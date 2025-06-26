Наши люди в команде Трампа? Как племянница российского олигарха вышла замуж за американского политика

Необычная пара привлекла много внимания прессы Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа, Дарья Селенская / Городские медиа, state.gov, Юлия Кириллова / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По версии британского издания The Telegraph, Юлия Кириллова, племянница бывшего совладельца «Башкирской содовой компании» (БСК) Сергея Черникова, оказалась супругой влиятельного чиновника из команды Дональда Трампа. Как выяснил UFA1.RU, ее мать при этом до сих пор ведет крупный бизнес в Башкирии. Подробности — в материале наших коллег.

Заграничный принц

По сведениям The Telegraph, муж Юлии Кирилловой — заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Даррен Битти. Этот пост входит в структуру Госдепартамента. Битти работает под началом главы внешнеполитического ведомства Марко Рубио и считается близким к президенту Дональду Трампу.

Карьерный путь политика связан с правыми кругами США. В 2018 году, как писало издание BBC, он лишился должности спичрайтера Трампа после слухов о его выступлении на конференции с участием белых националистов, но позже вернулся в публичную политику.

Он основал консервативное издание Revolver и выступает с пророссийскими и прокитайскими заявлениями. На нынешнем посту Битти прославился участием в закрытии Управления по борьбе с манипуляциями и вмешательством в иностранную информацию.

Даррен Битти Источник: state.gov

По данным британской прессы, он продвигает идею сближения России и США в культурной сфере: например, в хоккее и балете. The Telegraph указывает, что его взгляды даже «вызвали тревогу» у коллег по Госдепартаменту. Свой нынешний пост Битти получил 3 февраля 2025 года, за неделю до этого, 28 января, Юлия Кириллова на своей странице в соцсети сообщила о переезде в Вашингтон.

В Америке имя этой женщины мало кому что-то скажет, однако в деловых кругах Башкирии и России ее семья хорошо известна. Юлия родилась 22 апреля 1992 года, указано на ее старой странице во «ВКонтакте». Ее мать — Наталья Кириллова, сестра миллиардера и экс-акционера БСК Сергея Черникова. Об отце Юлии известно только его имя — Евгений, которое можно установить по ее отчеству в ЕГРЮЛ.

Юлия в 2024 году Источник: Юлия Кириллова / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Своим родным городом Кириллова указала Москву. Именно туда в середине 1990-х переехал и сам Черников. Он начинал с бизнеса в Стерлитамаке: владел ломбардом, мебельным магазином и контролировал местную свалку через предприятие «Резерв».

Его мать, Лидия Черникова, также была вовлечена в семейный бизнес: работала главным бухгалтером «Резерва», а в восьмидесятые-девяностые, по воспоминаниям местных жителей, управляла неким предприятием в городе. В одном из редких интервью ее сын также упоминал, что в те годы мать была «руководителем одного маленького предприятия» (UFA1.RU не удалось выяснить, какого именно).

Юлия училась в московском лицее «Москвич», а в 16 лет, как она рассказала The Times, покинула Россию. Первые снимки из-за рубежа на ее странице появились в 2012 году (ей тогда было 20 лет), в то время ее дядя уже стал одним из крупных игроков в российском бизнесе.

Бизнес и заграничная жизнь

В начале нулевых Черников с армейским товарищем Виктором Исламовым основал группу «Петротэк», побывал в руководстве Северо-Западного управления Минприроды и даже некоторое время был первым вице-губернатором Ненецкого АО.

В 2000 году он участвовал в предвыборной кампании Владимира Путина и получил президентскую благодарность, а в 2008-м вошел в Общественную палату РФ, указано в его биографии на сайте палаты. Несмотря на близость к власти, впоследствии в соцсетях Черников выражал оппозиционные взгляды.

Сергей Черников в бизнесе с девяностых Источник: Сергей Черников / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юлия Кириллова, как и ее мать, в разные годы была вовлечена в бизнес-проекты Черникова. Например, в 2012 году Наталья Кириллова стала директором и учредителем «Че Мьюзик» — одной из структур, через которую предприниматель инвестировал в музыку и создавал развлекательную соцсеть «Человече», а также онлайн-игру «Коррупция».

