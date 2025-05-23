Власти объявили, что летний сезон в Анапе все-таки откроют. Чем предложили заняться туристам

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от отдыха в прибрежных зонах Анапы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Летний сезон в Анапе и Темрюкском районе все-таки состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, приняты меры по поддержке бизнеса города-курорта. Среди них — отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местных предпринимателей. Платежи перенесли с февраля — октября на конец этого года.

Кроме того, на лето в Анапе и Темрюкском районе готовится большая событийная программа.

«Гастрономические и спортивные фестивали. Посещение виноделен — их там много очень. В общем, будет чем заняться», — добавил Чернышенко, напомнив также о работе отелей с бассейнами.

Напомним, в апреле Роспотребнадзор признал 150 пляжей Анапы и Темрюкского района непригодными для купания из-за загрязнения, угрожающего здоровью. Также есть риск отравления токсинами. На этих территориях установлены знаки «Купание запрещено» и баннеры об аварийно-восстановительных работах.