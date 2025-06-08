«Для мопедистов ты там никто»: журналист и фотограф рассказал о поездке во Вьетнам

О поездке во Вьетнам рассказал фотограф Владислав Грозный Источник: Владислав Грозный / Городские медиа / Евгения Бикунова

Житель Кургана, журналист и фотограф Владислав Грозный рассказал редакции 45.RU о своей поездке во Вьетнам. Он вернулся из путешествия, во время которого посетил пять городов. Владиславу понравились природа, доброжелательность местных жителей, но удивило то, как вьетнамцы моют посуду на улице, выходят рано утром на зарядку и совсем не считаются с пешеходами.

— Вьетнамцы очень дисциплинированы. Много кто выходит в 5 утра делать зарядку на набережную. <…> Больше всего напрягало огромное количество мопедов и наплевательство на пешеходов. Тротуары есть, но там их преимущественно превратили в стоянку для мопедов, или же там стоят прилавки, или пластиковые столы и стулья местных забегаловок. Поэтому приходилось идти по краю или искать свободное место на тротуаре, — поделился он впечатлениями.

Посмотрите рассказ Владислава в нашем коротком видео, более подробно о поездке мы писали в этом материале.