Мужчина ворвался в резиденцию Трампа, чтобы поговорить о боге и жениться на его внучке: новости 4 июня

«Потенциального зятя» Трампа задержала полиция Источник: Andrew Caballero-reynolds / AFP











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 июня.

Россиян хотят отправить в новый отпуск

Россиянам нужно предоставить дополнительный отпуск из-за выгорания. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В большей степени выгоранию подвержены реаниматологи, работники хосписов и домов престарелых, врачи специализированной медицинской помощи детям, некоторые IT-специалисты, считает Орлов.

По его задумке, отпуск должен составить до семи календарных дней. Чтобы его получить, проблемы должны подтвердить в медицинском учреждении.

Россиян предостерегли от поездок в Турцию из-за опасного вируса

Россиянам лучше воздержаться от отпусков в Турции из-за риска заражения вирусом Коксаки. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Вирус Коксаки — энтеровирусная инфекция. Она относится к семейству пикорнавирусов, образованных одноцепочечной РНК. Наиболее часто вирус Коксаки поражает детей в возрасте от 1 года до 10 лет. Взрослые тоже могут заразиться, но переносят заболевание обычно легче.

Вирус опасен тем, что может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы, добавил академик РАН.

Пока опасную ситуацию с Коксаки не подтверждают как в Турции, так и в России. Туроператоры и страховые компании не отмечают массовых жалоб по поводу заболевания.

В Москве мужчину затащил в багажник с вокзала

На Ярославском вокзале четверо человек пронесли бизнесмена и блогера Арега Щепихина через здание, запихнули в багажник черного Mercedes с мигалками и представительскими номерами и увезли в неизвестном направлении. Происходящее выглядело как похищение.

Незадолго до инцидента на вокзале мужчина опубликовал в соцсетях ролик с критикой некоего чеченца, его семьи, национальности и религии.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг данные о похищении. По его словам, Арега Щепихина задержали в Москве в рамках проверки на оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

При этом столичные полицейские все же задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале.

Россию ждет самый жаркий год

Первые пять месяцев текущего года заняли рекордное первое место по температурным характеристикам в России за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог добавил, что в центре европейской части России особенно теплой была неделя в апреле, когда было побито семь рекордных значений. В мае же теплом запомнилась последняя неделя.

По его словам на этом повышение температуры не закончится. Один год из следующих пяти с вероятностью 80% станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений и побьет рекорд 2024 года.

Автомобиль в Германии влетел в группу детей

Автомобиль врезался в группу детей начальной школы в Хюрте недалеко от Кельна. Немецкие полицейские считают, что водитель машины врезался в группу несовершеннолетних неумышленно, а просто потеряв управление.

«Мы предполагаем, что это был несчастный случай», — приводит издание Focus слова представитель полиции округа Рейн-Эрфт.

По данным Kolner Stadtanzeiger, в результате происшествия пострадали трое детей. Одного пришлось реанимировать, после чего его доставили в больницу на вертолете. Как передает Stadtanzeiger, пострадал и руководитель детской группы.

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Их разговор длился примерно час и 15 минут, написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

«Мы обсудили нападение Украины на самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон», — сообщил Дональд Трамп.

Он позитивно оценил прошедшие переговоры, но подчеркнул, что это «не тот разговор, который приведет к немедленному миру». По его словам, Россия готовит ответ на недавние нападения. Трамп также добавил, обсудил с Путиным ситуацию с Ираном. Во время разговора российский лидер предположил, что может принять участие в переговорах.

В России появится государственный мессенджер

Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании с президентом России Владимиром Путиным и правительством.

«Мы в него можем встроить так называемого помощника или, как сейчас говорят, цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов», — заявил Шадаев.

Президент России поручил добавить в платформу отечественного мессенджера государственные и финансовые услуги.

Мужчина проник в поместье Трампа, чтобы сделать предложение его внучке

Во Флориде арестовала мужчину, который залез на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Он перелез через ограждение, но попался благодаря сигнализации.

Нарушителя задержала Секретная служба и позже передала местной полиции. Органы правопорядка предъявили ему обвинение в незаконном проникновении в жилище.