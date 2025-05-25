Новые правила транспортного налога, изменения для школьников и громкие спортивные итоги: главные новости недели

Для школьников — как будущих, так и выпускающихся из образовательных учреждений — придумывают всё новые правила Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Ежедневно в России и мире происходит множество событий. Знать обо всех просто невозможно. Для удобства читателей каждое воскресенье мы собираем в одном материале главное, что произошло за неделю.

Переговоры Путина и Трампа

Прошедшая неделя началась с очередного звонка между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Они созвонились после того, как Россия и Украина впервые за три года сели за стол переговоров. Однако в разговоре двух президентов это была не единственная тема.

Переговоры Путина и Трампа продолжались чуть более двух часов. По словам Владимира Путина, разговор был откровенным и содержательным. Трамп высказал президенту России свое видение по поводу прекращения огня на Украине. Но Владимир Путин подчеркнул, что прийти к этому решению можно будет только после достижения соответствующих договоренностей. Однако Россия надеется на мирное разрешение конфликта.

Трамп более развернуто рассказал о переговорах с российским коллегой.

«Только что завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о полном окончании конфликта», — написал политик в своей соцсети Truth Social.

Из других тем, которые вошли в разговор, — торговля между странами и санкционное давление. Кстати, Трамп не намерен его усиливать, что возмутило других представителей Запада.

Миру грозит новая пандемия

В Европе и США зафиксировали массовые случаи заболевания кошек вирусом птичьего гриппа. Теперь домашние животные могут стать «инкубатором» для его мутаций. В результате вероятность передачи вируса от кошек к людям возрастает.

«Вирус гриппа перемещается между животными и людьми циклически. Находясь в животных, он может менять свою антигенность, потому что они болеют другими штаммами, чем человек, и если разные варианты окажутся в одной клетке, то может произойти сборка нового генома из разных компонентов», — объяснил глава НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург «Известиям».

Эпидемиолог подчеркнул, что вирус H5N1 обладает высокой заразностью и тяжелыми последствиями, сравнимыми с эпидемией черной оспы. Для предотвращения распространения вируса стоит срочно разработать прототип вакцины.

Новые правила для школьников

Еще на этой неделе стало известно о нескольких новых правилах, по которым придется жить школьникам.

Для поступающих в первый класс детей мигрантов решили еще сильнее ужесточить отбор. Сначала для них ввели экзамен для зачисления в 1-й класс. Теперь в него хотят добавить еще устную часть, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Тем, кто уже учится в школе, с 1 сентября придется думать не только о хороших оценках по предметам, но и о своем поведении. Дело в том, что с 1 сентября умение вести себя в школе тоже будут оценивать. Сейчас рассматривают три варианта, как это будут делать: обычная пятибалльная система, трехбалльная или «зачет — незачет». Причем вполне вероятно, что этот показатель может стать поводом для отчисления ребенка из школы.

Из школьной программы при этом исключат обществознание. С 1 сентября начинается первый этап изменения школьной программы, при котором этот предмет перестанут преподавать в 6–7-х классах. С 1 сентября 2026 года обществознание и вовсе останется только в старшей школе.

Рособрнадзор при этом предлагает изменить критерии перехода из класса в класс — начать использовать для этого Всероссийскую проверочную работу. Глава ведомства пояснил, что в таком случае оценка за ВПР будет приравниваться к итоговой оценке ученика по предмету. Однако пока такое решение не принято.

Выпускникам же станет сложнее выбирать специальность для поступления в вуз. Дело в том, что с 1 сентября 2026 года правительство будет утверждать квоты на число платных мест в вузах. Решать, сколько мест будут платными, станут в зависимости от того, какие специалисты нужны на рынке труда. Это коснется не только государственных университетов, как сейчас, но и всех вузов в стране.

А вот в пересдаче ЕГЭ изменений не планируют. В этом году, как и прежде, школьники не смогут выбирать лучшие баллы, если пойдут на пересдачу экзамена. Правила решили не менять, чтобы избежать массовых попыток сдать экзамен лучше, сообщил Музаев. Поэтому школьникам придется приложить максимум усилий, чтобы получить высокий балл на ЕГЭ, череда которых стартовала на этой неделе.

