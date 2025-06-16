Айда алга! Почему нужно посетить Татарстан и что там вообще делать

Величественная Кул-Шариф — главная мечеть Татарстана Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Республика Татарстан в последние годы активно развивает туризм. Регион привлекает путешественников со всех регионов страны и зарубежья. Дополнительным стимулом для поездок в республику стал запуск прямых авиарейсов в российские города.

Мы добрались до Казани менее чем за 2,5 часа Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Как сообщили нашим омским коллегам в аэропорту, ежедневно на рейсах полная загрузка — свободных мест нет. Так для чего россияне летят в Татарстан и почему обязательно стоит побывать в этой поволжской республике? Корреспондент NGS55.RU Сергей Энквист съездил в гостеприимную республику и делится мнением о ней с читателями.

Откуда болгары в Татарстане?

Знакомство с республикой началось с места, которое является священным для всех татар, — это город Болгар (или Булгар, как его называли в советское время). Расположен он в живописном месте на берегу Волги недалеко от впадения в нее Камы. Путь в 170 километров от столицы республики до города пролетает быстро — в Татарстане хорошие дороги, которые ежегодно ремонтируют и расширяют.

Куйбышевское водохранилище выглядит как настоящее море Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Но, пожалуй, ни один путешественник не может проехать мимо Куйбышевского водохранилища, на котором можно сделать остановку ради прекрасных видов. Ширина водохранилища — 40 километров и из окна автобуса оно выглядит как настоящее море, на которое каждое лето приезжают отдыхать тысячи туристов.

Современные сельские районы Татарстана — это ухоженные русские и татарские деревни с красивыми домами. Нет никакого намека на разруху — везде работают фермы, поля обработаны, распахан каждый клочок земли.

Уютные татарские деревни Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Зато огромное количество руин можно наблюдать на объекте культурного наследия ЮНЕСКО — в Болгарском историко-архитектурном заповеднике. Площадь уникальной территории — более 400 гектаров. Именно она считается древней колыбелью татарского народа.

В Болгаре соседствуют минарет и православный храм Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











«Болгары считаются предками современных татар. Да-да, именно те самые болгары, которые сейчас живут на Балканах. Во время Великого переселения народов часть болгар ушла в Крым и затем на Балканы, остальные остались здесь, в Поволжье», — рассказала экскурсовод Гульнара Идиатуллина.

Этими предметами люди пользовались 700 лет назад Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











В XIII веке Волжскую Болгарию завоевали татаро-монголы, которые свозили туда несметные богатства, стекавшиеся со всех территорий, находившихся под контролем кочевников. Город Болгар, а также соседний Биляр значительно разрослись. В них построили сотни каменных зданий, мечетей, домов и даже общественные бани, остатки которых сохранились до наших дней.

Древняя гробница XIV века Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Развалины Соборной мечети с 30-метровым минаретом встречают туристов в самом начале. Охранник не пускает туристов наверх, но если его настойчиво попросить — он не откажет. Поднимаешься по 130 ступеням, и перед глазами открывается вид на Волгу.

Кажется, что это Древняя Греция Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Рядом с древним мусульманским храмом расположена православная Успенская церковь, построенная в 1730 году по указу Петра I. Сегодня два расположенных по соседству храма — символ многовекового мирного сосуществования ислама и христианства в республике.

Фундаменты жилищ древних болгар Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Буквально в нескольких метрах находится Восточный мавзолей — усыпальница XIV века. Стоишь рядом с ним и кажется, что оказался среди памятников древнего мира где-то в Греции — так колоритно и живописно он выглядит, особенно на фоне чистого голубого неба.

Внутри мавзолея никаких останков давно нет. Туристы могут увидеть гробницу, в которой покоились представители знати, жившие почтит 700 лет назад. После завоевания Казанского ханства войсками Ивана Грозного в усыпальнице организовали христианский храм.

Усыпальница ханов Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Чуть поодаль — на высоком берегу Волги бережно сохранены руины ханского дворца XIII века. Правда, от сооружения остался лишь один фундамент, находящийся на глубине порядка двух метров.

Руины древней бани законсервированы Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











По очертаниям стен можно узнать, как жили самые влиятельные и богатые люди Золотой Орды. К слову, комнаты в ханском дворце были совсем небольшими — не под стать нынешним апартаментам, в которые так любят селиться туристы.

Самый большой Коран и мечеть, похожая на Тадж-Махал

Но не только посмотреть на руины приезжают в Болгар туристы. В этом городе есть и новоделы, ничем не уступающие по красоте памятникам древности. Один из них — построенный в 2012-м году «Музей Корана», посвященный принятию древними болгарами ислама, — соответствующая картина расположена на цокольном этаже. Внушительное сооружение, облицованное белым мрамором, внешне похоже на мечеть, но ею не является.

Волга и музей Корана на ее берегу Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Внутри находится самый большой в мире 500-килограммовый Коран. Для того чтобы открыть эту книгу, нужны усилия нескольких человек. Кроме того, внутри музея собраны издания священного писания на самых разных языках — от привычного всем мусульманам арабского до финского.

