютная уверенность, что я на своем месте. И ни капли не жалею [о решении уволиться из найма] и не жалела, даже когда были сложные времена. Если есть сомнения, стоит ли заниматься тем или иным делом, нужно обязательно попробовать. Пока не попробуешь — не узнаешь, — подытожила наша героиня.
Рассказывали мы и про другие необычные увлечения. Например, хирург создал дома оранжерею с орхидеями, а рукодельница делает уникальных кукол по старинной технологии.