Названы города, в которых чаще всего пользуются мессенджером от ВК

Большинство используют платформу через смартфон Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Стало известно, где чаще всего в России используют новый мессенджер от ВК. Как оказалось, наиболее активны в МАХ жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара. Здесь зарегистрировано большое всего пользователей.

Всего количество зарегистрировавшихся на российской цифровой платформе преодолело отметку в 1 миллион.

По данным аналитиков компании, на мобильную операционную систему Android приходится 75% пользователей, на iOS — 23% и 2% — на версии для ПК. За несколько недель в мессенджере отправили 14 миллионов сообщений и сделали более 420 тысяч звонков. При этом средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут 6 секунд.