Хотели бы открыть такой Коран? Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











В музее болгарской цивилизации находятся самые ценные экспонаты — от больших глиняных горшков до миниатюрных ножниц, которыми татаро-монголки стригли ногти. В комплексе можно увидеть и несколько кладов, обнаруженных в разное время в Болгаре, — ювелирные шедевры древней эпохи, которые носили модницы 700–800 лет назад.

Древние артефакты Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Делали представители древнего народа и приспособления для повседневной жизни. В частности, археологи здесь обнаружили рыболовные крючки, на которые ловили белугу весом до 500 килограммов. К сожалению, эта рыба в верховьях Волги больше не водится.

Панорама музея-заповедника Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Музей болгарской цивилизации выстроен в виде дворца на берегу Волги — до него можно добраться на теплоходах, катерах и других видах водного транспорта.

Настоящей жемчужиной Болгара не древнего, а современного принято считать Белую мечеть, которая принимает за раз до 500 верующих. Ее построили в 2012 году. Издалека мусульманский храм похож на индийский Тадж-Махал. Лучи заходящего солнца переливаются на 46-метровых минаретах, мечеть отражается в водах небольшого озера.

Белая мечеть завораживает Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Ежедневно здесь проходят молитвы верующих и воспитанников местной духовной школы — медресе. Туристов в храм пускают, но для этого нужно соблюсти условия. Так, женщинам необходимо покрыть голову и плечи платком. В мечети есть специальные накидки, которые закрывают всё, чего касаются исламские запреты. В храме нужно говорить шепотом и не отвлекать верующих от молитвы.

Внутреннее убранство поражает Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Внутри он выглядит не менее впечатляюще, чем снаружи — изящная арабская роспись украшает стены, в специальной нише в стене находится исламская реликвия — волос пророка Мухаммеда.

Где-то сверху раздается голос муэдзина, кажется на секунду, что находишься не в современной России, а попал в восточную арабскую страну.

Бассейн с видом на Волгу привлекает туристов Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Что еще делать в Болгаре?

Но не только посмотреть на памятники древности или современности приезжают в Болгар. Это место — один из центров загородного активного туризма. Волга, красивые леса, луга, где обустроены экотропы, проложены велосипедные маршруты. Есть возможность устроить рыбалку.

Закаты на Волге не менее красивы, чем на Иртыше Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











В Болгаре находится несколько средств размещения — от хостелов до крупного пятизвездочного отеля. В нем есть всё — от бассейна под открытым небом с шикарным видом на Волгу до самых разных спа-зон и бань. Добраться до Болгара можно как на автобусе, так и по воде — на теплоходах и скоростных «ракетах». Путь по реке от Казани займет порядка двух часов.

Кремль, который брал Иван Васильевич

Вторая локация — это столица Татарстана, один из самых древних, но при этом динамично развивающихся городов России — Казань. Сердце города — белокаменный кремль XVI века, внесенный в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вход в кремль — Спасская башня Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











В современном виде кремль существует с середины XVI века, когда царь Иван Грозный с третьей попытки завоевал Казань. Кстати, многие знают об этом по фразе из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Казань брал, Астрахань брал». Кремль сильно пострадал при осаде города и затем был фактически отстроен заново псковскими мастерами.

Палаты времен Ивана Грозного — чем не декорации для фильма про Средневековье? Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Одно из знаковых мест локации — Спасская башня, стены которой помнят не только войско Ивана Грозного, но и Петра I и других исторических деятелей. Говорят, что если пройти под ней и загадать желание, то оно обязательно исполнится. В крепости имеется еще восемь башен, сохранившихся до наших дней.

Взять Казанский кремль войскам Ивана Грозного удалось не сразу Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Главным храмом татары считают мечеть Кул-Шариф, которую открыли 20 лет назад. Высота купола — 36 метров, а четыре минарета возвышаются на 58 метров. Кстати, Кул-Шариф — это реальный человек, татарский герой, который защищал кремль от войск Ивана Грозного.

Внутреннее убранство мечети Кул-Шариф Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Из интересных особенностей мечети — в ней круглосуточно читают Коран. Пять раз в день проходит намаз (мусульманская молитва), в это время туристов туда не пускают. Вмещает мечеть более 1000 верующих, причем для женщин предусмотрен специальный балкон.

Благовещенский собор и башня Сююмбике Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Рядом с мечетью располагается православный храм — Благовещенский собор, построенный после взятия Казани Иваном Грозным. Стены собора украшены уникальной росписью (ей больше 200 лет), а пол устилают чугунные плиты 1734 года. По ним, в частности, ступала нога императрицы Екатериной Великой, а также поэта Александра Пушкина.

Убранство Благовещенского собора Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Еще одна визитная карточка кремля — падающая башня Сююмбике XVI века. По преданию, она названа в честь татарской красавицы, которая, не желая выходить замуж за Ивана Грозного, спрыгнула с нее. Однако, по словам историков, это всего лишь предание. Зато известно точно, что из-за непрочного фундамента крен башни превышает уже два метра и она продолжает «падать».

