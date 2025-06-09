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Страна и мир Мошенники начали рассылать россиянам обнаженные фото. Почему это опасно

Мошенники начали рассылать россиянам обнаженные фото. Почему это опасно

Вслед за снимками начинается шантаж

2 571
16 комментариев
Мошенники подделывают обнаженные фото, используя самые обычные снимки | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUМошенники подделывают обнаженные фото, используя самые обычные снимки | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Мошенники подделывают обнаженные фото, используя самые обычные снимки

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Мошенники начали шантажировать россиян при помощи обнаженных фотографий. Фото фальшивые — их создают с помощью нейросетей. Об этом пишет РБК со ссылкой на Т-банк.

Мошенники генерируют откровенные фото людей с использованием ИИ. Затем фото рассылают с требованием заплатить — в противном случае снимки угрожают загрузить на сайты с интимными фото и видео или отправить близким.

«Угрозы рассылают через мессенджеры. После звонят, чтобы сильнее надавить на человека. В качестве выкупа в среднем просят 40 тысяч руб.», — говорится в сообщении.

Тех, у кого нет достаточной суммы, вынуждают взять кредит. По информации банка, фальшивые фото «выглядят, как настоящие и практически полностью копируют внешность человека». Для создания подделок мошенники ищут фото человека в соцсетях. Для создания качественного неприличного фейка им нужно всего 3-4 снимка.

Большинство потерпевших — люди от 23 до 30 лет. В банке советуют не вести переговоры с шантажистами и не платить им деньги. Если вам написали мошенники, то вам следует написать заявление в полицию.

В МВД ранее давали свои рекомендации по общению с мошенниками. Важно притворяться «неподходящей жертвой», игнорировать звонки и не начинать разговоры по телефону первыми. Полицейские также призывают включить воображение, чтобы отвечать мошенникам нестандартно. Это часто ставит их в тупик.

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Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Мошеники Нейросети ИИ Обман Фотографии
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Комментарии
16
Гость
9 июня, 07:21
эротика и кекс сейчас не в тренде все другим заняты
Ivan Laptev1998
9 июня, 10:55
Да глубоко наплевать на это….пусть делают что хотят…правда будет все равно за человеком, потому что он знает что ничего не делал….и был осторожен
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