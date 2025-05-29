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Страна и мир Море у берегов Сочи превратилось в суп из медуз — кадры, на которых вода выглядит как кисель

Море у берегов Сочи превратилось в суп из медуз — кадры, на которых вода выглядит как кисель

Зайти в море в такой ситуации становится сложнее

1 289
14 комментариев
Скопление медуз у берегов&nbsp;— сезонное явление (архивное фото) | Источник: ЧП Крым / ТelegramСкопление медуз у берегов&nbsp;— сезонное явление (архивное фото) | Источник: ЧП Крым / Тelegram

Скопление медуз у берегов — сезонное явление (архивное фото)

Источник:

ЧП Крым / Тelegram

Море у берегов Сочи превратилось в суп из медуз. Их настолько много, причем у самого берега, что вода становится похожа на кисель.

Очевидцы поделились кадрами, как выглядит сейчас побережье в Сочи. На видео сотни медуз колышутся в волнах, мешая отдыхающим зайти в воду.

Источник:

Сочи Онлайн / Telegram

Скопление медуз — это сезонное явление, связанное с массовым обновлением популяции аурелии. Есть мнение, что с потеплением их станет заметно меньше. Кстати, в Сочи медузы в таком количестве встречаются нечасто, тогда как Анапе и Керчи повезло меньше. Примечательно, что в Керчи даже научились делать чипсы из медузы: технология обработки и сушки запатентована крымскими разработчиками.

Медузу уплотняют в растворе натуральных дубильных веществ и высушивают. Авторы проекта утверждают, что в 100 граммах сушеного продукта содержится более 15% кальция от суточной нормы и до 36% белка. Сейчас разработчики пытаются найти потребителя своей полезной продукции.

Что касается Сочи, то отдыхающим посоветовали не расстраиваться из-за кисельного моря: вода всё равно еще холодная для купания — около 18 градусов. Прогреется море не раньше середины июня.

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Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Море Медузы Сочи Краснодарский край
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Комментарии
14
Гость
6 часов
Интересно, остались ли еще в РФ люди, которые едут летом на это мазутное море? Разве что невыездные из страны типа силовики с о своими женами и несчастными отпрысками.
Гость
6 часов
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