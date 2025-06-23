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Страна и мир В России нельзя получать две пенсии сразу, но есть исключения. Проверьте свои права

В России нельзя получать две пенсии сразу, но есть исключения. Проверьте свои права

Рассказываем, кому положено сразу два вида пособий

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3 комментария
Юрист объяснил, у кого есть право на две пенсии сразу | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUЮрист объяснил, у кого есть право на две пенсии сразу | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Юрист объяснил, у кого есть право на две пенсии сразу

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

В России действует правило, согласно которому получать две пенсии одновременно нельзя. Если у вас есть право на получение двух разных пенсий, то чаще всего придется выбрать только одну из них. Однако существует ряд исключений. О них агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Во-первых, ограничение не касается накопительной пенсии — она всегда будет с вами.

«Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий, если у пожилого человека есть соответствующие накопления», — подчеркнул эксперт.

Также по две пенсии могут получать особые категории граждан. Они перечислены в законе «О государственном пенсионном обеспечении». Среди них:

  • граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, — они могут получать пенсию по инвалидности и страховую по старости;

  • участники Великой Отечественной войны (также пенсию по инвалидности и страховую по старости);

  • родители военных-срочников, которые погибли в период прохождения военной службы (или из-за травм, полученной на службе). Для них есть несколько вариантов сразу двух пенсий: например, пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия;

  • в аналогичном случае: вдовы военных-призывников, которые не вступили в новый брак, и их дети-инвалиды. Например, они могут получать вместе пенсию по случаю потери кормильца и пенсию за выслугу лет (по инвалидности);

  • и, наконец, космонавты. Один из вариантов для них — это пенсия за выслугу лет вместе со страховой пенсией по старости.

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Комментарии
3
Гость
21 час
Зато можно получать пенсию в Таджикистане или Узбекистане и одновременно, как бы это странно ни звучало, в России, хотя в России получающий ни дня не работал.
Гость
18 часов
Мы Русские не обманываем друг друга:))))
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