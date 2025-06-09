Мошенники начали рассылать россиянам обнаженные фото. Почему это опасно

Мошенники начали шантажировать россиян при помощи обнаженных фотографий. Фото фальшивые — их создают с помощью нейросетей. Об этом пишет РБК со ссылкой на Т-банк.
Мошенники генерируют откровенные фото людей с использованием ИИ. Затем фото рассылают с требованием заплатить — в противном случае снимки угрожают загрузить на сайты с интимными фото и видео или отправить близким.
«Угрозы рассылают через мессенджеры. После звонят, чтобы сильнее надавить на человека. В качестве выкупа в среднем просят 40 тысяч руб.», — говорится в сообщении.
Тех, у кого нет достаточной суммы, вынуждают взять кредит. По информации банка, фальшивые фото «выглядят, как настоящие и практически полностью копируют внешность человека». Для создания подделок мошенники ищут фото человека в соцсетях. Для создания качественного неприличного фейка им нужно всего 3-4 снимка.
Большинство потерпевших — люди от 23 до 30 лет. В банке советуют не вести переговоры с шантажистами и не платить им деньги. Если вам написали мошенники, то вам следует написать заявление в полицию.
В МВД ранее давали свои рекомендации по общению с мошенниками. Важно притворяться «неподходящей жертвой», игнорировать звонки и не начинать разговоры по телефону первыми. Полицейские также призывают включить воображение, чтобы отвечать мошенникам нестандартно. Это часто ставит их в тупик.