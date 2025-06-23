В России нельзя получать две пенсии сразу, но есть исключения. Проверьте свои права

В России действует правило, согласно которому получать две пенсии одновременно нельзя. Если у вас есть право на получение двух разных пенсий, то чаще всего придется выбрать только одну из них. Однако существует ряд исключений. О них агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Во-первых, ограничение не касается накопительной пенсии — она всегда будет с вами.
«Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий, если у пожилого человека есть соответствующие накопления», — подчеркнул эксперт.
Также по две пенсии могут получать особые категории граждан. Они перечислены в законе «О государственном пенсионном обеспечении». Среди них:
граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, — они могут получать пенсию по инвалидности и страховую по старости;
участники Великой Отечественной войны (также пенсию по инвалидности и страховую по старости);
родители военных-срочников, которые погибли в период прохождения военной службы (или из-за травм, полученной на службе). Для них есть несколько вариантов сразу двух пенсий: например, пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия;
в аналогичном случае: вдовы военных-призывников, которые не вступили в новый брак, и их дети-инвалиды. Например, они могут получать вместе пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (по инвалидности);
и, наконец, космонавты. Один из вариантов для них — это пенсия за выслугу лет вместе со страховой пенсией по старости.