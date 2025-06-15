В России резко стало меньше пенсионеров: новости 15 июня

Изменения произошли с начала 2025 года Источник: Дарья Пона / 74.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 июня.

Россияне застряли в Эмиратах

Российские туристы не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Их рейсы отменили или задержали. Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператоры пытаются разобраться с большим количеством туристов, остающихся в ОАЭ. На отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой — а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли. Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ, заявили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.

В России анонсировали глобальные изменения в системе образования

В России масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026–2027 годах. Тогда в вузах должны полностью отказаться от классической Болонской системы. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Болонская система образования — трехуровневая структура образования: бакалавриат, магистратура и докторантура. Каждую последующую степень нельзя получить без предыдущей.

По его словам, требуется провести ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство. Подробнее о грядущих нововведениях рассказали — в материале.

Израиль и Иран продолжили взаимные обстрелы

Взаимные атаки между Израилем и Ираном привели к сотням пострадавшим. Десятки людей пропали без вести. Подробнее о последствиях можно почитать в отдельном материале.

Последствия попадания по институту в Израиле Источник: Alan Monziani / nytimes.com











На выезде из Тегерана возникли многокилометровые пробки, люди пытаются покинуть город из-за ударов. Консульский отдел Посольства России в Тегеране приостановил работу.

Иран готов остановить удары по Израилю, если против него прекратят агрессию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает ABC. Он подчеркнул, что открыт к тому, чтобы Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта. Хотя ранее американский лидер заверил, что Штаты не имеют никакого отношения к последней атаке Израиля на Иран.

Россия передала Украине тела погибших

Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ в рамках выполнения Стамбульских договоренностей. Киев не привез погибших российских солдат в ответ.

Тела передали уже в четвертый раз. Всего Россия обещала отдать Украине 6000 погибших.

Путин рассказал, как часто проводит проверку состояния здоровья

Президент России Владимир Путин рассказал, что обязательно каждый год тщательно проверяет здоровье. Обследованию он посвящает сразу два дня.

Путин рассказал, что регулярно проверяет здоровье Источник: Зарубин / Telegram

Путин 12 июня вручал в Кремле государственные премии, после церемонии президент России пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Медик в разговоре с президентом, обсуждая состояние здоровья, подчеркнул, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».

«Техосмотр проходим регулярно. Каждый год „чек-ап“, целых двое суток этому посвящаю каждый год», — сказал Путин.

Скончался трехкратный чемпион СССР по теннису Владимир Коротков

Советский теннисист Владимир Коротков умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в Федерации тенниса России.

«Федерация тенниса России соболезнует родным и близким Владимира Короткова», — говорится в сообщении.

Коротков трижды одерживал победу на чемпионате СССР: в 1977 году в одиночном разряде, в 1964 и 1966 годах — в парном. Также он выигрывал юниорские «Ролан Гаррос» (1965) и Уимблдон (1965, 1966).

Коротков также побеждал на Спартакиаде народов СССР, четырежды выигрывал в Кубке СССР, более десяти лет входил в топ-10 сильнейших теннисистов Союза, выступал за сборную в Кубке Дэвиса.

Российская бодибилдерша погибла в Таиланде

Российская бодибилдерша и тренер по фитнесу Юлия Родина погибла в Таиланде, сообщила в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) ее коллега Наталья Маркеленкова.

По ее словам, трагедия случилась на пляже Банг-Тао в Пхукете. Родина не смогла справиться с отбойным течением. Когда спортсменку извлекли из воды, она не подавала признаков жизни.

Россиянку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за жизнь Родиной, но спасти ее не удалось.

В России ожидаются ливни и смерчи

Сильные дожди, грозы, град ожидаются в центре европейской России, на юге Приволжского федерального округа и в Сибири. Также дожди пройдут на юге, кроме того, возможно образование смерчей над морем и переполнение рек, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье во Владимирской, Костромской областях ожидается сильный дождь, в принципе такая ситуация прогнозируется на северо-востоке Центрального федерального округа. Дожди, ветер и грозовая деятельность будет наблюдаться в Приволжском федеральном округе на севере и на юге. Сильный дождь пройдет в Пермском крае, Нижегородской и Оренбургской областях в ближайшие дни», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье и во всех без исключения республиках Северного Кавказа прогнозируются сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с. Также в Краснодарском крае ожидается подъем уровней воды на притоках Кубани. Также есть риск формирования смерчей.

В России сократилось число пенсионеров

Количество пенсионеров в России сократилось на 208 тысяч человек с начала года. Это следует из данных системы Социального фонда РФ.