В США врачи смогли вырастить ребенка в трупе умершей женщины. Что будет теперь

Врачи всё решили за родных погибшей Источник: Brynn Anderson / AP Photo











В США врачи смогли вырастить ребенка в теле женщины с мертвым мозгом. Женщину звали Адрианой Смит. Смерть мозга наступила, когда она была на втором месяце беременности. Докторам удалось дотянуть беременность до шестого месяца и через кесарево сечение достать живого младенца.

Саму Адриану уже отключили от систем жизнеобеспечения. Семья просит молиться о здоровье ее сына — мальчик родился с весом чуть больше 800 граммов. Собрали главное об истории, которая вызвала целую бурю обсуждений.

Смерть

Адриане было 30 лет. Она работала медсестрой и воспитывала семилетнего сына. Четыре месяца назад у нее начались сильные головные боли и она пришла к врачам. Адриана попробовала две разные больницы, но нигде ей не назначили серьезных обследований. Врачи дали девушке лекарства и отправили домой.

Однако оказалось, что случай Адрианы требовал более серьезного внимания. На следующее утро парень Адрианы проснулся из-за того, что девушка задыхалась. Он позвонил в 911.

Адриану доставили в больницу университета Эмори. Там в ее мозге нашли тромбы, но точный диагноз уже ничем не мог помочь девушке. Врачи констатировали смерть мозга.

Адриана со своим старшим сыном Источник: gofundme.com

При этом Адриану успели подключить к аппаратам жизнеобеспечения. В обычной ситуации ее вскоре отключили бы. Именно смерть мозга сегодня считается главным признаком, собственно, смерти. При остановке дыхания или даже сердцебиения человека можно реанимировать — однако смерть мозга необратима.

Медики также подчеркивают, что это состояние не следует путать с комой. При коме в мозге в той или иной степени сохраняется активность. Сердце и легкие тоже продолжают функционировать. После смерти мозга никакой активности уже нет. Более того, в таком теле рано или поздно начинается «декомпозиция». Говоря проще — разложение. Чем дальше, тем сложнее врачам предотвращать этот процесс, несмотря на все машины и медпрепараты.

Таким образом, Адриану можно было считать мертвой. Однако она была на восьмой неделе беременности — и ребенок в ее теле оставался живым. Отключение от аппаратов жизнеобеспечения автоматически убило бы эмбрион. И здесь перед врачами встала дилемма.

Адриана умерла, несмотря на обращения к врачам Источник: gofundme.com

Дело в том, что в штате Джорджия запрещены аборты после того, как у плода появляется сердцебиение (то есть примерно после шестой недели). Эмбрион считается человеком, имеющим право на жизнь. Следовательно, рассудили врачи, они не могут лишить его этой жизни.

Родным Адрианы сообщили: ее тело продолжат держать на аппаратах ради развития ребенка. Родственники не могли ничего решить — за них всё решили доктора. Ошарашенная семья рассказала о ситуации журналистам. Так история Адрианы Смит подняла бурю обсуждений во всем мире.

Беременность

Семья Адрианы открыла сбор средств на оплату медицинских счетов. Платить за ее пребывание в больнице близкие должны были сами — и суммы получались гигантские. К счастью, огласка помогла. Семья собрала уже более 325 тысяч долларов (то есть 25 миллионов рублей).

«Мы не имели никакого права голоса относительно ее безжизненного тела и нерожденного ребенка. Адриана была всего на втором месяце, когда ее подключили к системам жизнеобеспечения. У нас не было выбора, кроме как ждать несколько месяцев и узнать, что будет с ребенком», — писала Эйприл, мать Адрианы.

Девушка работала медсестрой Источник: gofundme.com

Врачи давали самые разные прогнозы. В мире уже бывали случаи, когда погибших женщин держали на аппаратах ради их детей — но речь обычно шла о поздних сроках беременности. Неделя или две в таком состоянии, как правило, не наносили детям вреда, и те имели шансы родиться здоровыми. Но тело Адрианы предстояло поддерживать несколько месяцев.

«Возможно, мой внук будет слепым. Возможно, он никогда не сможет ходить. Мы не знаем, будет ли он в принципе жить, — говорила мать Адрианы. Особенно ее поражал тот факт, что врачи всё решили за них: — И я не говорю, что мы решили бы прервать ее беременность. Но у нас должен был быть выбор».

В итоге беременность сумели дотянуть примерно до шестого месяца. 13 июня врачи провели экстренное кесарево сечение. Ребенок жив, хотя его вес составил всего 822 грамма. Мальчика назвали Ченс (по-английски — Chance, что переводится как «шанс»). Он находится в отделении интенсивной терапии новорожденных.

«Ожидается, что с ним всё будет в порядке. Он борется», — сказала мать Адрианы местному телеканалу WXIA.

Спустя два дня Адриану отключили от систем жизнеобеспечения. Насколько здоровым будет Ченс (и сможет ли он жить), покажут ближайшие недели и месяцы. К сожалению, экстремально недоношенные дети могут получать крайне тяжелые инвалидности: глухота, слепота, ДЦП, умственная неполноценность или даже всё вместе. Впрочем, бывают и чудесные истории — когда таких детей удается выхаживать в совершенно здоровых взрослых.

Сбор денег открыла мать Адрианы. Им жертвовали тысячи людей со всего мира Источник: gofundme.com











Общественное внимание

Все эти недели в США не утихали обсуждения вокруг случая Адрианы. Одни считают, что врачи совершили настоящее чудо. Другие обвиняют их в том, что из смерти Адрианы устроили медицинский эксперимент.

Интересно, что власти официально открестились от всего происходящего. Генеральный прокурор Джорджии Крис Карр заявил, что закон вообще-то не требовал от врачей держать Адриану на аппаратах. Либо врачи сами неправильно поняли закон об абортах, либо намеренно исказили его, чтобы родственники не спорили с их решением.

«Отключение жизнеобеспечения не является действием „с целью прерывания беременности“», — однозначно сказал прокурор. Иначе говоря, врачи имели право дать Адриане умереть.

Феминистки в США боятся, что случай Адрианы станет прецедентом — и такая же судьба теперь ждет любую погибшую беременную американку. А, следовательно, семьи беременных ждут огромные медицинские счета и в ряде случаев глубоко инвалидизированные дети.

Их оппоненты, напротив, надеются, что случай Адрианы станет прецедентом — и теперь любого ребенка будут пытаться спасти. Они подчеркивают, что врачи наработали уникальный опыт. И, возможно, он внесет свой вклад в будущее медицины.

Семья Адрианы тем временем лишь просит молиться за маленького Ченса.

«Я ее мать, — говорила Эйпирл. — Я не должна хоронить свою дочь. Моя дочь должна была хоронить меня».