Помимо экзаменов, школьники могут столкнуться с другим испытанием. В преддверии ЕГЭ они рискуют стать жертвой мошенников, которые придумали новую схему для обмана. Член Комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил, что выпускникам могут позвонить под видом сотрудников Минпросвещения или представителей экзаменационных комиссий, чтобы срочно зарегистрироваться на специальном «портале сдачи ЕГЭ». После этого надо назвать код из СМС якобы для подтверждения личности. На деле такие коды — это одноразовые пароли, которые мошенники могут использовать для доступа к личным кабинетам, электронным дневникам, аккаунтам на «Госуслугах» или даже банковским приложениям.

В России вновь хотят переписать Конституцию

Изменение Конституции, которое прошло в 2020 году, не было последним. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на Петербургском международном юридическом форуме.

«Пять лет изменениям Конституции, и я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», — сказал Толстой.

Он отметил, что очень многое изменилось с момента начала спецоперации на Украине и с внесения последних изменений в основной закон.

«Тоттенхэм» стал обладателем Кубка Лиги Европы

Финал проходил в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Первые 40 минут команды совершали выпады на владения друг друга, но до опасных моментов дело не доходило. Казалось, что на перерыв команды уйдут при равном счете, но в этот момент удача улыбнулась «Тоттенхэму».

Источник: пресс-служба УЕФА











Папе Сарр навесил в штрафную «МЮ» с фланга, нападающий Бреннан Джонсон попытался замкнуть подачу, но удар у него не получился. Мяч после касания форварда попал в защитника «Манчестера» Люка Шоу и залетел в ворота.

«Манчестер Юнайтед» дважды был близок к тому, чтобы сравнять счет. Сначала на 66-й минуте вратарь «Тоттенхэма» Гильелмо Викарио ошибся на выходе и выронил мяч, но мяч с линии в прыжке выбил Мики ван де Вен.

Источник: пресс-служба УЕФА











Следующий сложный удар вратарь Викарио смог отбить и спас лондонцев.

«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» выиграл пятый матч финальной серии плей-офф (6+) и забрал Кубок Гагарина. В финале команда обыграла челябинский «Трактор» со счетом 2:1.

За основное время команды успели забросить по одной шайбе в ворота противника: Мартин Гернат из «Локомотива» и Стивен Кэмпфер из «Трактора». Судьба матча решилась в овертайме. Победную шайбу в ворота челябинцев забросил ярославский нападающий Максим Шалунов.

Для железнодорожников трофей КХЛ стал первым в истории. Заполучили они его на родной арене, выиграв в серии со счетом 4:1.

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославские хоккеисты посвятили свою победу «небесной команде». Так они называют хоккеистов «Локомотива», которые погибли в авиакатастрофе в 2011 году.

«Мы приехали на мемориал, к парням, к нашей небесной команде. Мы это сделали, чтобы привести кубок к ним. Это ребята, которые, несмотря на то, что они не с нами, всегда давали нам импульс и желание биться за них и побеждать. Я думаю, глядя на это всё, на этот праздник, они будут с нами ближе и, так сказать, счастливее, как и мы», — прокомментировал нападающий Егор Сурин.

Источник: ХК «Локомотив» / Telegram

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на борту которого был основной состав ХК «Локомотив». Спортсмены летели на игру в Минск, в тот день только начинался сезон-2011/2012. При крушении погибли 44 человека: тренеры, игроки, пилоты. Причиной трагедии стала ошибка пилота.

«Краснодар» впервые выиграл чемпионат России

Еще один новичок на спортивном Олимпе — футбольный клуб из Краснодара с одноименным названием. Команда обыграла именитый «Зенит» в чемпионате России по футболу.

Решающими матчами в чемпионате России стали две игры, которые шли одновременно. «Краснодар» играл с московским «Динамо», а «Зенит» принимал в Санкт-Петербурге «Ахмат». Перед матчем у черно-зеленых было 64 очка, а у «Зенита» — 63.

Для победы «Краснодару» нужно было обыграть «Динамо», однако после первого тайма счет был 0:0, а вот «Зенит» обыгрывал «Ахмат» на два гола. За второй тайм «Зенит» забил еще один гол и выиграл у «Ахмата» со счетом 3:0. «Краснодару» ничего не оставалось, кроме как вырваться вперед. Так и случилось: команда забила три гола за второй тайм и завершила матч со счетом 3:0.

