В России нельзя получать две пенсии сразу, но есть исключения. Проверьте свои права

граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, — они могут получать пенсию по инвалидности и страховую по старости;

участники Великой Отечественной войны (также пенсию по инвалидности и страховую по старости);

родители военных-срочников, которые погибли в период прохождения военной службы (или из-за травм, полученной на службе). Для них есть несколько вариантов сразу двух пенсий: например, пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия;

в аналогичном случае: вдовы военных-призывников, которые не вступили в новый брак, и их дети-инвалиды. Например, они могут получать вместе пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (по инвалидности);