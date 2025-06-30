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Страна и мир Названы города, в которых чаще всего пользуются мессенджером от ВК

Названы города, в которых чаще всего пользуются мессенджером от ВК

По данным аналитиков, число пользователей в MAX превысило 1 млн

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1 комментарий
Большинство используют платформу через смартфон | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUБольшинство используют платформу через смартфон | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Большинство используют платформу через смартфон

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Стало известно, где чаще всего в России используют новый мессенджер от ВК. Как оказалось, наиболее активны в МАХ жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Здесь зарегистрировано большое всего пользователей.

Всего количество зарегистрировавшихся на российской цифровой платформе преодолело отметку в 1 миллион.

По данным аналитиков компании, на мобильную операционную систему Android приходится 75% пользователей, на iOS — 23% и 2% — на версии для ПК. За несколько недель в мессенджере отправили 14 миллионов сообщений и сделали более 420 тысяч звонков. При этом средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут 6 секунд.

MAX — российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На платформе доступны мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей. В платформу также интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов для решения повседневных задач пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Если захотел поговорить с соседом по гаражу, просто стучу ему в дверь. Лучший мессенджер, скажу я вам.
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