У россиян есть возможность расплачиваться за рубежом не только наличными: о каких лайфхаках нужно знать туристам

Карта «Мир» работает не во всех странах дальнего зарубежья Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Во время отпуска за границей россияне чаще всего используют наличные, однако в популярных странах можно использовать и другие способы оплаты. Рассказываем, о каких еще вариантах могут не знать туристы.

Банковские карты и QR-коды

Карта «Мир» работает не во всех странах дальнего зарубежья. Однако оплату по этой карте теперь принимают в Венесуэле, на Кубе и во Вьетнаме.

Проблемы могут возникнуть с открытием карты зарубежного банка. Среди наиболее частых требований к будущим клиентам — договор с местным работодателем, налоговое резидентство или наличие адреса постоянного проживания в стране.

В некоторых странах банки предлагают карты для бытовых нужд без всяких формальностей, но с ограниченным функционалом и географией использования таких карт. В ОАЭ и в Сербии россияне могут оформить так называемые prepaid-карты — с их помощью есть возможность совершать покупки на территории страны, а пополнить их можно в отделении банка наличными.

Предоплаченная карта (prepaid card) — это особый банковский продукт, который представляет собой карту с предварительно зачисленными на нее денежными средствами. Такие карты похожи на подарочные карты торговых сетей или карты мобильных операторов. Особенности предоплаченных карт: не требуют открытия банковского счета и подписания договора;

оформляются без идентификации клиента;

имеют ограниченный лимит средств;

могут быть выпущены как в пластиковом, так и в виртуальном формате.

Еще один распространенный способ оплаты покупок за границей — с помощью QR-кода. Некоторые крупные российские банки для поездок в Турцию интегрировали такую функцию в свои приложения. Но перед поездкой рекомендуется уточнить все нюансы по работе сервиса.

Специальные сервисы и «пластиковые кошельки»

Помимо традиционных способов оплаты, таких как наличные и банковские карты, в некоторых странах существует возможность совершать операции с помощью специальных сервисов. Для этого необходимо зарегистрироваться, используя номер телефона, и приобрести сим-карту местного оператора. Такие сервисы доступны в Азербайджане, Аргентине, Армении, Грузии, Индонезии и других государствах.

Однако следует учитывать, что без местной банковской карты функционал таких сервисов может быть ограничен. Обычно с их помощью можно оплатить парковку и некоторые государственные пошлины.

В Китае можно оплачивать товары по QR-коду, используя местную сим-карту. Оплату таким способом можно производить через популярные в стране WeChat Pay или Alipay. Однако нет возможности пополнить их самостоятельно с российской банковской карты — расплачиваться можно, только если кто-то перевел вам деньги на ваш виртуальный кошелек.

WeChat Pay (официальное название — Weixin Pay) — платежный сервис и цифровой кошелек на основе популярного мессенджера WeChat в Китае. Некоторые способы оплаты через WeChat Pay: оплата с помощью QR-кода . Это быстро и удобно для покупок в магазинах и онлайн;

оплата через мини-программу . Пользователи могут покупать товары в онлайн-магазине продавца через офлайн-магазин, размещенный на WeChat;

оплата через официальный аккаунт. Продавцы могут привлекать новых покупателей, продвигая свой бренд и услуги.

Alipay — одна из крупнейших платежных систем в мире и ведущая в Китае. Создана в 2004 году компанией Alibaba Group. Она включает в себя: платежи и переводы . Мгновенная оплата в магазинах, кафе, на рынках, а также переводы друзьям по номеру телефона или QR-коду;

коммунальные и городские сервисы . Оплата света, воды, интернета, проезда в транспорте;

сервисы доставки и заказа билетов . Заказ еды, такси, билетов на поезд и многое другое прямо в приложении;

мини-программы . Встроенные приложения от других сервисов: аренда велосипедов, шеринговые самокаты, бронирование, госуслуги и другие;

финансовые услуги. Кошелек, банковские карты, кредиты, накопления, страховки. Для граждан России прямое пополнение Alipay из России банковской картой официально невозможно. Один из вариантов — использование Telegram-бота, который позволяет перевести юани с минимальной комиссией.

Также нередко для использования таких сервисов необходимо иметь «поручителя». Чтобы зарегистрироваться, нужно получить ссылку для регистрации от человека, у которого уже установлено такое приложение.

Еще туристам можно воспользоваться «пластиковыми кошельками», это так называемые дебетовые карточки для оплаты мелких покупок в супермаркетах и проезда в общественном транспорте. Например, это японские карты Suica и корейские Wowpass. Такими картами могут пользоваться как местные жители, так и туристы. Чтобы совершать платежи с помощью таких карт, нужно просто купить их в любом киоске и там же пополнить баланс.

Наличные

Наличка всегда остается самым надежным способом оплаты для туристов за границей, потому как этот способ не связан с техническими сбоями и различными блокировками.

«Это особенно актуально в условиях геополитической нестабильности и санкционного давления, когда правила обслуживания могут измениться в любой момент», — объясняет РИА Новости Роман Гареев, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова.