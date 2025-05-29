Море у берегов Сочи превратилось в суп из медуз — кадры, на которых вода выглядит как кисель

Море у берегов Сочи превратилось в суп из медуз. Их настолько много, причем у самого берега, что вода становится похожа на кисель.
Очевидцы поделились кадрами, как выглядит сейчас побережье в Сочи. На видео сотни медуз колышутся в волнах, мешая отдыхающим зайти в воду.
Скопление медуз — это сезонное явление, связанное с массовым обновлением популяции аурелии. Есть мнение, что с потеплением их станет заметно меньше. Кстати, в Сочи медузы в таком количестве встречаются нечасто, тогда как Анапе и Керчи повезло меньше. Примечательно, что в Керчи даже научились делать чипсы из медузы: технология обработки и сушки запатентована крымскими разработчиками.
Медузу уплотняют в растворе натуральных дубильных веществ и высушивают. Авторы проекта утверждают, что в 100 граммах сушеного продукта содержится более 15% кальция от суточной нормы и до 36% белка. Сейчас разработчики пытаются найти потребителя своей полезной продукции.
Что касается Сочи, то отдыхающим посоветовали не расстраиваться из-за кисельного моря: вода всё равно еще холодная для купания — около 18 градусов. Прогреется море не раньше середины июня.