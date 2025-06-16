Айда алга! Почему нужно посетить Татарстан и что там вообще делать

Республика Татарстан в последние годы активно развивает туризм. Регион привлекает путешественников со всех регионов страны и зарубежья. Дополнительным стимулом для поездок в республику стал запуск прямых авиарейсов в российские города.
Как сообщили нашим омским коллегам в аэропорту, ежедневно на рейсах полная загрузка — свободных мест нет. Так для чего россияне летят в Татарстан и почему обязательно стоит побывать в этой поволжской республике? Корреспондент NGS55.RU Сергей Энквист съездил в гостеприимную республику и делится мнением о ней с читателями.
Откуда болгары в Татарстане?
Знакомство с республикой началось с места, которое является священным для всех татар, — это город Болгар (или Булгар, как его называли в советское время). Расположен он в живописном месте на берегу Волги недалеко от впадения в нее Камы. Путь в 170 километров от столицы республики до города пролетает быстро — в Татарстане хорошие дороги, которые ежегодно ремонтируют и расширяют.
Но, пожалуй, ни один путешественник не может проехать мимо Куйбышевского водохранилища, на котором можно сделать остановку ради прекрасных видов. Ширина водохранилища — 40 километров и из окна автобуса оно выглядит как настоящее море, на которое каждое лето приезжают отдыхать тысячи туристов.
Современные сельские районы Татарстана — это ухоженные русские и татарские деревни с красивыми домами. Нет никакого намека на разруху — везде работают фермы, поля обработаны, распахан каждый клочок земли.
Зато огромное количество руин можно наблюдать на объекте культурного наследия ЮНЕСКО — в Болгарском историко-архитектурном заповеднике. Площадь уникальной территории — более 400 гектаров. Именно она считается древней колыбелью татарского народа.
«Болгары считаются предками современных татар. Да-да, именно те самые болгары, которые сейчас живут на Балканах. Во время Великого переселения народов часть болгар ушла в Крым и затем на Балканы, остальные остались здесь, в Поволжье», — рассказала экскурсовод Гульнара Идиатуллина.
В XIII веке Волжскую Болгарию завоевали татаро-монголы, которые свозили туда несметные богатства, стекавшиеся со всех территорий, находившихся под контролем кочевников. Город Болгар, а также соседний Биляр значительно разрослись. В них построили сотни каменных зданий, мечетей, домов и даже общественные бани, остатки которых сохранились до наших дней.
Развалины Соборной мечети с 30-метровым минаретом встречают туристов в самом начале. Охранник не пускает туристов наверх, но если его настойчиво попросить — он не откажет. Поднимаешься по 130 ступеням, и перед глазами открывается вид на Волгу.
Рядом с древним мусульманским храмом расположена православная Успенская церковь, построенная в 1730 году по указу Петра I. Сегодня два расположенных по соседству храма — символ многовекового мирного сосуществования ислама и христианства в республике.
Буквально в нескольких метрах находится Восточный мавзолей — усыпальница XIV века. Стоишь рядом с ним и кажется, что оказался среди памятников древнего мира где-то в Греции — так колоритно и живописно он выглядит, особенно на фоне чистого голубого неба.
Внутри мавзолея никаких останков давно нет. Туристы могут увидеть гробницу, в которой покоились представители знати, жившие почтит 700 лет назад. После завоевания Казанского ханства войсками Ивана Грозного в усыпальнице организовали христианский храм.
Чуть поодаль — на высоком берегу Волги бережно сохранены руины ханского дворца XIII века. Правда, от сооружения остался лишь один фундамент, находящийся на глубине порядка двух метров.
По очертаниям стен можно узнать, как жили самые влиятельные и богатые люди Золотой Орды. К слову, комнаты в ханском дворце были совсем небольшими — не под стать нынешним апартаментам, в которые так любят селиться туристы.
Самый большой Коран и мечеть, похожая на Тадж-Махал
Но не только посмотреть на руины приезжают в Болгар туристы. В этом городе есть и новоделы, ничем не уступающие по красоте памятникам древности. Один из них — построенный в 2012-м году «Музей Корана», посвященный принятию древними болгарами ислама, — соответствующая картина расположена на цокольном этаже. Внушительное сооружение, облицованное белым мрамором, внешне похоже на мечеть, но ею не является.
