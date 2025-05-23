НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

штиль.

 756мм 67%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
Изменят облик стадиона
Новая скульптура в центре
Телекуб на площади
Когда заменят трамвайные пути
Отдали участок под застройку
Зарплаты ректоров вузов
Программа Дня города
Страна и мир Власти объявили, что летний сезон в Анапе все-таки откроют. Чем предложили заняться туристам

Власти объявили, что летний сезон в Анапе все-таки откроют. Чем предложили заняться туристам

В городе-курорте готовят развлекательную программу

1 336
1 комментарий
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от отдыха в прибрежных зонах Анапы | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUРанее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от отдыха в прибрежных зонах Анапы | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от отдыха в прибрежных зонах Анапы

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Летний сезон в Анапе и Темрюкском районе все-таки состоится, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, приняты меры по поддержке бизнеса города-курорта. Среди них — отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местных предпринимателей. Платежи перенесли с февраля — октября на конец этого года.

Кроме того, на лето в Анапе и Темрюкском районе готовится большая событийная программа.

«Гастрономические и спортивные фестивали. Посещение виноделен — их там много очень. В общем, будет чем заняться», — добавил Чернышенко, напомнив также о работе отелей с бассейнами.

Напомним, в апреле Роспотребнадзор признал 150 пляжей Анапы и Темрюкского района непригодными для купания из-за загрязнения, угрожающего здоровью. Также есть риск отравления токсинами. На этих территориях установлены знаки «Купание запрещено» и баннеры об аварийно-восстановительных работах.

Ранее мы рассказывали, что уральские дети поедут в летние лагеря в Анапу, несмотря на разлив мазута.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Анапа Туристы Летний сезон Черное море Разлив мазута Отдых Отпуск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 часов
Вот праздношатайкам проблема, отдыхать пора, а мазут еще не весь выгребли. Ну так пусть дома во дворе приберут, клумбы разобьют и загорают возле них в складных креслицах. :)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле
Юлия Кривцова
Создательница проекта Textil
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
«На улице моют посуду, и кто знает, какой водой»: фотограф поделился впечатлениями о поездке во Вьетнам
Владислав Грозный
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление