Трамп поставил Ирану ультиматум. Весь мир опасается ядерной войны — главное

Дональд Трамп поддерживает Израиль в этом конфликте Источник: Andrew Harnik / AP Photo











Конфликт на Ближнем Востоке не утихает. Иран и Израиль обмениваются ударами, а главы других стран пытаются найти выход из кризиса. Мы собрали главное о военном конфликте к этому часу.

Ультиматум Трампа

Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану, требуя отказаться от ядерного оружия.

«Мы не ищем режима прекращения огня. Нам нужна тотальная и полная победа. Вы знаете, что такое победа — никакого ядерного оружия», — заявил президент США.

Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Телеканал ABC News сообщает, что Трамп изучает различные варианты решения конфликта, среди которых есть возможность применения американских военных ресурсов для атак на иранские ядерные объекты.

При этом президент США заявил, что не хотел бы втягиваться в военный конфликт. Он также подчеркнул, что Иран находился всего в «нескольких неделях» от возможности обладать ядерным оружием.

Помимо этого, Дональд Трамп не исключил смены власти в Иране , заявив, что может случиться «всё что угодно».

Переговоры

Президент США заявил, что заключить сделку с Ираном сейчас «сложнее, чем было раньше», но подчеркнул, что дверь для переговоров всё еще открыта. Издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник передает, что Иран выразил готовность к переговорам о прекращении огня с Израилем и обратился к Катару и Оману с просьбой выступить посредниками. Условие Ирана — «успокоить ситуацию», сообщил источник.

Агентство Reuters передает, что главы МИД ФРГ, Британии и Франции намерены провести переговоры по ядерной тематике с министром иностранных дел Ирана. Встреча планируется в Женеве.

Иран атаковал Израиль баллистической ракетой «Саджиль»

Иран применил двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты «Саджиль» в атаке на Израиль. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил страны).

Источник: РИА Новости / Telegram

В пресс-службе КСИР заявили, что таким образом началась двенадцатая волна операции «Правдивое обещание 3». Кроме того, там отметили, что Тегерану удалось преодолеть израильские системы противовоздушной обороны и установить полный контроль над воздушным пространством Израиля.

Источник: РИА Новости / Telegram

По информации иранской стороны, в ходе атаки в среду вечером были поражены объекты, связанные с «Моссадом», управлением военной разведки и авиабазой истребителей армии.

Самолет «Судного дня» подняли в воздух

Самолет «Судного дня» — Boeing E-4 Nightwatch — вылетел с базы в Луизиане и приземлился на авиабазе в районе Вашингтона. Последний раз это происходило после терактов 11 сентября 2001 года.

Источник: IZ.RU / Telegram

Этот американский спецборт предназначен для обеспечения управления страной в условиях кризиса. Сообщается, что «Судный день» способен выдерживать ядерные атаки и служить резервным командным пунктом для высших должностных лиц.

«Некоторые эксперты связали этот вылет с усилением мер безопасности для президента [Дональда Трампа] на фоне возрастающих опасений по поводу возможного ядерного конфликта на Ближнем Востоке», — сообщает Daily Mail.

США эвакуируют американцев из Израиля

США приняли решение эвакуировать своих граждан из Израиля, несмотря на то, что ранее посольство сообщало о невозможности помочь американцам покинуть страну на фоне эскалации конфликта с Ираном. Об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.

«Срочное уведомление! Граждане США, желающие покинуть Израиль. Посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправлениями круизных судов. Вам необходимо зарегистрироваться в Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Вы будете уведомлены», — написал посол в социальной сети X.

Заявления России

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир находится в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке. Дипломат отметила, что по ядерной инфраструктуре Ирана постоянно наносятся удары.

Захарова также добавила, что Москва не раз подчеркивала свою готовность выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

«У нас действительно есть нацеленность на достижение результата политико-дипломатическим путем, когда мы подключаемся в качестве медиатора, посредника, стороны, которая оказывает услуги, когда это востребовано», — объяснила Захарова.