Внутри находится самый большой в мире 500-килограммовый Коран. Для того чтобы открыть эту книгу, нужны усилия нескольких человек. Кроме того, внутри музея собраны издания священного писания на самых разных языках — от привычного всем мусульманам арабского до финского.
В музее болгарской цивилизации находятся самые ценные экспонаты — от больших глиняных горшков до миниатюрных ножниц, которыми татаро-монголки стригли ногти. В комплексе можно увидеть и несколько кладов, обнаруженных в разное время в Болгаре, — ювелирные шедевры древней эпохи, которые носили модницы 700–800 лет назад.
Делали представители древнего народа и приспособления для повседневной жизни. В частности, археологи здесь обнаружили рыболовные крючки, на которые ловили белугу весом до 500 килограммов. К сожалению, эта рыба в верховьях Волги больше не водится.
Музей болгарской цивилизации выстроен в виде дворца на берегу Волги — до него можно добраться на теплоходах, катерах и других видах водного транспорта.
Настоящей жемчужиной Болгара не древнего, а современного принято считать Белую мечеть, которая принимает за раз до 500 верующих. Ее построили в 2012 году. Издалека мусульманский храм похож на индийский Тадж-Махал. Лучи заходящего солнца переливаются на 46-метровых минаретах, мечеть отражается в водах небольшого озера.
Ежедневно здесь проходят молитвы верующих и воспитанников местной духовной школы — медресе. Туристов в храм пускают, но для этого нужно соблюсти условия. Так, женщинам необходимо покрыть голову и плечи платком. В мечети есть специальные накидки, которые закрывают всё, чего касаются исламские запреты. В храме нужно говорить шепотом и не отвлекать верующих от молитвы.
Внутри он выглядит не менее впечатляюще, чем снаружи — изящная арабская роспись украшает стены, в специальной нише в стене находится исламская реликвия — волос пророка Мухаммеда.
Где-то сверху раздается голос муэдзина, кажется на секунду, что находишься не в современной России, а попал в восточную арабскую страну.
Что еще делать в Болгаре?
Но не только посмотреть на памятники древности или современности приезжают в Болгар. Это место — один из центров загородного активного туризма. Волга, красивые леса, луга, где обустроены экотропы, проложены велосипедные маршруты. Есть возможность устроить рыбалку.
В Болгаре находится несколько средств размещения — от хостелов до крупного пятизвездочного отеля. В нем есть всё — от бассейна под открытым небом с шикарным видом на Волгу до самых разных спа-зон и бань. Добраться до Болгара можно как на автобусе, так и по воде — на теплоходах и скоростных «ракетах». Путь по реке от Казани займет порядка двух часов.
Кремль, который брал Иван Васильевич
Вторая локация — это столица Татарстана, один из самых древних, но при этом динамично развивающихся городов России — Казань. Сердце города — белокаменный кремль XVI века, внесенный в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В современном виде кремль существует с середины XVI века, когда царь Иван Грозный с третьей попытки завоевал Казань. Кстати, многие знают об этом по фразе из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Казань брал, Астрахань брал». Кремль сильно пострадал при осаде города и затем был фактически отстроен заново псковскими мастерами.
Одно из знаковых мест локации — Спасская башня, стены которой помнят не только войско Ивана Грозного, но и Петра I и других исторических деятелей. Говорят, что если пройти под ней и загадать желание, то оно обязательно исполнится. В крепости имеется еще восемь башен, сохранившихся до наших дней.
Главным храмом татары считают мечеть Кул-Шариф, которую открыли 20 лет назад. Высота купола — 36 метров, а четыре минарета возвышаются на 58 метров. Кстати, Кул-Шариф — это реальный человек, татарский герой, который защищал кремль от войск Ивана Грозного.
Из интересных особенностей мечети — в ней круглосуточно читают Коран. Пять раз в день проходит намаз (мусульманская молитва), в это время туристов туда не пускают. Вмещает мечеть более 1000 верующих, причем для женщин предусмотрен специальный балкон.
Рядом с мечетью располагается православный храм — Благовещенский собор, построенный после взятия Казани Иваном Грозным. Стены собора украшены уникальной росписью (ей больше 200 лет), а пол устилают чугунные плиты 1734 года. По ним, в частности, ступала нога императрицы Екатериной Великой, а также поэта Александра Пушкина.