«Быки» стали чемпионами на домашней арене Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Так, несмотря на победу «Зенита» в матче с «Ахматом», чемпионы прошлого сезона закончили этот на второй строчке и отдали первенство «Краснодару».

Ключевую ставку могут понизить в июне

Темпы как корпоративного, так и потребительского кредитования в России снижаются, а это один из главных показателей, на который смотрит Центральный банк, принимая решение по ключевой ставке.

«Динамика экономического роста тоже охлаждается. Поэтому, мне кажется, что у Центрального банка здесь есть большое поле для возможности принятия решений по денежной политике. Посмотрим, какие решения примет наш регулятор», — рассказал министр финансов Антон Силуанов журналистам.

Он не исключил, что в ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику и снизить ключевую ставку на следующем заседании. Оно пройдет 6 июня.

Для должников по алиментам введут новые ограничения

Министерство юстиции России разрабатывает новые меры, которые будут усложнять жизнь должникам по алиментам.

«Мы приготовили некие предложения. Первое предложение — запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом „Госуслуги“», — сообщил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.

Кроме того, им запретят:

брать кредиты и займы (кроме тех, с помощью которых планируется закрыть долг);

поступать на государственную и муниципальную службу;

покупать билеты повышенной комфортности на самолет или поезд;

открывать банковские счета.

Ограничения затронут тех, кто попадет в реестр алиментщиков. Он заработал в России сегодня. В нем будут сведения о мужчинах, которые не выплачивают деньги и были привлечены из-за этого к административной или уголовной ответственности.

Правила транспортного налога предложили поменять

Транспортный налог нужно увеличить для автомобилей старше 15 лет. С таким предложением перед Советом Федерации выступил представитель автозавода «Урал» Тарас Шевченко.

Изменить критерии начисления транспортного налога необходимо для стимуляции спроса. Помимо этого, нужно запретить перерегистрацию грузовиков старше 25 лет, а также ввести обязательство использовать по госконтрактам только российскую технику.

Однако это лишь предложение производителя, на которое пока не отреагировали власти. А вот для гибридов и электрокаров правила уже начали пересматривать. Минпромторг инициировал разработку методов испытаний их настоящей мощности, чтобы выписывать налог на основе этих данных.

«Для определения максимальной мощности гибридных силовых установок необходима разработка специальной процедуры испытаний транспортного средства, которая позволит в стандартизованных условиях определять требуемый показатель с достаточной степенью точности», — отмечается в техническом задании на выработку предложений по стандартизации оценки мощности гибридов и электрокаров.

В Каннах выбрали лучшие фильмы

Международный Каннский кинофестиваль в 78-й раз прошел на средиземноморском берегу Франции. Председательницей жюри в этом году была французская актриса Жюльет Бинош, сама лауреат каннской награды за роль в фильме 2010 года «Копия верна». Вместе с ней жюри основного конкурса составили Джереми Стронг, Холли Берри, Альба Рорвахер, Хон Сан-су, Паял Кападиа, Дюдо Амади, Карлос Рейгадас и Лейла Слимани.

Главный приз, «Золотая пальмовая ветвь», достался фильму «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи. Панахи — давняя звезда, предводитель «новой волны» иранского кино и один из самых громких оппонентов иранского правительства. В новом фильме он рассказывает историю мужчины по имени Эгхбал, попавшего в ДТП с беременной женой и ставшего объектом мести со стороны бывших заключенных иранских тюрем, которые уверены, что когда-то Эгхбал был их палачом. Фильм — о мести, справедливости и морали, естественно, снятый без разрешения властей Ирана. Приз Панахи вручала Кейт Бланшетт. Панахи теперь лауреат фестивалей «Большой тройки», поскольку ранее его картины брали главные призы на других важнейших смотрах, в Венеции и Берлине.

В целом фестиваль получился довольно политизированным. Победившие фильмы в основном о свободе, проглядывающей из-под разных давящих стихий, будь то политическая диктатура, традиции, природа или просто обстоятельства. Самый неполитизированный из всех призеров — «Воскрешение» китайского режиссера Би Ганя. Ему достался специальный приз. О других картинах-лауреатах можно прочитать у наших коллег из «Фонтанки».

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