Башни в Казанском кремле помнят еще войска Ивана Грозного Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Впрочем, забраться на башню и посмотреть с нее на Казань сейчас не получится — доступ на памятник архитектуры закрыт.

Открыточный вид на Волгу Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Что еще посмотреть в Казани?

Во Дворце земледельцев сейчас находится Минсельхоз Татарстана Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Дворец земледельцев — величественное здание, выполненное в стилях ампира и классицизма, находящееся неподалеку от кремля. Аналогичные дворцы находятся в Риме или Вене. В нескольких сотнях метров от дворца расположен собор Казанской иконы Божьей Матери, а на противоположном берегу реки Казанки — недавно построенный дворец бракосочетаний, выполненный в виде казана. Еще одно интересное место (тоже внесенное в список объектов ЮНЕСКО) — астрономическая обсерватория Казанского федерального университета, которая появилась в городе еще в середине XIX века.

От такой красоты глаз не оторвать! Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











А вы хотели бы побывать в Татарстане? Да, планирую туда поездку в ближайшее время Да, поеду, но попозже Поеду в другое место — Татарстан не заинтересовал Я сижу дома и никуда вообще не езжу Отвечу в комментариях

Казань — гастрономическая столица России

Ежегодно Татарстан посещают почти 4,5 миллиона туристов и их число растет. По словам главы Госкомитета республики по туризму Сергея Иванова, ранее Казань была официально признана гастрономической столицей России.

Вкуснейший кыстыбый Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Не только в главном городе, но и по всей республике тысячи самых разных заведений, где могут приготовить и перемяч с говядиной (по-русски беляш), и кыстыбый (лепешка с картофелем), сделают на заказ сочные манты и угостят бэлишем (аналогом русского беляша).

Перемячи с картофелем, мясные бэлиши и чак-чак Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











В самой Казани немало ресторанов, где можно попробовать блюда татарской, русской и европейской кухонь. Гуляя по центру города, можно зайти и в «омское» заведение — Skuratov.

«Мы ходим туда пить кофе, когда накопим денег», — пошутил главный по туризму в Татарстане Сергей Иванов.

Панорама современной части Казани Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Чиновник отметил, что только на посещение одной Казани нужно закладывать три-четыре дня, еще пару дней на Болгар и до недели — на другие локации. К тому же на современных катерах-метеорах можно отправиться в соседние Ульяновск и Йошкар-Олу. Одним словом, устроить настоящий трип по средней Волге.

В Татарстане можно насладиться не только архитектурой, но и природой Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











«Нужно обязательно посетить город-крепость Свияжск, который внесен в список объектов ЮНЕСКО, съездить в Елабугу, где жила и творила Марина Цветаева, в этом городе родился живописец Иван Шишкин. Чистополь — купеческий город, в котором Борис Пастернак начал писать „Доктора Живаго“. И природных локаций у нас немало. Есть в Камском Устье даже виноградники, куда ездят туристы», — рассказал Сергей Иванов.

Улицы в городе чистые, а дороги — ровные Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Вообще, Казань в последние годы стала своеобразным транспортным хабом по хордам восток — запад и север — юг. К примеру, из Татарстана теперь можно улететь в столицу Ирана Тегеран. Но пока многие россияне, наоборот, стремятся попасть в Казань, где сделали ставку не только на историю, гастрономию и архитектуру, но и на событийный туризм.

Чистая и уютная Казань

Центр вечерней и ночной жизни Казани — пешеходная улица Баумана. Это аналог омских Любинского проспекта и Чокана Валиханова. Каждый вечер там собираются тысячи молодых людей, которые играют на гитарах, танцуют брейк-данс и исполняют самые разные песни — от патриотичных «Любэ» до популярных треков из чартов.

Пешеходная Баумана — казанский Арбат Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











С наступлением сумерек на Баумана шумят уличные ресторанчики, можно услышать русскую, татарскую, китайскую речь.

Теплым вечером на пешеходных улицах Казани не протолкнуться Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Современная Казань — это в одном флаконе и европейский, и азиатский город, возникший в незапамятные времена на перекрестке торговых путей. Причем город чистый, зеленый и уютный. Здесь не увидишь ни пыли, ни грязи, ни пеньков от спиленных деревьев — наоборот, вдоль дорог высаживают дубы, остролистные клены и ясени.

Сохранились в городе и улочки с домами XIX века Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











Как похвастались представители Госкомитета по туризму, в городе благоустроили не только 5,5 километра набережной реки Казанки, но и полностью облагородили территорию вокруг озера Кабан. Кстати, на его берегу расположен театр, сделанный в виде трамплина, почти как в Омске.

Озеро Кабан и театр на его берегу Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU











В Казани есть то, что будоражит умы многих омичей уже не один десяток лет, — метрополитен. К 2027 году хотят открыть вторую ветку. Дороги, транспортные развязки поддерживаются в идеальном состоянии — чтобы найти яму, нужно проехать половину города.

Столица Татарстана заслуживает того, чтобы посетить ее хотя бы на несколько дней, затем сказать «до свидания» и вернуться туда вновь.