Еще одна визитная карточка кремля — падающая башня Сююмбике XVI века. По преданию, она названа в честь татарской красавицы, которая, не желая выходить замуж за Ивана Грозного, спрыгнула с нее. Однако, по словам историков, это всего лишь предание. Зато известно точно, что из-за непрочного фундамента крен башни превышает уже два метра и она продолжает «падать».
Впрочем, забраться на башню и посмотреть с нее на Казань сейчас не получится — доступ на памятник архитектуры закрыт.
Что еще посмотреть в Казани?
Дворец земледельцев — величественное здание, выполненное в стилях ампира и классицизма, находящееся неподалеку от кремля. Аналогичные дворцы находятся в Риме или Вене.
В нескольких сотнях метров от дворца расположен собор Казанской иконы Божьей Матери, а на противоположном берегу реки Казанки — недавно построенный дворец бракосочетаний, выполненный в виде казана.
Еще одно интересное место (тоже внесенное в список объектов ЮНЕСКО) — астрономическая обсерватория Казанского федерального университета, которая появилась в городе еще в середине XIX века.
А вы хотели бы побывать в Татарстане?
Казань — гастрономическая столица России
Ежегодно Татарстан посещают почти 4,5 миллиона туристов и их число растет. По словам главы Госкомитета республики по туризму Сергея Иванова, ранее Казань была официально признана гастрономической столицей России.
Не только в главном городе, но и по всей республике тысячи самых разных заведений, где могут приготовить и перемяч с говядиной (по-русски беляш), и кыстыбый (лепешка с картофелем), сделают на заказ сочные манты и угостят бэлишем (аналогом русского беляша).
В самой Казани немало ресторанов, где можно попробовать блюда татарской, русской и европейской кухонь. Гуляя по центру города, можно зайти и в «омское» заведение — Skuratov.
«Мы ходим туда пить кофе, когда накопим денег», — пошутил главный по туризму в Татарстане Сергей Иванов.
Чиновник отметил, что только на посещение одной Казани нужно закладывать три-четыре дня, еще пару дней на Болгар и до недели — на другие локации. К тому же на современных катерах-метеорах можно отправиться в соседние Ульяновск и Йошкар-Олу. Одним словом, устроить настоящий трип по средней Волге.
«Нужно обязательно посетить город-крепость Свияжск, который внесен в список объектов ЮНЕСКО, съездить в Елабугу, где жила и творила Марина Цветаева, в этом городе родился живописец Иван Шишкин. Чистополь — купеческий город, в котором Борис Пастернак начал писать „Доктора Живаго“. И природных локаций у нас немало. Есть в Камском Устье даже виноградники, куда ездят туристы», — рассказал Сергей Иванов.
Вообще, Казань в последние годы стала своеобразным транспортным хабом по хордам восток — запад и север — юг. К примеру, из Татарстана теперь можно улететь в столицу Ирана Тегеран. Но пока многие россияне, наоборот, стремятся попасть в Казань, где сделали ставку не только на историю, гастрономию и архитектуру, но и на событийный туризм.
Чистая и уютная Казань
Центр вечерней и ночной жизни Казани — пешеходная улица Баумана. Это аналог омских Любинского проспекта и Чокана Валиханова. Каждый вечер там собираются тысячи молодых людей, которые играют на гитарах, танцуют брейк-данс и исполняют самые разные песни — от патриотичных «Любэ» до популярных треков из чартов.
С наступлением сумерек на Баумана шумят уличные ресторанчики, можно услышать русскую, татарскую, китайскую речь.
Современная Казань — это в одном флаконе и европейский, и азиатский город, возникший в незапамятные времена на перекрестке торговых путей. Причем город чистый, зеленый и уютный. Здесь не увидишь ни пыли, ни грязи, ни пеньков от спиленных деревьев — наоборот, вдоль дорог высаживают дубы, остролистные клены и ясени.
Как похвастались представители Госкомитета по туризму, в городе благоустроили не только 5,5 километра набережной реки Казанки, но и полностью облагородили территорию вокруг озера Кабан. Кстати, на его берегу расположен театр, сделанный в виде трамплина, почти как в Омске.
В Казани есть то, что будоражит умы многих омичей уже не один десяток лет, — метрополитен. К 2027 году хотят открыть вторую ветку. Дороги, транспортные развязки поддерживаются в идеальном состоянии — чтобы найти яму, нужно проехать половину города.
Столица Татарстана заслуживает того, чтобы посетить ее хотя бы на несколько дней, затем сказать «до свидания» и вернуться туда вновь.