«Цены на такси просто смешные». Фотограф отдохнул в Узбекистане за 90 тысяч рублей — что его поразило

Вечерняя Бухара поражает своими видами Источник: Андрей Андерсен

Этой весной фотограф из Нижнего Новгорода Андрей Андерсен решил прикоснуться к восточной культуре и отправился в небольшое путешествие по Средней Азии. За девять дней он побывал в Ташкенте, Самарканде и Бухаре — каждый город оказался по-своему неповторим. Из отпуска Андрей привез множество красочных фото и море впечатлений. Каких — он рассказал нашим коллегам из NN.RU.

В Средней Азии Андрей раньше никогда не бывал, хотя в этих местах у него жили предки. Отправиться именно в Узбекистан он решил по нескольким причинам: из Нижнего туда летает прямой рейс, знакомые о стране отзываются крайне положительно, а список достопримечательностей огромен.

В общей сложности путешествие обошлось примерно в 90 тысяч рублей. За перелет туда и обратно с багажом на одного пришлось отдать 32 тысячи, еще порядка шести ушло на поезда между городами, 20 тысяч путешественник заплатил за гостиницы и около 30 тысяч потратил внутри страны — на еду, сувениры, проезд, туристический налог (500 рублей в день) и прочие вещи.

— У нас получилась очень насыщенная программа. Условно говоря, мы ни в чем себе не отказывали. А если учитывать еще и то, что летели в Узбекистан напрямую из Нижнего, по деньгам получилось нормально. Более того, за неделю до отправления билеты еще на восемь тысяч подешевели. У нас, конечно, всё было куплено заранее, но для спонтанной поездки это очень неплохой вариант, — заметил Андрей.

После трех с половиной часов в воздухе самолет приземлился в первой точке маршрута — Ташкенте. Столица Узбекистана встретила путешественников непривычной для жителей Центральной России жарой. Всё время их пребывания в стране температура держалась на уровне 38–40 градусов.

В центре Ташкента есть площадь, названная в честь полководца Амира Тимура Источник: Андрей Андерсен

— В один день случилось что-то вроде песчаной бури: ветки летали, поднялась пылища. Дождей после этого особо не было. Но климат сухой, поэтому погода переносится значительно легче. А если надеть рубашку с длинными рукавами и хороший головной убор, становится совершенно комфортно.

Города, в которых успел побывать турист, друг на друга совсем непохожи: Ташкент напоминает Нижний, Москву и Санкт-Петербург, в Самарканде обе культуры совмещены 50 на 50, а максимально прочувствовать атмосферу Востока можно в Бухаре.

— Мне, конечно, больше всего понравился Ташкент — показалось, как будто я возвращаюсь к себе домой в Питер (родной город Андрея. — Прим. ред.). То есть ощущение такое, что там всё привычно, как у нас. Но при этом Ташкент не так богат на исторические вещи. Основная центральная площадь была на ремонте, поэтому мы особо ничего не увидели. А в Самарканде и Бухаре достопримечательностей гораздо больше. В Бухаре центр города внесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Там можно на любую улочку зайти и найти что-нибудь интересное.

На этих улочках, в историческом центре Бухары, живут люди Источник: Андрей Андерсен Источник: Андрей Андерсен

Туристов в Узбекистане много — как из России, так и из других стран. Местные обходятся с ними вежливо и приветливо, а старшее поколение, хорошо владеющее русским языком, не против поддержать разговор. Молодежь же, по словам Андрея, по-русски уже говорит не очень и знает только базовые фразы. Тем не менее проблем с общением в чужой стране у него не возникло.

— В Узбекистане все очень вежливые: с тобой спокойно могут случайные люди на улице поздороваться. Мы как-то сидели на лавочке, а мимо проходила толпа то ли выпускников, то ли студентов. Каждый нам сказал «Здравствуйте», «Салам алейкум».

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Сервис в гостиницах тоже не подвел, а все вопросы решались максимально быстро. В каждом городе Андрей выбирал отели рядом с центром — везде хорошо убирались, вкусно кормили, а в Самарканде и Бухаре еще и удалось насладиться национальным стилем в оформлении интерьеров.

— Самое главное, что всё чисто, даже если где-то что-то немного «уставшее». Нет слоев пыли, непонятных пятен на белье, — рассказывает Андрей. — В Ташкенте у нас была очень хорошая гостиница с холодильником, телевизором, необходимыми принадлежностями. В Самарканде уже чуть поскромнее, но нас особо не парило: мы приходили в номер, обсуждали план на следующий день и ложились спать. А в Бухаре вообще самый душевный отель оказался — его хозяйка долго жила в Нижнем. Узнав, откуда мы, долго расспрашивала о городе. Очень мило и душевно с ней пообщались.

