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Страна и мир «Для мопедистов ты там никто»: журналист и фотограф рассказал о поездке во Вьетнам

«Для мопедистов ты там никто»: журналист и фотограф рассказал о поездке во Вьетнам

Что ему понравилось, а что удивило, смотрите в нашем видео

1 648
5 комментариев

О поездке во Вьетнам рассказал фотограф Владислав Грозный

Источник:

Владислав Грозный / Городские медиа / Евгения Бикунова

Житель Кургана, журналист и фотограф Владислав Грозный рассказал редакции 45.RU о своей поездке во Вьетнам. Он вернулся из путешествия, во время которого посетил пять городов. Владиславу понравились природа, доброжелательность местных жителей, но удивило то, как вьетнамцы моют посуду на улице, выходят рано утром на зарядку и совсем не считаются с пешеходами.

— Вьетнамцы очень дисциплинированы. Много кто выходит в 5 утра делать зарядку на набережную. <…> Больше всего напрягало огромное количество мопедов и наплевательство на пешеходов. Тротуары есть, но там их преимущественно превратили в стоянку для мопедов, или же там стоят прилавки, или пластиковые столы и стулья местных забегаловок. Поэтому приходилось идти по краю или искать свободное место на тротуаре, — поделился он впечатлениями.

Посмотрите рассказ Владислава в нашем коротком видео, более подробно о поездке мы писали в этом материале.

А вы готовы, как вьетнамцы, выходить на зарядку в 5 утра?

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Юлия КорольЮлия Король
Юлия Король
заместитель главного редактора
Вьетнам Поездка Мопеды Море Отпуск Отдых Путешествие
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Комментарии
5
Гость
8 июня, 21:14
кто помнит сколько денег туда вбухали? а сколько там погибло? а ради всё это было помните? как результат? а уровень жизни там получше чем здесь стал - можем же когда захотим, отрицательно развиться
Гость
9 июня, 00:00
Бездельники и прожигатели жизни
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