Юлия тогда размещала в соцсетях ссылки на эти проекты и числилась соучредительницей нескольких московских компаний, связанных с дядей, однако активное участие в российских делах вряд ли было возможным: в это время девушка жила в Канаде, где училась в Университете Калгари.

Его она окончила не позднее 2016 года. В ту пору семья Черникова, по-видимому, часто бывала в Канаде: Сергей с женой и дочерьми даже состоял в клубе любителей зимнего отдыха Winter Club Calgary, размер вступительного взноса в котором доходил до 40 тысяч долларов, не говоря о внушительных членских взносах.

У семьи были и другие зарубежные активы: например, поместье на берегу Женевского озера в Швейцарии и дом на курорте Межев во Франции, в котором была зарегистрирована их компания Iceberg. Юлия посещала эти места: она публиковала фото и из Швейцарии, и из Межева.

Юлия в швейцарском кантоне Берн Источник: Юлия Кириллова / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Юлия в провинции Межев во Франции Источник: Юлия Кириллова / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2016 году Юлия перебралась в США, где поступила в Школу права Джорджтаунского университета. Она окончила ее в 2019 году, получив степень доктора юриспруденции. А в мае 2021 года вышла замуж за Даррена Битти во Флориде, сообщает The Telegraph. Тогда ее супруг входил в Комиссию по сохранению американского наследия за рубежом.

Ушли, но не совсем

В России же тем временем начался закат карьеры Черникова. Его ключевой актив — «Башкирскую содовую компанию» — изъяли в пользу государства после громких протестов на шихане Куштау. Суд признал приватизационные сделки 1990-х незаконными.

После этого, как сообщала Кириллова в интервью The Times, ее дядя уже «пять лет живет в изгнании» за границей. По данным сервиса «Контур.Фокус», Черников вышел из числа учредителей всех своих компаний, а местом жительства на его странице в соцсетях указана Женева.

По словам источника UFA1.RU из ритуальной сферы, Сергея Черникова в последние годы почти не видели даже у могилы матери на Ваганьковском кладбище в Москве, хотя в прежние годы этот «похожий на чиновника мужчина в костюме» появлялся там постоянно. Теперь к склепу Лидии Владимировны с роскошным мраморным памятником каждое утро приносят свежие цветы работники.

Памятник Лидии Черниковой на Ваганьковском кладбище один из самых заметных Источник: читатель UFA1.RU

Тем не менее родственники и бывшие партнеры предпринимателя продолжают вести бизнес в России. Среди их активов — трест «Крупнопанельное домостроение» (КПД), известный в Башкирии застройщик, который прямо сейчас реализует в Уфе два проекта комплексного развития по контракту с мэрией. Общая сумма вложений в них составляет около 20,13 миллиарда рублей.

По данным «Контур.Фокуса», 5,01% акций КПД принадлежат Наталье Кирилловой, 8,02% — Олегу Исламову (возможно, родственнику Виктора Исламова), 13,5% — Розе Старовой, матери депутата Курултая Башкирии Вадима Старова. Основные доли — 30,61% и 18,33% — находятся у зарегистрированных в Дубае компаний Aragvi Finance и Sivend Capital, чьи владельцы не раскрываются.

Помимо этого, сестре Черникова принадлежат доли в уфимских компаниях «БиллингПартнер», оказывающей услуги в области бухгалтерского учета, «Полесье», управляющей одноименным ЖК в Инорсе, «Красота и Здоровье», по всей видимости, управляющей салоном красоты на проспекте Октября, 132, а также в московской компании «Эмбиэл», работающей в сфере аренды и покупки недвижимости.

В беседе с The Times Юлия Кириллова ответила на опасения западных СМИ по поводу того, что жена пророссийского американского чиновника — родственница бывшего башкирского олигарха. Она заявила, что ее дядя «никогда не занимал должностей в Кремле или российском правительстве», а сама она «публично выступала против российских властей по крайней мере с 2012 года».

Юлия заверила обеспокоенных западных журналистов, что не связана с Кремлем Источник: Юлия Кириллова / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

UFA1.RU обратился через соцсети к Юлии Кирилловой, ее матери, дяде и дедушке, однако на момент публикации не получил от них комментариев. Примечательно, что Наталья Кириллова и Сергей Черников на данный момент удалили свои публикации в соцсетях.