Гостиница «Узбекистан» находится в самом центре Ташкента Источник: Андрей Андерсен

Что туриста особенно порадовало, так это ситуация с транспортом. По словам туриста, проезд на метро в Узбекистане стоит около 15 рублей. В Ташкенте он специально купил карточку на 20 поездок в метрополитене, но воспользовался ей только два раза.

— Потом мы увидели, сколько стоит такси, и стали перемещаться исключительно на нем. Потому что цены на такси там просто смешные на фоне наших. С вокзала Бухары до самого города ехать где-то 15–20 километров — суммарно вышло на 350 рублей. И эта поездка оказалась самой дорогой за всё время нашего пребывания, чаще катались за 90, 100, 200 рублей. Мы в основном ездили на «Комфорте» — разница в цене небольшая, зато машина, как правило, с кондиционером, что просто спасение в такую жару, — рассказал Андрей.

Водители, по его словам, в основном молчаливые: ограничиваются стандартным набором приветствий и разговоров о жизни не ведут. А ситуация с пробками в Узбекистане совсем необычная: в Ташкенте — столице! — их не было в принципе, в то время как на дорогах Самарканда и Бухары часто возникали заторы. Удивило и отношение к пешеходам. Чтобы пропустить их через дорогу, автомобилисты, как правило, включают аварийную сигнализацию.

— Это значит, что водитель тебя видит, можно спокойно переходить. У нас иногда для этого «моргают», а там вот аварийку используют, — рассказал фотограф.

Если такси и общественный транспорт в Узбекистане дешевые, то продукты в магазинах, наоборот, обходятся дороже, причем некоторые — вполне ощутимо. Зато в кафе и ресторанах цены гораздо ниже, чем в России, а порции при этом огромные.

— Там по еде сильно дешевле и сильно больше, — отметил Андрей. — Мы пробовали плов в разных городах — везде был очень вкусный. А вот шашлыки мне не понравились. Мягко говоря, получилось очень скромно. Но зато классный люля-кебаб и салаты интересные: с овощами, орешками, какими-то специями. А друг пробовал шурпу (мясной бульон) — сказал, что божественная. Вкуснее всего, кстати, кормили в маленькой кафешке в Ташкенте, где собирались все: студенты, таксисты, другие люди. Там максимально дешево и быстро, но очень вкусно, и рейтинги у заведения высокие несмотря на общую простоту.

Из всех достопримечательностей в Узбекистане Андрея больше всего впечатлил Регистан — площадь в центре Самарканда с тремя медресе (религиозно-просветительское учреждение).

Площадь Регистан — одна из самых известных достопримечательностей Самарканда Источник: Андрей Андерсен

— На этой площади в девять часов вечера мы каждый день попадали на 20-минутное проекционное шоу с историей Узбекистана начиная с древних времен и заканчивая современностью. Площадь на это время перекрывают, а затем, когда она снова открывается, можно пройти туда за деньги и посмотреть, как здания подсвечиваются. Это, конечно, очень красиво: такие полутени, своды, мозаика. Натурально «Тысяча и одна ночь», — поделился турист.

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В Бухаре ему особенно понравилась цитадель Арк — древняя каменная крепость в центре города. Ее стены расположены под специфичным углом, а внутри сохранились фрагменты древних строений и руины старинных зданий.

Древняя крепость находится в самом центре Бухары Источник: Андрей Андерсен

В Ташкенте одно из самых ярких впечатлений на Андрея произвел жилой дом, который называется «Жемчуг». Это 16-этажное здание было построено в советские годы по экспериментальному проекту архитектора Офелии Айдиновой. Оно состоит из корпусов, посередине соединенных сквозными площадками.

Дом получил свое название от магазина «Жемчуг», который когда-то находился в нем Источник: Андрей Андерсен

— Мы 15 минут ждали, пока кто-то откроет дверь, прошмыгнули внутрь и встретили мужичка, который объяснил, откуда открываются лучшие виды. Каждые несколько этажей объединены внутренним двориком. Где-то сушатся одежды, где-то цветы растут, где-то стоит шахматный стол, — рассказал фотограф. — А «Жемчугом» он называется потому, что в советские времена здесь был одноименный магазин. До сих пор остались металлические буквы на фасаде.

С балконов дома открывается впечатляющий вид на город Источник: Андрей Андерсен

А еще в Ташкенте туриста поразил главный оперный театр имени Алишера Навои.

— Мы ходили на «Травиату», и артисты там поют — ну просто заслушаешься. Мы были под большим впечатлением.

В Ташкенте есть католический храм Источник: Андрей Андерсен

Разочаровало качество подсветки на многих достопримечательностях. По словам Андрея, создается ощущение, что над ней порой просто «не заморачиваются».

— Многие архитектурные памятники, красивые и яркие, почему-то очень слабо подсвечиваются. Тот же оперный театр по вечерам просто черный стоит. И такого много. Мне показалось, что некоторые вещи можно сделать интереснее.

В целом же впечатления от путешествия у туриста остались исключительно положительные: повезло и с отелями, и с едой, и с людьми.